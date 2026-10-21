Όμιλος Σφακιανάκη: Η τεχνητή νοημοσύνη σας βρίσκει εργασία

Η «Δανάη» σας καλωσορίζει στον όμιλο Σφακιανάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.26 , 11:02 Χάρης Ρώμας: «Είμαι πολύ ερωτευμένος, δεν πιστεύω στις ανοιχτές σχέσεις»
21.10.26 , 10:49 MGS5 EV: Το πιο αξιόπιστο οικογενειακό SUV για οικογένειες
21.10.26 , 10:41 Κρις Μπέτα: «Το να είμαι κόρη της Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο»
21.10.26 , 10:28 «Τρεις νότες και μία ιστορία»: Μία μουσικοθεατρική περιπέτεια για παιδιά!
21.10.26 , 10:25 Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό - Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο
21.10.26 , 10:23 Τι είναι και τι ορίζει το τουρκολυβικό μνημόνιο - Δείτε τον χάρτη
21.10.26 , 10:18 Βούρκωσε η Ανθή Βούλγαρη: «Με συγκίνησες, σκέφτηκα τον γιο μου»
21.10.26 , 10:10 Αμαλιάδα: Δύο αδέλφια έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού τους
21.10.26 , 10:10 Έγκυος ξανά η Σάσα Μπάστα: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα
21.10.26 , 10:06 Γιορτή μανιταριών στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου!
21.10.26 , 10:03 Σε κώμα 21χρονη στο Τζάνειο: Φέρεται να της έδωσε χάπι βιασμού ο φίλος της
21.10.26 , 10:01 Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Μας έλεγαν ”ωραίο το θεατράκι στην Επίδαυρο”»
21.10.26 , 09:52 Υπόθεση ατροπίνης: Και το δηλητηριώδες φυτό μπελαντόνα στο «μικροσκόπιο»
21.10.26 , 09:35 Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
21.10.26 , 09:33 Όμιλος Σφακιανάκη: Η τεχνητή νοημοσύνη σας βρίσκει εργασία
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον σάλο στο Παρίσι
Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Κλειστοί σταθμοί Μετρό και σχολεία
Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο και ενίσχυση συνταξιούχων - Τα ποσά
Ηλίας Βρεττός: Για camping στον Όλυμπο με την 6 μηνών έγκυο σύζυγό του
Έγκυος ξανά η Σάσα Μπάστα: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες
Σε κώμα 21χρονη στο Τζάνειο: Φέρεται να της έδωσε χάπι βιασμού ο φίλος της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 16.10.26, 18:33
Όμιλος Σφακιανάκη: Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει εργασία
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αναζήτηση εργασίας στον Όμιλο Σφακιανάκη αποκτά πρόσωπο. Και όνομα! Γνωρίστε τη «Δανάη», τη νέα ψηφιακή σύμβουλο καριέρας του Ομίλου, που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για να υποδέχεται τους υποψηφίους, να τους καθοδηγεί αποτελεσματικά και να τους βοηθά να ανακαλύψουν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία.

Η πρώτη επαφή με έναν πιθανό μελλοντικό εργοδότη δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε μια απρόσωπη φόρμα ή σε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα. Μπορεί να ξεκινά με ένα χαμόγελο, ένα φιλικό πρόσωπο, μία ζεστή φωνή και μια πιο φυσική επικοινωνία. Αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία πίσω από τη «Δανάη», η οποία θα υποδέχεται τους επισκέπτες μέσα από την εταιρική ιστοσελίδα του Ομίλου Σφακιανάκη.

Η νέα AI σύμβουλος καριέρας θα βοηθά κάθε ενδιαφερόμενο να αναζητήσει διαθέσιμες θέσεις εργασίας ανά εταιρεία του Ομίλου Σφακιανάκη, περιοχή και τμήμα, να εξερευνήσει επαγγελματικές επιλογές που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά του και να γνωρίσει καλύτερα τις ευκαιρίες που του προσφέρονται. Όλα αυτά μέσα από μια απλή, άμεση και ευχάριστη διαδικασία, χωρίς την αίσθηση της τυπικής, απρόσωπης επικοινωνίας.
Τεχνολογία με ανθρώπινο πρόσωπο.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
 |
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 |
«ΔΑΝΑΗ»
 |
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

MGS5 EV : Το πιο αξιόπιστο οικογενειακό SUV για οικογένειες
Αυτοκινητο
MGS5 EV: Το πιο αξιόπιστο οικογενειακό SUV για οικογένειες
Η BMW X3 M50 xDrive ντύθηκε στα μαύρα
Αυτοκινητο
Η BMW X3 M50 xDrive ντύθηκε στα μαύρα
Dacia Eco-G
Αυτοκινητο
Dacia Eco-G: Η μόνη πλήρης γκάμα της αγοράς, με κινητήρες διπλού καυσίμου
Lepas:Εγκαινιάζει την πρώτη “Global Elegant Lifestyle Week”
Αυτοκινητο
Lepas: Εγκαινιάζει την πρώτη “Global Elegant Lifestyle Week”
Αναβαθμισμένα Chery Tiggo 7 και 8 PHEV στην ελληνική αγορά
Αυτοκινητο
Αναβαθμισμένα Chery Tiggo 7 και 8 PHEV στις ίδιες τιμές
BYD SHARK: Με πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP
Αυτοκινητο
BYD SHARK: Με πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP
Η Cuorerosso της Alfa Romeo: Ένα γλυπτό σε κίνηση
Αυτοκινητο
Η Cuorerosso της Alfa Romeo: Ένα γλυπτό σε κίνηση
Η Ford επιστρέφει το 2028 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι
Αυτοκινητο
Η Ford επιστρέφει το 2028 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι
Η TOYOTA RACING κατέκτησε τον τίτλο κατασκευαστών
Αυτοκινητο
Η TOYOTA RACING κατέκτησε τον τίτλο κατασκευαστών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top