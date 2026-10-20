GNTM: Ποιος πήρε την καλύτερη φωτογραφία, την ασυλία και τα 1.000€;

Η μάχη για την ασυλία στο GNTM

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.26 , 00:28 GNTM: «Ήρθε η ώρα να... σας κρεμάσουμε!» - Η καλύτερη ομάδα έχει ασυλία
20.10.26 , 00:26 GNTM 7: Οι 3 παίκτες που βρέθηκαν ένα βήμα πριν την έξοδο- Ποιος αποχώρησε
20.10.26 , 00:15 GNTM: Ποιος πήρε την καλύτερη φωτογραφία, την ασυλία και τα 1.000€;
19.10.26 , 23:45 Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Το νέο μέλος στην οικογένειά τους
19.10.26 , 23:43 Νικόδημος σε Μαγγίρα: «Σας έχω μία ιδιαίτερη αδυναμία»
19.10.26 , 23:38 Τραμπ για Ζελένσκι: «Ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί άλλος για την Ουκρανία»
19.10.26 , 23:20 Καλαμάτα: Μαφιόζικες απειλές κατά της διευθύντριας Πολεοδομίας
19.10.26 , 23:05 Κιβωτός του Κόσμου: Αθώος ο πατέρας Αντώνιος στα Ιωάννινα
19.10.26 , 22:56 Διακινητής αναποδογύρισε ταχύπλοο στη Σάμο - 6 νεκροί
19.10.26 , 22:51 Η Ευρώπη «πληρώνει» ακριβά τη στήριξη στην Ουκρανία-Στα ύψη το φυσικό αέριο
19.10.26 , 22:20 GNTM: Ο Νικόδημος Eπιμένει Στη Σκάλα - Τι Λένε Οι Κριτές
19.10.26 , 22:20 GNTM 7: Η Σταυρούλα Χ δυσκολεύεται Πολύ Στη Φωτογράφιση
19.10.26 , 22:17 Επεισόδια Ιταλία: 500 στρατιώτες στο Μιλάνο στέλνει η κυβέρνηση Μελόνι
19.10.26 , 22:14 GNTM 7: Οι Εντυπωσιακές Πόζες Της Anastazja
19.10.26 , 22:10 Η επόμενη μέρα της Γκίλφοϊλ - Απομονωμένη στην πρεσβευτική κατοικία
Τριπλή πληρωμή για συνταξιούχους: Πότε πιστώνονται συντάξεις & τα 400 ευρώ
Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η πρεμιέρα του Maestro και η νέα του ταινία
Γιάννης Καραβασάνης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
Σαχάρα Ρέι: Πέθανε στα 34 της η πρώην σύντροφος του Τζάστιν Μπίμπερ
Δημήτρης Παπανώτας: Το βαρύ πένθος, η αποχώρηση και η Πετρογιάννη
GNTM: Ποιος πήρε την καλύτερη φωτογραφία, την ασυλία και τα 1.000€;
Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Το νέο μέλος στην οικογένειά τους
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
GNTM: Ποιος πήρε την καλύτερη φωτογραφία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Η ώρα της κρίσης φτάνει στο GNTM, καθώς η πρώτη ατομική φωτογράφηση ολοκληρώνεται και η αγωνία κορυφώνεται ενόψει της αποχώρησης. Οι κριτές υποδέχονται τα μοντέλα στο πλατό και ξεχωρίζουν εκείνους που αποδίδουν ιδανικά τον σνομπισμό και την υψηλή αισθητική, αλλά και εκείνους που προβληματίζουν.

Δες το GNTM

Στην κορυφή της βραδιάς, top 2, βρίσκονται η Αnastazja και ο Ζαν, οι οποίοι καλούνται μπροστά ως οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Η Anastazja αποσπά τα καλύτερα σχόλια για τον επαγγελματισμό της, καθώς, παρόλο που διαθέτει ασυλία και θα μπορούσε να χαλαρώσει, δίνει και πάλι τον καλύτερό της εαυτό.

Η μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, έρχεται από τον Ζαν, ο οποίος κάνει την ολική επαναφορά. Από τη δύσκολη θέση των χαμηλότερων επιδόσεων του πρώτου πλατό, πραγματοποιεί τεράστια πρόοδο και κατακτά την κορυφή, παίρνοντας την καλύτερη φωτογραφία, τα χίλια ευρώ της καμπάνιας και την ασυλία της εβδομάδας.

GNTM 7: Η φωτογραφία-έργο τέχνης που κέρδισε την ασυλία και τα 1.000 ευρώ

Δες τη φωτογραφία του που κέρδισε στη δοκιμασία:

ζαν

Ο ίδιος νιώθει απόλυτη δικαίωση, τονίζοντας πως το concept είναι ραμμένο πάνω του, ενώ η Anastazja δηλώνει ενθουσιασμένη που μοιράζεται την κορυφή μαζί του, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως του είχε από πριν προβλέψει τη νίκη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ
 |
ΑΣΥΛΙΑ
 |
GNTM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM: Τρέιλερ 20/10/2026 - Ασυλία Στην Καλύτερη Ομάδα
Media
GNTM: «Ήρθε η ώρα να... σας κρεμάσουμε!» - Η καλύτερη ομάδα έχει ασυλία
GNTM 7: Ανθή, Νικόδημος Ή Σταυρούλα- Ποιος Έφυγε;
Media
GNTM 7: Οι 3 παίκτες που βρέθηκαν ένα βήμα πριν την έξοδο- Ποιος αποχώρησε
GNTM 7: Ο Νικόδημος Εξέφρασε Την Αδυναμία Του Στη Μαγγίρα
Media
Νικόδημος σε Μαγγίρα: «Σας έχω μία ιδιαίτερη αδυναμία»
GNTM 2026: Πρώτη Ατομική Φωτογράφιση Για Φέτος!
Media
Πρώτη ατομική φωτογράφιση για τα μοντέλα του GNTM 2026
Γρίφος Τροχός της Τύχης 19/10/26
Media
Τροχός της Τύχης: Κατάφερε η Ελένη να λύσει τον γρίφο «Στο βιβλιοπωλείο»;
Θεοδωράκης: «Δε Θα Ξανασχοληθώ Με Την Πολιτική Και Εστίαση»
Media
Σταύρος Θεοδωράκης: «Δε θα ξανασχοληθώ με την πολιτική και την εστίαση»
Cash Or Trash: Η Φάρσα Του Λούδου Στη Μοιραράκη
Media
Cash or Trash: Η επική φάρσα στη Μοιραράκη και το αντικείμενο που…έσπασε
Εντυπωσιακές φωτογραφίες και προκλήσεις στο GNTM 7
Media
Εντυπωσιακές φωτογραφίες με γούνες και μαγιό στο GNTM 7
Cash or Trash Trailer 19/10/2026
Media
Ο ιδιαίτερος καναπές που ήρθε ξανά στο Cash or Trash - Ποιος θα τον πάρει;
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top