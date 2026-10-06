Η αυλαία του 1000 Miglia Experience Greece 2026 έπεσε στην Astir Marina Βουλιαγμένης, ολοκληρώνοντας ένα μοναδικό οδοιπορικό που ανέδειξε την Ελλάδα ως έναν από τους πλέον ξεχωριστούς προορισμούς της διεθνούς αυτοκινητιστικής σκηνής.Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, πενήντα έξι πληρώματα από δεκαέξι χώρες διέσχισαν περισσότερα από 1.200 χιλιόμετρα, ακολουθώντας μια διαδρομή που συνέδεσε εμβληματικούς τόπους της ελληνικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και την Αρχαία Ολυμπία έως τον Μυστρά, την Καρδαμύλη, το Πόρτο Χέλι και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, κάθε διαδρομή αποτέλεσε μια ωδή στην ομορφιά του ταξιδιού.



Το 1000 Miglia Experience Greece συγκέντρωσε ένα εξαιρετικό μωσαϊκό αυτοκινήτων που εκπροσώπησαν διαφορετικές εποχές της αυτοκίνησης. Θρυλικά μοντέλα που συμμετείχαν στις ιστορικές διοργανώσεις της 1000 Miglia, σπάνια κλασικά αυτοκίνητα, αναγνωρισμένα design icons και σύγχρονα GT, supercars και hypercars συνυπήρξαν σε μία διοργάνωση που γεφυρώνει σχεδόν έναν αιώνα αυτοκινητιστικής εξέλιξης.



Σε αυτό το μοναδικό σκηνικό, η Lexus Greece, ως Official Automotive Partner, ανέδειξε τη δική της αντίληψη για τη σύγχρονη πολυτέλεια. Μια αντίληψη που δεν ορίζεται μόνο από την τεχνολογία ή την κατασκευαστική τελειότητα, αλλά πρωτίστως από την ποιότητα της εμπειρίας.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, η εξηλεκτρισμένη γκάμα της Lexus, με τα LBX, UX, NX, RX, RZ και ES, συνόδευσε τους συμμετέχοντες, εκφράζοντας τις θεμελιώδεις αξίες της μάρκας: αριστοτεχνία, καινοτομία και ανθρωποκεντρική φιλοξενία.

Η παρουσία της Lexus ανέδειξε τη φιλοσοφία των Takumi Master Craftsmen, των κορυφαίων Ιαπώνων τεχνιτών που αφιερώνουν τη ζωή τους στην τελειοποίηση κάθε λεπτομέρειας. Η δεξιοτεχνία αυτή βρήκε έναν φυσικό συνομιλητή σε έναν θεσμό που εδώ και σχεδόν εκατό χρόνια τιμά την αυθεντικότητα, τη μηχανολογική αρτιότητα και την ομορφιά της αυτοκινητιστικής δημιουργίας.

Ο μεγάλος τερματισμός στην Astir Marina Βουλιαγμένης αποτέλεσε την ιδανική κορύφωση της διοργάνωσης. Με φόντο τη θάλασσα, τα ιστορικά οχήματα και τα σύγχρονα supercars δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό όπου η κληρονομιά της αυτοκίνησης συνάντησε τη διαχρονική κομψότητα της Αθηναϊκής Ριβιέρας.Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το επίσημο Gala Dinner και την Τελετή Απονομών, σε μια ατμόσφαιρα που αντανακλούσε απόλυτα το πνεύμα της διοργάνωσης: εκλεπτυσμένη φιλοξενία, υψηλή αισθητική και βαθύ σεβασμό στην αυτοκινητιστική κουλτούρα.

