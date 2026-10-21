Τη δική του περιγραφή για όσα βίωσε έδωσε ο 41χρονος στρατιωτικός γιατρός από το Περιστέρι, μιλώντας για τη δηλητηρίαση με ατροπίνη που, όπως λέει, υποψιαζόταν από νωρίς. Ο ίδιος εξήγησε στις «Αποκαλύψεις» ότι χρειάστηκε χρόνο για να καταλάβει πως τα συμπτώματα που αντιμετώπιζε δεν οφείλονταν σε πραγματική ασθένεια, αλλά σε εξωτερική παρέμβαση, ενώ στάθηκε και στο σοκ που υπέστη όταν άρχισε να θεωρεί πιθανό ότι η δράση αυτή δεν περιοριζόταν εκτός σπιτιού.

Ο γιατρός ανέφερε ότι η πρώτη του σκέψη ήταν πως η ουσία προερχόταν από φυτικές πηγές και όχι από τυποποιημένο σκεύασμα. Όπως είπε: «Αυτό ήταν το πρώτο που είχα υποψιαστεί ποτέ, δηλαδή όταν συνδύασα τα συμπτώματά μου και είδα ότι ταιριάζουν τα δηλητήρια σε ατροπίνη. Δε σκέφτηκε ότι μπορεί να έχει τη μορφή αυτή την φαρμακευτική που κυκλοφορεί στο μπουκαλάκι που βρήκαν πάνω της».

Ο ίδιος περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο αναζήτησε πληροφορίες για την ουσία: «Είχα ψάξει τότε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και είχα δει ότι ατροπίνη υπάρχει σε κάποια φυτά όπως είναι η μπελαντόντα, ο μανδραγόρας και κάποια άλλα που δεν τα θυμάμαι. Τα οποία υπάρχουν αυτά τα φυτά και τα χρησιμοποιούν κυρίως οι ομοιοπαθητικοί, οπότε μπορεί κανείς να τα βρει σε σκόνη. Νομίζω μπορεί κανείς ακόμα και να παραγγείλει και να του τις στείλουν. Αυτά τα φυτά που παράγεται η ατροπίνη σε υγρή μορφή. Και εγώ φανταζόμουν τότε ότι ουσιαστικά η δηλητηρίαση γινόταν με κάποιο από αυτά τα φυτά. Όταν δηλαδή βρέθηκε μπουκαλάκι, μου έκανε και εμένα κάποια εντύπωση. Φυσικά δεν μπορείς να ξέρεις τι σκόνη είναι αυτή».

«Πίστευα ότι είχα κάποιο πρόβλημα υγείας ψυχιατρικό»

Στη συνέχεια περιέγραψε πώς βίωσε σε προσωπικό επίπεδο τη μακρά περίοδο των συμπτωμάτων και την εσωτερική του σύγκρουση μέχρι να αντιληφθεί τι πραγματικά συνέβαινε. «Όπως είπα και χθες, εγώ το πίστευα από την αρχή ότι αυτό συμβαίνει. Αυτό ήταν που εξηγούσε όλα τα κομμάτια του παζλ, τα κούμπωνε όλα τα συμπτώματα όλα, τα πάντα εξηγήθηκαν και η μητέρα μου που νοσηλεύτηκε και αυτή στο μυαλό μου ήμουν σίγουρος. Αλλά για να πεις ότι κάτι συμβαίνει πρέπει να έχει αποδειχθεί».

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν όσα είπε για την επίδραση που είχε πάνω του η πεποίθηση ότι αντιμετώπιζε θέμα υγείας. «Εγώ πίστευα ότι είχα κάποιο πρόβλημα υγείας ψυχιατρικό. Εδώ και 2 -3 μήνες ήταν που κατάλαβα ότι είναι αλήθεια. Όταν τα συνδύασα λέω τελικά δεν είμαι άρρωστος και αυτό μου πήρε κάποιες μέρες μέχρι να το συνειδητοποιήσω. Γιατί όταν επί ενάμιση χρόνο πιστεύεις ότι είσαι ασθενής, έχεις συνηθίσει, έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία, το έχει αποδεχτεί το μυαλό σου. Χαίρεσαι μεν, αλλά χρειάζεσαι κάποιες μέρες για να αποδεχτείς ότι δεν υπήρξα ποτέ ασθενής».

Ο 41χρονος στάθηκε και σε ένα ακόμη σημείο που, όπως προκύπτει από τα λόγια του, τον αιφνιδίασε βαθιά: την πιθανότητα η πράξη να γινόταν ακόμη και μέσα στο σπίτι του. «Όταν είδα το βιολογικό υλικό στην αρχή σκέφτηκα ότι όντως κάτι μου κάνει αυτός ο άνθρωπος, αλλά και πάλι δεν μπορούσα να φανταστώ ότι γίνεται και εντός του σπιτιού. Δηλαδή θεωρούσα ότι και πάλι έχω κάποιο πρόβλημα στην αρχή και ότι πιθανώς αυτός ο άνθρωπος να το επιτείνει όταν μου ρίχνει κάτι σε εξωτερικό χώρο μέσα στο σπίτι. Δεν μπορούσα να το σκεφτώ γιατί θεωρούσα ότι δεν μπαίνει μέσα στο σπίτι. Δεν έχει πρόσβαση».



