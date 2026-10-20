Η BMW X3 M50 xDrive ντύθηκε στα μαύρα

Η BMW X3 M50 xDrive αποκτά ακόμα πιο έντονη παρουσία: Το νέο Black Package για την έκδοση M Performance της BMW X3 θα είναι διαθέσιμο από τον Δεκέμβριο, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο το DNA της BMW M που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο μοντέλο. Παράλληλα, η ισχύς του εξακύλινδρου εν σειρά βενζινοκινητήρα των 3,0 λίτρων αυξάνεται στα 326 kW (443 hp). Όλα τα μοντέλα BMW X3 θα επωφεληθούν επίσης από στοχευμένες αναβαθμίσεις.

Διαθέσιμο αποκλειστικά για την BMW X3 M50 xDrive, το Black Package προσθέτει εντυπωσιακές λεπτομέρειες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, εμπνευσμένες από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι αποκλειστικές μαύρες ζάντες ελαφρού κράματος Polygon 1134 M Black, διαμέτρου 22 ιντσών, εμπλουτίζουν τη γκάμα τροχών της BMW X3 M50 xDrive με μία επιπλέον διάσταση. Επιπλέον ζάντες ελαφρού κράματος M διατίθενται προαιρετικά. Οι δαγκάνες των φρένων M Sport έχουν αποκλειστικό γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα και φέρουν μονόχρωμο λογότυπο M. Το Black Package περιλαμβάνει επίσης λογότυπα M και εμβλήματα μοντέλου σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα με ασημί περίγραμμα.

Η carbon εμφάνιση και η εκτεταμένη χρήση Alcantara στο εσωτερικό παραπέμπουν άμεσα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Τμήματα του ταμπλό στην πλευρά του οδηγού, η περιοχή μπροστά από την κεντρική οθόνη και η βάση ασύρματης φόρτισης smartphone είναι επενδυμένα με μαύρο Alcantara BMW Individual. Το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται στις επενδύσεις των θυρών και στο υποβραχιόνιο της κεντρικής κονσόλας. Το λογότυπο M είναι αποτυπωμένο ανάγλυφα στην επιφάνεια Alcantara των προσκεφάλων.

Οι μαύρες επενδύσεις των καθισμάτων από Alcantara/Veganza ξεχωρίζουν για τις μπλε ραφές και τα μπλε ρέλια. Στα μαύρα πατάκια με μπλε ρέλια διακρίνεται μια σημαία στα χρώματα της M. Επιλεγμένα χειριστήρια στο εσωτερικό φέρουν διακοσμητικά στοιχεία από γυαλί BMW Individual CraftedClarity. Το τιμόνι M διαθέτει επίσης αποκλειστική δερμάτινη επένδυση στο κάλυμμα του αερόσακου με αποσβεστήρα κραδασμών.



Η «καρδιά» της BMW X3 M50 xDrive χτυπά ακόμα πιο δυνατά. Η ισχύς του εξακύλινδρου σε σειρά βενζινοκινητήρα M TwinPower Turbo των 3,0 λίτρων, με ήπια υβριδική τεχνολογία 48 V, αυξάνεται κατά 33 kW (45 hp), φτάνοντας τα 326 kW (443 hp). Η BMW X3 M50 xDrive επιταχύνει πλέον από στάση στα 100 km/h σε 4,4 δευτερόλεπτα. Με τη μέθοδο μέτρησης *1-foot rollout*, ο χρόνος μειώνεται στα 4,1 δευτερόλεπτα. Η αύξηση των επιδόσεων αφορά όλες τις BMW X3 M50 xDrive, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν το Black Package. Ο κινητήρας πληροί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου εκπομπών Euro 7.

Βελτιώσεις σε ολόκληρη τη σειρά BMW Χ3.

Από τον Δεκέμβριο του 2026, όλα τα μοντέλα BMW X3 θα διατίθενται με αναβαθμίσεις στο εσωτερικό. Η επιφάνεια μπροστά από την κεντρική οθόνη θα είναι από PVC Softskin, ενώ το ταμπλό θα έχει νέο σχέδιο ραφών. Ο αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική κονσόλα και οι εσωτερικές λαβές των θυρών θα διαθέτουν ατμοσφαιρικό φωτισμό. Επιπλέον, το ντουλαπάκι του συνοδηγού αποκτά νέο μηχανισμό ανοίγματος και το κατώφλι του χώρου αποσκευών θα διαθέτει προστατευτικά από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλες οι BMW X3 με το πακέτο M Sport, καθώς και όλα τα μοντέλα M Performance, θα διαθέτουν μαρσπιέ σε Dark Silver με μαύρο λογότυπο M. Ο τετρακύλινδρος κινητήρας της BMW X3 20 xDrive πληροί πλέον τις απαιτήσεις του προτύπου Euro 7.