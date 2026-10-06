Η Lexus ολοκλήρωσε ένα ξεχωριστό ταξίδι με το 1000 Miglia Experience Greece

Τα μοντέλα που έλαβαν μέρος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.26 , 11:09 Αγγελική Ηλιάδη: «Καμάρωσα τον γιο μου στις auditions του GNTM»
06.10.26 , 11:01 «Φρούριο» το κέντρο για την επίσκεψη Ρούμπιο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
06.10.26 , 11:00 Κατερίνα Μονογυιού: H πρόταση γάμου από τον σύντροφό της στα γενέθλιά της
06.10.26 , 10:59 Μεγάλη απάτη κατά του e-ΕΦΚΑ: Συνελήφθη πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του
06.10.26 , 10:46 Σχολικές εκδρομές: Νέες διευκρινίσεις -Τι αλλάζει στις μετακινήσεις μαθητών
06.10.26 , 10:43 Η Lexus ολοκλήρωσε ένα ξεχωριστό ταξίδι με το 1000 Miglia Experience Greece
06.10.26 , 10:40 Κ. Γερονικολού: «Ο Παπανώτας με... φοβάται - Ο Γιάννης θα πάει στον Λιάγκα»
06.10.26 , 10:34 Επιστρέφει το καλοκαίρι με 30άρια – Πότε χαλάει ξανά ο καιρός
06.10.26 , 10:19 Άντζυ Σαμίου: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού, είμαι 66 ετών»
06.10.26 , 09:59 Άννα Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας πήρε την αμοιβή που είχε συμφωνηθεί»
06.10.26 , 09:52 Μπήλιου: Ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 24/10 - Πώς επηρεάζει τα ζώδια
06.10.26 , 09:49 Ελένη Καρακάση - Ολοκληρώθηκε η αναδοχή: «Ήρθε το παιδάκι στο σπίτι μας»
06.10.26 , 09:36 Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Παγκράτι – Τρεις συλλήψεις
06.10.26 , 09:31 Θάνατος Μαζωνάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις ιστολογικές εξετάσεις
06.10.26 , 09:22 Geely E2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Μεγάλη απάτη κατά του e-ΕΦΚΑ: Συνελήφθη πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του
Επιστρέφει το καλοκαίρι με 30άρια – Πότε χαλάει ξανά ο καιρός
Μπήλιου: Ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 24/10 - Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Άννα Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας πήρε την αμοιβή που είχε συμφωνηθεί»
Θάνατος Μαζωνάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις ιστολογικές εξετάσεις
Αντέδρασε η Ανθή Βούλγαρη: «Σιγά μη βάλουμε και σιγαστήρα!»
Ελένη Καρακάση - Ολοκληρώθηκε η αναδοχή: «Ήρθε το παιδάκι στο σπίτι μας»
Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη & Νέα Σελήνη
Άντζυ Σαμίου: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού, είμαι 66 ετών»
Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Παγκράτι – Τρεις συλλήψεις
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η Lexus ολοκλήρωσε ένα ξεχωριστό ταξίδι με το 1000 Miglia Experience Greece
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αυλαία του 1000 Miglia Experience Greece 2026 έπεσε στην Astir Marina Βουλιαγμένης, ολοκληρώνοντας ένα μοναδικό οδοιπορικό που ανέδειξε την Ελλάδα ως έναν από τους πλέον ξεχωριστούς προορισμούς της διεθνούς αυτοκινητιστικής σκηνής.Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, πενήντα έξι πληρώματα από δεκαέξι χώρες διέσχισαν περισσότερα από 1.200 χιλιόμετρα, ακολουθώντας μια διαδρομή που συνέδεσε εμβληματικούς τόπους της ελληνικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και την Αρχαία Ολυμπία έως τον Μυστρά, την Καρδαμύλη, το Πόρτο Χέλι και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, κάθε διαδρομή αποτέλεσε μια ωδή στην ομορφιά του ταξιδιού.

Η Lexus ολοκλήρωσε ένα ξεχωριστό ταξίδι με το 1000 Miglia Experience Greece
Το 1000 Miglia Experience Greece συγκέντρωσε ένα εξαιρετικό μωσαϊκό αυτοκινήτων που εκπροσώπησαν διαφορετικές εποχές της αυτοκίνησης. Θρυλικά μοντέλα που συμμετείχαν στις ιστορικές διοργανώσεις της 1000 Miglia, σπάνια κλασικά αυτοκίνητα, αναγνωρισμένα design icons και σύγχρονα GT, supercars και hypercars συνυπήρξαν σε μία διοργάνωση που γεφυρώνει σχεδόν έναν αιώνα αυτοκινητιστικής εξέλιξης.

Η Lexus ολοκλήρωσε ένα ξεχωριστό ταξίδι με το 1000 Miglia Experience Greece
Σε αυτό το μοναδικό σκηνικό, η Lexus Greece, ως Official Automotive Partner, ανέδειξε τη δική της αντίληψη για τη σύγχρονη πολυτέλεια. Μια αντίληψη που δεν ορίζεται μόνο από την τεχνολογία ή την κατασκευαστική τελειότητα, αλλά πρωτίστως από την ποιότητα της εμπειρίας.
Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, η εξηλεκτρισμένη γκάμα της Lexus, με τα LBX, UX, NX, RX, RZ και ES, συνόδευσε τους συμμετέχοντες, εκφράζοντας τις θεμελιώδεις αξίες της μάρκας: αριστοτεχνία, καινοτομία και ανθρωποκεντρική φιλοξενία.

Η παρουσία της Lexus ανέδειξε τη φιλοσοφία των Takumi Master Craftsmen, των κορυφαίων Ιαπώνων τεχνιτών που αφιερώνουν τη ζωή τους στην τελειοποίηση κάθε λεπτομέρειας. Η δεξιοτεχνία αυτή βρήκε έναν φυσικό συνομιλητή σε έναν θεσμό που εδώ και σχεδόν εκατό χρόνια τιμά την αυθεντικότητα, τη μηχανολογική αρτιότητα και την ομορφιά της αυτοκινητιστικής δημιουργίας.

Η Lexus ολοκλήρωσε ένα ξεχωριστό ταξίδι με το 1000 Miglia Experience Greece

Ο μεγάλος τερματισμός στην Astir Marina Βουλιαγμένης αποτέλεσε την ιδανική κορύφωση της διοργάνωσης. Με φόντο τη θάλασσα, τα ιστορικά οχήματα και τα σύγχρονα supercars δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό όπου η κληρονομιά της αυτοκίνησης συνάντησε τη διαχρονική κομψότητα της Αθηναϊκής Ριβιέρας.Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το επίσημο Gala Dinner και την Τελετή Απονομών, σε μια ατμόσφαιρα που αντανακλούσε απόλυτα το πνεύμα της διοργάνωσης: εκλεπτυσμένη φιλοξενία, υψηλή αισθητική και βαθύ σεβασμό στην αυτοκινητιστική κουλτούρα.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
LEXUS
 |
1000 MIGLIA  EXPERIENCE GREECE
 |
ΤΑΞΙΔΙ
 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Geely E2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Αυτοκινητο
Geely E2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Το νέο Kia Seltos έρχεται στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Το νέο Kia Seltos έρχεται στην Ελλάδα
MAXUS eTerron 9: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Αυτοκινητο
MAXUS eTerron 9: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
DS N°7: Δείτε εκδόσεις και τιμές
Αυτοκινητο
DS N°7: Δείτε εκδόσεις και τιμές
Το ανανεωμένο BYD SEAL ήρθε στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Το ανανεωμένο BYD SEAL ήρθε στην Ελλάδα
Η νέα KTM 690 Rally ήρθε στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Η νέα KTM 690 Rally ήρθε στην Ελλάδα
Το MINI Cooper S σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά χρώματα
Αυτοκινητο
Το MINI Cooper S σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά χρώματα
Η AION στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Η AION στην AUTO ATHINA 2026
KGM Torres Hybrid :Δοκιμάζουμε το νέο υβριδικό μοντέλο
Αυτοκινητο
KGM Torres Hybrid: Δοκιμάζουμε το νέο υβριδικό μοντέλο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top