Impulse | Παρόρμηση: Έξι εικαστικοί συναντιούνται στη Hu & Mann Gallery

Από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2026

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Impulse | Παρόρμηση: Έξι εικαστικοί συναντιούνται στη Hu & Mann Gallery
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Μια απρόβλεπτη συνάντηση, μια κοινή δημιουργική αφετηρία και η δύναμη της καλλιτεχνικής έκφρασης αποτελούν τον πυρήνα της έκθεσης «Impulse | Παρόρμηση», που φιλοξενείται στη Hu & Mann Gallery, στην Κηφισιά, από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2026.

Έξι εικαστικοί, τέσσερις ζωγράφοι και δύο γλύπτες, με διαφορετικές διαδρομές, προσωπικές αναζητήσεις και εκφραστικά μέσα, συναντιούνται σε έναν κοινό τόπο δημιουργίας. Η έκθεση γεννήθηκε μέσα από μια απρόβλεπτη γνωριμία και την επιθυμία των συμμετεχόντων να μοιραστούν τη δημιουργική ενέργεια που γεννά η παρόρμηση, αλλά και να αναδείξουν τη δυναμική της καλλιτεχνικής συνύπαρξης.

Στο «Impulse», η παρόρμηση γίνεται αφετηρία για μια εικαστική περιπλάνηση, όπου κάθε καλλιτέχνης διατηρεί τη δική του ταυτότητα, ενώ τα έργα συναντιούνται, συνομιλούν και δημιουργούν νέες αναγνώσεις. Η ζωγραφική και η γλυπτική συνθέτουν ένα πεδίο ανταλλαγής ιδεών και διαφορετικών οπτικών, αναδεικνύοντας τόσο τις προσωπικές αναζητήσεις όσο και τη δημιουργική δύναμη της ομάδας.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι Σπύρος Κόικας και Στέλιος Σάρρος με έργα γλυπτικής, καθώς και οι Λένα Μορφογένη, Παναγιώτης Νέζης, Κατερίνα Ριμπατσιού και Ειρήνη Φουντουραδάκη με έργα ζωγραφικής.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 19:00, στη Hu & Mann Gallery, στην οδό Κυριαζή 9, στην Κηφισιά.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της γκαλερί: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 11:00–18:00, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 11:00–21:00. Κυριακή κλειστά.

Impulse | Παρόρμηση: Έξι εικαστικοί συναντιούνται στη Hu & Mann Gallery

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