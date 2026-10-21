Κρις Μπέτα: «Το να είμαι κόρη της Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο»

Όσα είπε η κόρη της τραγουδίστριας για τον έρωτα

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κρις Μπέτα, κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, μιλάει ανοιχτά για τη ζωή της και τη φήμη της μητέρας της.
  • Αντιμετωπίζει το βάρος του ονόματος της μητέρας της με χιούμορ, δηλώνοντας ότι είναι 'ελαφρύ σαν πούπουλο'.
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι αυστηρή αλλά τρυφερή μητέρα, εστιάζοντας σε θεμελιώδεις αξίες στην ανατροφή της.
  • Η Κρις έχει το δικό της καλλιτεχνικό ταλέντο και ασχολείται ενεργά με την τέχνη και τα καλλυντικά.
  • Διατηρεί προσωπική ζωή μακριά από τα media, δηλώνοντας ότι είναι 'πάρα πολύ καλά'.

Είναι από τις περιπτώσεις επώνυμων παιδιών που όχι μόνο δεν προσπάθησαν ποτέ να κρυφτούν πίσω από τη σκιά των γονιών τους, αλλά αντιμετωπίζουν τη φήμη με ωριμότητα, φρέσκο αέρα και ακομπλεξάριστο χιούμορ. Η Κρις Μπέτα, η πολυτάλαντη κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής και μίλησε ανοιχτά για τα πάντα: από το πώς είναι να μεγαλώνεις με μια σταρ στο σπίτι, μέχρι τα «πρέπει» της παιδικής της ηλικίας και την προσωπική της ζωή.

Κρις Μπέτα: «Το να είμαι κόρη της Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο»

Κρις Μπέτα: «Ελαφρύ σαν πούπουλο!»

Όταν τη ρώτησαν από την εκπομπή Happy Day αν το βάρος του ονόματος της μητέρας της είναι βαρύ, η Κρις απάντησε με το πιο ανάλαφρο χαμόγελο: «Ελαφρύ σαν πούπουλο! Όπως κάθε φορά που με ρωτάει κάποιος, λέω το ίδιο πράγμα: Έχω αυτή την πιπίλα. Όπως κάθε παιδί που αγαπάει τη μητέρα του και είναι περήφανο για αυτήν, και that's it! Σίγουρα καταλαβαίνω το μέγεθος αυτού που κάνει και το χειροκροτώ, αλλά όταν κλείνουν οι πόρτες, παιδιά, είναι η μαμά μου. Δεν είναι κάτι άλλο από αυτό».

Νατάσα Θεοδωρίδου: Βουτιές στη θάλασσα με την κόρη της, Χριστιάνα Μπέτα

Η ίδια ξεκαθαρίζει πως ποτέ δεν ένιωσε ότι κουβαλάει ένα «βαρύ όνομα» ούτε ότι χρειάζεται να αποδείξει κάτι ή να μπει στη διαδικασία συγκρίσεων. Στο σπίτι, η Νατάσα μπορεί να είναι το απόλυτο είδωλο της πίστας, πίσω όμως από τις κλειστές πόρτες είναι η παραδοσιακή Θεσσαλονικιά μανούλα – αυστηρή στα βασικά, αλλά βαθιά τρυφερή. Όπως αποκαλύφθηκε μάλιστα χαριτολογώντας, τα «πρέπει» στην παιδική της ηλικία είχαν να κάνουν αποκλειστικά με τα θεμελιώδη: «Πρέπει να φας, πρέπει να κοιμάσαι νωρίς, πρέπει να είσαι σωστός πολίτης, σωστός άνθρωπος, σωστός φίλος».

Πέρα όμως από την οικογενειακή της ταυτότητα, η Κρις Μπέτα έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις με το δικό της ταλέντο και τη δική της αισθητική.Μάλιστα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή που την είδε από κοντά, σχολίασε ότι πρόκειται για ένα κορίτσι με απίστευτα θετική αύρα, ζεστό βλέμμα και μοναδική ενέργεια.

Βόλτα για την Κρίς Μπέτα με την... αγαπησιάρα μαμά της, Νατάσα Θεοδωρίδου

Βόλτα για την Κρίς Μπέτα με την... αγαπησιάρα μαμά της, Νατάσα Θεοδωρίδου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Με πλούσια «καλλιτεχνική φλέβα», η Κρις δεν επαναπαύεται ποτέ: «Ψάχνεται συνεχώς», ασχολείται ενεργά με την τέχνη της (έχοντας παρουσιάσει εξαιρετικά έργα που έχουν αποσπάσει θετικά σχόλια), ενώ στο παρελθόν την έχουμε δει να δοκιμάζεται και στον χώρο των καλλυντικών.

Θεοδωρίδου: «Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου» – Το βίντεο που έγινε viral

Η προσωπική ζωή και η στάση απέναντι στα media

Όταν η συζήτηση πήγαινε στα προσωπικά και στο αν είναι ερωτευμένη αυτό το διάστημα, η Κρις κράτησε την ίδια κομψή και ξεκάθαρη στάση: «Αυτό που θα λυπηθώ να πω –γιατί αυτές οι ερωτήσεις γενικά θεωρώ ότι είναι περιττές να γίνονται– είναι ότι ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική ζωή του καθενός, ανήκει στην προσωπική ζωή του καθενός. Είμαι πάρα πολύ καλά όμως!»

Μεγαλωμένη με πρότυπο μια δυναμική κι επιτυχημένη γυναίκα, η Κρις Μπέτα αποδεικνύει καθημερινά ότι η ομορφιά, η ευγένεια και το ταλέντο πάνε χέρι-χέρι, χαράζοντας τη δική της ξεχωριστή πορεία με τους δικούς της όρους!

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ΚΡΙΣ ΜΠΕΤΑ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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