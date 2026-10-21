Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη, η χώρα, με εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους στο Δημόσιο και νοσοκομειακούς γιατρούς να συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια. Στην Αθήνα, η κεντρική πανεκπαιδευτική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

H αφίσα για τη σημερινή απεργία εκπαιδευτικών, φοιτητών και μαθητών

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία σχολείων και δημόσιων υπηρεσιών, ενώ θα υπάρξουν προσωρινές αναστολές λειτουργίας σταθμών του Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχουν εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, νοσοκομειακοί γιατροί, μαθητές και φοιτητές.

Η εκπαιδευτική κοινότητα διαμαρτύρεται για τους μισθούς των εκπαιδευτικών, την κατάσταση στα σχολεία, το κόστος διαβίωσης των φοιτητών

Ειδικότερα:

ΔΟΕ: Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, συμμετέχουν με 24ωρη απεργία.

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, συμμετέχουν με 24ωρη απεργία. ΟΛΜΕ: Έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00.

Έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00. ΕΛΜΕ: Οι τοπικές ενώσεις καθηγητών μπορούν να προχωρήσουν σε συμπληρωματικές στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00.

Οι τοπικές ενώσεις καθηγητών μπορούν να προχωρήσουν σε συμπληρωματικές στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00. ΑΔΕΔΥ: Έχει προκηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου.

Έχει προκηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου. ΟΕΝΓΕ: Οι νοσοκομειακοί γιατροί συμμετέχουν με 24ωρη απεργία.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί συμμετέχουν με 24ωρη απεργία. ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Συμμετέχει στις κινητοποιήσεις με 24ωρη απεργία.

Στις δράσεις συμμετέχουν επίσης εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, προσωπικό της ειδικής αγωγής, μαθητικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, καθώς και εργαζόμενοι στο υπουργείο Πολιτισμού.

Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας

Απεργία 21/10: Τα αιτήματα εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτητών

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες θέτουν στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους τις μισθολογικές αυξήσεις, την κάλυψη των κενών στα σχολεία και την ενίσχυση των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών.

Μεταξύ των αιτημάτων είναι η αύξηση των αποδοχών κατά 20%, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, οι μόνιμοι διορισμοί, η μονιμοποίηση αναπληρωτών, η βελτίωση των σχολικών υποδομών και η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το κόστος των σπουδών τους και της φοιτητικής στέγης

Η ΟΛΜΕ κάνει λόγο για περίπου 15.000 κενές θέσεις εκπαιδευτικών.

Από την πλευρά τους, μαθητές και φοιτητές ζητούν την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό, ασφαλέστερα σχολικά κτίρια και ουσιαστική στήριξη όσων δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος φοίτησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φοιτητική στέγη, με αιτήματα για αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, περισσότερες θέσεις στις φοιτητικές εστίες, δωρεάν σίτιση και μεταφορά, καθώς και μεγαλύτερη χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι νοσοκομειακοί γιατροί, οι οποίοι διεκδικούν αυξήσεις αποδοχών και ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με μόνιμο προσωπικό.

Απεργία 21/10: Τι θα γίνει με τα σχολεία

Η λειτουργία των σχολείων αναμένεται να διαφέρει ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία και στις στάσεις εργασίας.

Φοιτητές έστησαν την Τρίτη το βράδυ σκηνές στην πλατεία Συντάγματος

Στις σχολικές μονάδες όπου συμμετέχει σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν μαθήματα ή να υπάρξουν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Δεν αναμένεται, ωστόσο, να κλείσουν συνολικά όλα τα σχολεία της χώρας.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμμετέχουν στην απεργία προσέρχονται κανονικά στην εργασία τους. Για τον λόγο αυτό, οι γονείς καλούνται να ενημερωθούν από τις σχολικές μονάδες για το πρόγραμμα της ημέρας.

Απεργία 21/10: Πού και τι ώρα γίνονται οι συγκεντρώσεις

Συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε πολλές πόλεις της χώρας, με επίκεντρο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Οι βασικές συγκεντρώσεις είναι οι εξής:

Αθήνα : Στις 12:00 στα Προπύλαια, για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.

: Στις για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Θεσσαλονίκη : Στις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

: Στις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Πάτρα : Στις 10:30 στην πλατεία Γεωργίου.

: Στις 10:30 στην πλατεία Γεωργίου. Αθήνα – Πλατεία Κοτζιά: Στις 10:00 συγκέντρωση συνταξιουχικών οργανώσεων και πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Στις 10:00 συγκέντρωση συνταξιουχικών οργανώσεων και πορεία προς το υπουργείο Υγείας. Αθήνα – Υπουργείο Οικονομικών: Στις 12:00 συγκέντρωση νοσοκομειακών γιατρών.

Στις 12:00 συγκέντρωση νοσοκομειακών γιατρών. Υπουργείο Πολιτισμού: Στις 10:30 συγκέντρωση εργαζομένων στην οδό Μπουμπουλίνας 20.

Παράλληλα από το βράδυ της Τρίτης, φοιτητές έχουν στήσει σκηνές στην πλατεία Συντάγματος και στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία εξεύρεσης οικονομικά προσιτής στέγης.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων θα κλείσουν σταθμοί του Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Απεργία 21/10: Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχουν ανακοινώσει γενική απεργία για σήμερα. Ωστόσο, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τις συγκεντρώσεις, προβλέπεται προσωρινό κλείσιμο συγκεκριμένων σταθμών του Μετρό.

Στην Αθήνα, ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει από τις 10:00 το πρωί και μέχρι νεότερη ανακοίνωση. Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες αποφάσεις για σταθμούς στο κέντρο, ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.

Στη Θεσσαλονίκη, από τις 09:00 αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία πέντε σταθμών, έπειτα από εντολή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας Thema.

Οι σταθμοί είναι:

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Για το υπόλοιπο δίκτυο των μέσων μεταφοράς δεν έχει ανακοινωθεί γενική διακοπή δρομολογίων λόγω απεργίας. Ωστόσο, ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις σε λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ, εξαιτίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Απεργία 21/10: «Φρούριο» η Αθήνα με 3.000 αστυνομικούς

Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 3.000 αστυνομικοί αναμένεται να βρίσκονται σε επιφυλακή για την επιτήρηση των συγκεντρώσεων και την αποτροπή πιθανών επεισοδίων.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε σημεία αυξημένης σημασίας, μεταξύ των οποίων τα Προπύλαια, η πλατεία Συντάγματος, η Ομόνοια, τα Εξάρχεια, υπουργεία και πρεσβείες.

Παράλληλα, μέτρα προστασίας λαμβάνονται και από καταστηματάρχες στο κέντρο της Αθήνας. Στην οδό Βουκουρεστίου, κατάστημα με πολυτελή αξεσουάρ και είδη ένδυσης τοποθέτησε προστατευτικά καλύμματα στις βιτρίνες του, ενώ άλλοι επαγγελματίες έχουν κατεβάσει ρολά ασφαλείας ή έχουν απομακρύνει πολύτιμα εμπορεύματα.

Καταστηματάρχες στη Βουκουρεστίου έχουν πάρει μέτρα για τυχόν φθορές που προκληθούν στα καταστήματά τους

Οι οδηγοί που σχεδιάζουν να κινηθούν στο κέντρο καλούνται να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις και προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας.