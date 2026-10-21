Όμιλος Σφακιανάκη: Η τεχνητή νοημοσύνη σας βρίσκει εργασία

Η αναζήτηση εργασίας στον Όμιλο Σφακιανάκη αποκτά πρόσωπο. Και όνομα! Γνωρίστε τη «Δανάη», τη νέα ψηφιακή σύμβουλο καριέρας του Ομίλου, που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για να υποδέχεται τους υποψηφίους, να τους καθοδηγεί αποτελεσματικά και να τους βοηθά να ανακαλύψουν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία.

Η πρώτη επαφή με έναν πιθανό μελλοντικό εργοδότη δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε μια απρόσωπη φόρμα ή σε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα. Μπορεί να ξεκινά με ένα χαμόγελο, ένα φιλικό πρόσωπο, μία ζεστή φωνή και μια πιο φυσική επικοινωνία. Αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία πίσω από τη «Δανάη», η οποία θα υποδέχεται τους επισκέπτες μέσα από την εταιρική ιστοσελίδα του Ομίλου Σφακιανάκη.



Η νέα AI σύμβουλος καριέρας θα βοηθά κάθε ενδιαφερόμενο να αναζητήσει διαθέσιμες θέσεις εργασίας ανά εταιρεία του Ομίλου Σφακιανάκη, περιοχή και τμήμα, να εξερευνήσει επαγγελματικές επιλογές που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά του και να γνωρίσει καλύτερα τις ευκαιρίες που του προσφέρονται. Όλα αυτά μέσα από μια απλή, άμεση και ευχάριστη διαδικασία, χωρίς την αίσθηση της τυπικής, απρόσωπης επικοινωνίας.

Τεχνολογία με ανθρώπινο πρόσωπο.





