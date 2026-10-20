GNTM: Ποιος πήρε την καλύτερη φωτογραφία

Η ώρα της κρίσης φτάνει στο GNTM, καθώς η πρώτη ατομική φωτογράφηση ολοκληρώνεται και η αγωνία κορυφώνεται ενόψει της αποχώρησης. Οι κριτές υποδέχονται τα μοντέλα στο πλατό και ξεχωρίζουν εκείνους που αποδίδουν ιδανικά τον σνομπισμό και την υψηλή αισθητική, αλλά και εκείνους που προβληματίζουν.

Δες το GNTM

Στην κορυφή της βραδιάς, top 2, βρίσκονται η Αnastazja και ο Ζαν, οι οποίοι καλούνται μπροστά ως οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Η Anastazja αποσπά τα καλύτερα σχόλια για τον επαγγελματισμό της, καθώς, παρόλο που διαθέτει ασυλία και θα μπορούσε να χαλαρώσει, δίνει και πάλι τον καλύτερό της εαυτό.

Η μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, έρχεται από τον Ζαν, ο οποίος κάνει την ολική επαναφορά. Από τη δύσκολη θέση των χαμηλότερων επιδόσεων του πρώτου πλατό, πραγματοποιεί τεράστια πρόοδο και κατακτά την κορυφή, παίρνοντας την καλύτερη φωτογραφία, τα χίλια ευρώ της καμπάνιας και την ασυλία της εβδομάδας.

Δες τη φωτογραφία του που κέρδισε στη δοκιμασία:

Ο ίδιος νιώθει απόλυτη δικαίωση, τονίζοντας πως το concept είναι ραμμένο πάνω του, ενώ η Anastazja δηλώνει ενθουσιασμένη που μοιράζεται την κορυφή μαζί του, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως του είχε από πριν προβλέψει τη νίκη.