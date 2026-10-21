«Τρεις νότες και μία ιστορία»: Μία μουσικοθεατρική περιπέτεια για παιδιά!

Η Μιρέλα Πάχου μιλάει στο Star.gr για το πρώτο της παιδικό έργο

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Τρεις νότες και μία ιστορία
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Το πρώτο έργο της Μιρέλας Πάχου για παιδιά, θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Μικρό Χορν. Σε κείμενο, πρωτότυπη μουσική και στίχους της Μιρέλας Πάχου και σκηνοθεσία της Μαρίας Εγγλεζάκη, η παράσταση είναι μια μουσικοθεατρική περιπέτεια γεμάτη χιούμορ και απρόσμενες συναντήσεις.

Μέσα από την αναζήτηση τριών χαμένων νοτών, αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας, τη δύναμη του να ακούμε και τη χαρά να ανακαλύπτουμε τη δική μας φωνή.

«Τρεις νότες και μία ιστορία»: Μία μουσικοθεατρική περιπέτεια για παιδιά!

Ένα ταξίδι γεμάτο μουσική, χιούμορ και απρόσμενες συναντήσεις. Στο δρόμο τους θα συναντήσουν ανθρώπους που βιάζονται και δεν προλαβαίνουν να ακούσουν, που μιλούν χωρίς να ακούν, που φοβούνται το λάθος ή κρατούν τη μουσική μόνο για τον εαυτό τους.

Σε κάθε σταθμό ψάχνει τις χαμένες νότες, αλλά ανακαλύπτει κάτι διαφορετικό. Και κάθε συνάντηση τη φέρνει λίγο πιο κοντά σε αυτό που αναζητά. Και χωρίς να το ξέρει ακόμη, λίγο πιο κοντά στον εαυτό της.

Με πρωτότυπη μουσική και τραγούδια, αφήγηση και κίνηση, οι "Τρεις Νότες και μια Ιστορία" σε κείμενο και μουσική της Μιρέλας Πάχου, είναι μία μουσικοθεατρική περιπέτεια για τη δύναμη του να ακούμε, τη συνεργασία, το θάρρος να κάνουμε λάθος και τη χαρά να ανακαλύπτουμε τη δική μας φωνή.

«Τρεις νότες και μία ιστορία»: Μία μουσικοθεατρική περιπέτεια για παιδιά!

Η Μιρέλα Πάχου μίλησε για την παράσταση στο Star.gr

Τι συμβολίζουν οι τρεις χαμένες νότες και ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να πάρουν τα παιδιά φεύγοντας από την παράσταση;

Οι νότες που έχουν χαθεί δεν είναι μόνο μέρη μιας μελωδίας. Είναι κομμάτια του εαυτού μας, η ίδια μας η φωνή, όλα όσα μας κάνουν μοναδικούς. Κι έτσι, η αναζήτησή τους γίνεται ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο ανακαλύψεις και εκπλήξεις. Στη διαδρομή της, η ηρωίδα συναντά ανθρώπους που δεν ακούν, που βιάζονται, που έχουν ξεχάσει πώς να μοιράζονται και κρατούν τη μουσική μόνο για τον εαυτό τους. Κάθε συνάντηση τη φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στους άλλους, αλλά και στον ίδιο της τον εαυτό. Κι όσο ψάχνει τις χαμένες νότες, τόσο ανακαλύπτει τη δύναμη και τη μαγεία της μουσικής να μας ενώνει, να μας ταξιδεύει και να μας βοηθά να ξαναβρίσκουμε όσα έχουμε χάσει.

Αυτό που θα θέλαμε να κρατήσουν τα παιδιά φεύγοντας από την παράσταση είναι η χαρά του ταξιδιού και της αναζήτησης, η συγκίνηση κάθε μικρής ανακάλυψης και η δύναμη της μουσικής να μας ταξιδεύει, να μας ενώνει και να μας ξαφνιάζει. Γιατί η μουσική κρύβει πάντα λίγη μαγεία. Και ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε οδηγήσει!

«Τρεις νότες και μία ιστορία»: Μία μουσικοθεατρική περιπέτεια για παιδιά!

