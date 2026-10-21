MGS5 EV: Το πιο αξιόπιστο οικογενειακό SUV για οικογένειες

Μια σημαντική διάκριση της MG σε έρυνα αξιοπιστίας στη Μεγάλη Βρετανία

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Αυτοκινητο
MGS5 EV : Το πιο αξιόπιστο οικογενειακό SUV για οικογένειες
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Η αξιοπιστία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιλογής ενός σύγχρονου αυτοκινήτου και ειδικά ενός ηλεκτρικού οχήματος. Το νέο MGS5 EV απέσπασε μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, καθώς αναδείχθηκε ως το πιο αξιόπιστο οικογενειακό ηλεκτρικό SUV στην έρευνα αξιοπιστίας What Car? Reliability Survey 2026, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες και έγκυρες έρευνες της βρετανικής αγοράς αυτοκινήτου. 

Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική της MG για την ανάπτυξη οχημάτων που συνδυάζουν σύγχρονη τεχνολογία, υψηλή ποιότητα κατασκευής και αξιοπιστία στην καθημερινή χρήση. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η άνοδος της μάρκας στην έρευνα, καθώς σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ των κατασκευαστών και εισήλθε για πρώτη φορά στο Top 10, με συνολική βαθμολογία 92%.

MGS5 EV: Το πιο αξιόπιστο οικογενειακό SUV για οικογένειες
Ένα ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει σε κάθε τομέα

Το νέο MGS5 EV σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ηλεκτρικής μετακίνησης, συνδυάζοντας κορυφαία πρακτικότητα, επιδόσεις και προηγμένες τεχνολογίες.Η έκδοση με μπαταρία 64 kWh προσφέρει έως 480 χιλιόμετρα αυτονομίας (WLTP), ενώ υποστηρίζει ταχεία φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 28 λεπτά. Παράλληλα, η ισχύς των 231 ίππων επιτρέπει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,3 δευτερόλεπτα, προσφέροντας εξαιρετική οδηγική εμπειρία τόσο στην πόλη όσο και στο ταξίδι. 

MGS5 EV: Το πιο αξιόπιστο οικογενειακό SUV για οικογένειες

Το ευρύχωρο εσωτερικό, η διπλή ψηφιακή οθόνη 10,25" και 12,8", η συμβατότητα με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και το σύστημα MG Pilot με 16 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, αποτελούν βασικά στοιχεία του στάνταρ εξοπλισμού. Επιπλέον, ο χώρος αποσκευών των 453 λίτρων, που επεκτείνεται έως τα 1.441 λίτρα, καλύπτει με άνεση τις ανάγκες μίας σύγχρονης οικογένειας. 

MGS5 EV: Το πιο αξιόπιστο οικογενειακό SUV για οικογένειες

Η αξιοπιστία ως αποτέλεσμα επένδυσης και υποστήριξης

Η επιτυχία της MG στην έρευνα αξιοπιστίας δεν βασίζεται μόνο στην ποιότητα των προϊόντων της, αλλά και στη διαρκή επένδυση στην τεχνική υποστήριξη και στις υπηρεσίες μετά την πώληση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά τις υποδομές ανταλλακτικών, την τεχνική εκπαίδευση και την υποστήριξη των συνεργατών της, επιτυγχάνοντας ποσοστό άμεσης εξυπηρέτησης παραγγελιών ανταλλακτικών που ξεπερνά το 96%. 

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία αντικατοπτρίζει τη συνολική στρατηγική της MG στην Ευρώπη, όπου η εμπειρία του πελάτη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αξίας που προσφέρει η μάρκα.
 

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