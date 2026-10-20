Ένα ολοκαίνουργιο, εντυπωσιακό «σπίτι» γεύσης 670 τ.μ. άνοιξε τις πόρτες του στην ανανεωμένη Στοά Αρσακείου, στην καρδιά της Αθήνας, και είναι έτοιμο να αλλάξει τον τρόπο που μαγειρεύουμε, τρώμε και ζούμε!

Το Lidl House Athens, το νέο food-culture hub της Lidl Ελλάς, δεν είναι ούτε κατάστημα ούτε εστιατόριο, αλλά ένας ανοιχτός τόπος συνάντησης, εκπαίδευσης και εμπειρίας. Κάνει πράξη τη φιλοσοφία Better Living, φέρνοντας την ευεξία, την ποιότητα των πρώτων υλικών και τη βιώσιμη διατροφή στην καθημερινότητά μας.

Τι είναι το Lidl House Athens;

Ως ένας από τους 17 συνεργάτες στο οικοσύστημα της Στοάς Αρσακείου, το Lidl House Athens εκπροσωπεί τον πυλώνα της εκπαίδευσης και της διατροφικής παιδείας. Στόχος του είναι να φέρει κοντά τον άνθρωπο της πόλης με την ελληνική παραγωγή, τους ντόπιους παραγωγούς και τη γαστρονομική μας κληρονομιά.

Στον φιλόξενο χώρο του θα φιλοξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς:

● Διαδραστικά εργαστήρια μαγειρικής & Masterclasses με καταξιωμένους σεφ.

● Βιώσιμες γευσιγνωσίες & οινογνωσίες με προϊόντα Ελλήνων παραγωγών.

● Συζητήσεις & workshops γύρω από τη μείωση της σπατάλης τροφίμων (food waste), την εποχικότητα και την ισορροπημένη διατροφή.

Νοέμβριος με άρωμα ελαιολάδου: «Η ψυχή της διατροφής μας»

Αυτόν τον Νοέμβριο, το Lidl House Athens «ανάβει τις εστίες του» και προσκαλεί το κοινό να ζήσει από κοντά μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία, ξεκινώντας τον πρώτο κύκλο δωρεάν σεμιναρίων μαγειρικής!

Με καθοδηγητή τον Resident Chef Δήμο Μπαλόπουλο, οι συμμετέχοντες θα μυηθούν στα μυστικά του ελληνικού «υγρού χρυσού», εξερευνώντας τέσσερις ξεχωριστές θεματικές ενότητες:

● 07.11 – Το λάδι στην ελληνική κουζίνα: Μυστικά και τεχνικές που αναδεικνύουν τα αρώματα και τις ισορροπίες στα καθημερινά μας πιάτα.

● 14.11 – Τα λαδερά: Αυθεντικές συνταγές για τα πιο νόστιμα, θρεπτικά και σωστά μελωμένα λαδερά της ελληνικής παράδοσης.

● 21.11 – Οι παραδοσιακές πίτες: Τεχνικές για το σωστό άνοιγμα του τραγανού χωριάτικου φύλλου και τη δημιουργία λαχταριστών γεμίσεων.

● 28.11 – Το κυριακάτικο τραπέζι: Δημιουργικές ιδέες και συνταγές που ενώνουν την οικογένεια και τους φίλους γύρω από το γιορτινό τραπέζι.

Δωρεάν συμμετοχή & Διπλή πρόσκληση για κάθε τυχερό!

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Lidl Ελλάς για μια διατροφική παιδεία προσβάσιμη σε όλους, η συμμετοχή σε όλα τα σεμινάρια είναι εντελώς δωρεάν!

● Η επιλογή: Πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μετά τη λήξη της προθεσμίας για κάθε ενότητα.

● Διπλή είσοδος: Κάθε τυχερή δήλωση εξασφαλίζει είσοδο για 2 άτομα, ώστε να μοιραστείτε την εμπειρία της μαγειρικής με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο.

Δηλώστε συμμετοχή εύκολα & γρήγορα!

Μην χάσετε την ευκαιρία να μαγειρέψετε δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες στο πιο σύγχρονο γαστρονομικό στέκι της Αθήνας:

1. Μπείτε στην επίσημη σελίδα: lidlhouse.gr/events/kati-nostimo-etoimazetai/

2. Επιλέξτε το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει.

3. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις!

Lidl House Athens στη Στοά Αρσακείου: Το τραπέζι που μας χωράει και μας ενώνει όλους!