Στην εποχή της οθόνης μοιάζει δύσκολο να μάθουμε στα παιδιά να ακούν πραγματικά. Πώς προσεγγίζετε μέσα από την παράσταση τη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας;

Είναι δύσκολο, και όχι μόνο για τα παιδιά. Ζούμε σε μία εποχή που δεχόμαστε συνεχώς πληροφορίες. Ακούμε πολλά, αλλά δεν σημαίνει πάντα ότι ακούμε πραγματικά ή ότι δίνουμε προσοχή σε όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Γι' αυτό πιστεύω ότι η τέχνη γενικά και η μουσική ειδικότερα έχουν τόσο σημαντικό ρόλο. Μας δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με τρόπους που συχνά οι λέξεις δεν αρκούν για να εκφράσουν. Να συγκινούμαστε, να μοιραζόμαστε συναισθήματα, να ερχόμαστε πιο κοντά ο ένας στον άλλο.

Μέσα από τις συναντήσεις της ηρωίδας, η μουσική γίνεται ένας τρόπος οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν ξανά. Χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουμε στα παιδιά τι σημαίνει ουσιαστική επικοινωνία, μπορούμε να τους το δείξουμε μέσα από ένα τραγούδι και μία κοινή εμπειρία.

Αν οι «Τρεις Νότες και μια Ιστορία» μπορούσαν να αφήσουν ένα μήνυμα στους γονείς ποιο θα θέλατε να είναι;

Η παράσταση αφήνει χώρο σε μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τα δικά τους νοήματα μέσα από την ιστορία. Άλλωστε η αναζήτηση δεν σταματά ποτέ. Συνεχώς ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα για τον εαυτό μας και τους άλλους, αλλάζουμε και βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Κι ίσως αυτό να είναι από μόνο του αρκετό. Να κρατάμε ζωντανή την περιέργειά μας, να μη φοβόμαστε τα λάθη και να παραμένουμε ανοιχτοί σε όσα έχουμε ακόμη να ανακαλύψουμε.

«Τρεις νότες και μία ιστορία»: Μία μουσικοθεατρική περιπέτεια για παιδιά!

Τι σας ενέπνευσε να γράψετε αυτή την ιστορία;

Η βασική ιδέα ξεκίνησε από μία σκέψη: πόσο συχνά ακούμε πραγματικά τη μουσική αλλά και τους άλλους γύρω μας; Από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται η ιστορία με τις τρεις χαμένες νότες. Το γεγονός ότι οι νότες αυτές αντιστοιχούν στις συλλαβές του ονόματός μου, ας πούμε ότι με συνδέει ακόμα πιο στενά με την ιστορία, χωρίς να αλλάζει τον βασικό της πυρήνα.

Πόσο διαφορετική είναι η δημιουργία μιας παράστασης για παιδιά από μια για ενήλικες; Τι θεωρείτε πιο απαιτητικό;

Τα παιδιά που έρχονται στις συναυλίες μου το καλοκαίρι δείχνουν να διασκεδάζουν, τραγουδούν και απολαμβάνουν τη μουσική με την ψυχή τους. Και το πιο σημαντικό είναι πως οι αντιδράσεις τους είναι πάντα αυθόρμητες, ειλικρινείς και αυθεντικές! Αν κάτι τους αρέσει, θα το δείξουν με ενθουσιασμό. Αν όχι, θα το καταλάβεις αμέσως.

Νομίζω πως το δύσκολο είναι να κερδίσεις πραγματικά την προσοχή τους. Να τα κάνεις να μπουν στην ιστορία, να γελάσουν, να τραγουδήσουν, να συμμετάσχουν. Χωρίς διδακτισμό και χωρίς να χρειάζεται να τους εξηγήσεις τα πάντα. Αν κάτι τα αγγίξει, θα το νιώσεις αμέσως. Και αυτή η αμεσότητα είναι κάτι που κάνει τη δημιουργία για παιδιά τόσο απαιτητική, αλλά και τόσο όμορφη ταυτόχρονα.
 

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