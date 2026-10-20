Ο Νικόδημος είχε την πιο αδύναμη φωτογραφία, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το φετινό GNTM.

Παρά την απογοήτευση, παραδέχτηκε πως το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, μιας και όντως είχε τη χειρότερη λήψη.

«Ε ναι, απογοητεύτηκα, αλλά πιο πολύ βλέποντας τη λήψη μου, γιατί δεν ήταν καλή. Οπότε θεωρώ ότι άξιζε όντως να φύγω», δήλωσε στην πρωινή εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη.

Ο Νικόδημος δεν έκρυψε από την αρχή την αδυναμία του στη Μπέττυ Μαγγίρα, την οποία φλέρταρε επίμονα και στο χθεσινό επεισόδιο. Σχολιάζοντας το γεγονός, δήλωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια:

Ο Νικόδημος απαντά για το φλερτ στην Μπέττυ Μαγγίρα

«Ήταν κάτι που προέκυψε και απλά ήμουν ειλικρινής. Της είπα ότι είναι όμορφη γυναίκα, πράγμα που νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε».

Ο 20χρονος μοιράστηκε τις εντυπώσεις του, βλέποντας τα μοντέλα με τα μάτια του τηλεθεατή πλέον και όχι του διαγωνιζόμενου. Όπως εξομολογήθηκε, δεν έπεσε έξω στις εκτιμήσεις του:

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν είδα κάτι που δεν περίμενα να δω. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα είχε πλάκα. Και μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής, να δω τι έχουν να πουν και οι άλλοι για όλους τους άλλους είχε μια πλάκα. Εγώ προσωπικά, για τα άτομα για τα οποία κρατούσα μικρό καλάθι, όντως αποδείχτηκε ότι είχα πολύ καλή κρίση».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»