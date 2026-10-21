VW ID. Buzz: Ο γύρος του κόσμου με ρεκόρ Guinness

Ηλεκτρική επανάσταση σε έξι ηπείρους

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Αυτοκινητο
VW ID. Buzz: Ρεκόρ Guinness με 99.767 χιλιόμετρα
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Με αφετηρία το Ανόβερο, ο Rainer Zietlow ταξίδεψε σε 92 χώρες και έξι ηπείρους, διανύοντας 99.767 χιλιόμετρα με ένα αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen ID. Buzz Pro με μακρύ μεταξόνιο. Ύστερα από 441 ημέρες, επέστρεψε στο σημείο εκκίνησης χωρίς το αυτοκίνητο να έχει παρουσιάσει καμία τεχνική βλάβη.

Με το επίτευγμα αυτό, ο Zietlow κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness World Records για τις περισσότερες χώρες που έχει επισκεφθεί οδηγός με αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο πλαίσιο ενός ενιαίου ταξιδιού. Η επίσημη απονομή έγινε στην έκθεση IAA Transportation 2026 στο Ανόβερο, όπου η εκπρόσωπος του Guinness World Records Lena Kuhlmann, του παρέδωσε το πιστοποιητικό του ρεκόρ.
VW ID. Buzz: Ο γύρος του κόσμου με ρεκόρ Guinness
Η αποστολή ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2025 από τις εγκαταστάσεις της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στο Ανόβερο, όπου κατασκευάζεται το ID. Buzz, και ολοκληρώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.Στη διάρκεια του ταξιδιού, το ηλεκτρικό Bulli διέσχισε μεγάλες πόλεις, ερήμους και ορεινές περιοχές, φτάνοντας ακόμη και σε απομακρυσμένα σημεία με περιορισμένες δυνατότητες φόρτισης. Πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 300 κύκλοι φόρτισης σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και 16 θαλάσσιες μεταφορές για τη σύνδεση των επιμέρους διαδρομών.

Το ID. Buzz πραγματοποίησε το ταξίδι σε εργοστασιακή διαμόρφωση, με ελαστικά παραγωγής της Giti Tire. Η ολοκλήρωση σχεδόν 100.000 χιλιομέτρων χωρίς τεχνική βλάβη ανέδειξε την αξιοπιστία του σε συνθήκες πολύ διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάσταση της μπαταρίας μετά το τέλος της αποστολής. Ο TÜV Nord, που έλεγξε το όχημα πριν από την αναχώρηση και μετά την επιστροφή του, κατέγραψε κατάσταση υγείας της μπαταρίας υψηλής τάσης 95,75% —State of Health, SOH.

VW ID. Buzz: Ο γύρος του κόσμου με ρεκόρ Guinness
Η αξιοπιστία έκανε τη διαφορά 

Για τον Rainer Zietlow, το ID. Buzz World Tour ήταν το μεγαλύτερο εγχείρημα της τελευταίας εικοσαετίας και το μεγαλύτερο σε διάρκεια ταξίδι που έχει πραγματοποιήσει. Πριν από την αναχώρηση είχαν προηγηθεί έξι μήνες εντατικής προετοιμασίας, με προσεκτικό σχεδιασμό της διαδρομής, των μεταφορών και των στάσεων φόρτισης.

VW ID. Buzz: Ο γύρος του κόσμου με ρεκόρ Guinness
Το ID. Buzz του ρεκόρ

Το Volkswagen ID. Buzz Pro της αποστολής διέθετε μακρύ μεταξόνιο και μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 86 kWh. Η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει αυτονομία έως 498 χιλιομέτρων και αυτονομία εντός πόλης έως 614 km κατά WLTP, ανάλογα με τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό, ενώ υποστηρίζει ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος έως 200 kW. Υπό κατάλληλες συνθήκες, η φόρτιση από το 10% στο 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Το επίτευγμα αποτελεί το ένατο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness του Rainer Zietlow με οχήματα Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα. Αυτή τη φορά, ένα ID. Buzz παραγωγής ανταποκρίθηκε για περισσότερους από 14 μήνες στις απαιτήσεις μιας διαδρομής που εκτεινόταν σε έξι ηπείρους.

VW ID. Buzz: Ο γύρος του κόσμου με ρεκόρ Guinness
Με την ολοκλήρωση του ID. Buzz World Tour, το ηλεκτρικό Bulli προσθέτει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του Volkswagen Bus. Το πνεύμα ελευθερίας και εξερεύνησης που συνοδεύει διαχρονικά το μοντέλο συνεχίζεται στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, με ένα ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο την αντοχή του αυτοκινήτου, την αξιοπιστία της τεχνολογίας του και τις δυνατότητες που ανοίγονται για τις ηλεκτρικές μετακινήσεις.

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