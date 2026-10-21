Όταν οι μητέρες ακολουθούν μεσογειακή διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τα βρέφη τους διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης κολικών και εκζέματος, όπως διαπιστώνει μελέτη ερευνητών από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας «T.H.Chan» του Χάρβαρντ, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Βοστόνης και το ερευνητικό ινστιτούτο «Harvard Pilgrim Health Care Institute».

Όταν οι μητέρες ακολουθούν μεσογειακή διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τα βρέφη τους διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης κολικών και εκζέματος, όπως διαπιστώνει νέα μελέτη / Φωτογραφία: Unsplash.com

Προηγούμενες μελέτες της ίδιας ερευνητικής ομάδας έχουν δείξει ότι τα βρέφη που παρουσίασαν κολικούς εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ατοπικής δερματίτιδας, άσθματος, αλλεργικής ρινίτιδας και τροφικών αλλεργιών. Συνεχίζοντας την έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο, οι ερευνητές εξέτασαν πώς η προγεννητική διατροφή μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση κολικών και ειδικότερα τον συνδυασμό κολικών και εκζέματος. Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότερες από 1.300 έγκυες, οι οποίες επισκέπτονταν κλινικές προγεννητικού ελέγχου στην ανατολική Μασαχουσέτη, κατά το διάστημα από τον Απρίλιο του 1999 ως τον Νοέμβριο του 2002.

Οι γυναίκες συμπλήρωναν τακτικά ερωτηματολόγια διατροφής, τα οποία οι ερευνητές βαθμολογούσαν με βάση τον Δείκτη Μεσογειακής Διατροφής (MDS), δηλαδή αν είχαν υψηλή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής άλεσης, οσπρίων και υγιεινών λιπαρών με μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών και άπαχων πρωτεϊνών, καθώς και τον Δείκτη Διατροφικής Φλεγμονής (DII), που υποδηλώνει την υψηλή κατανάλωση κόκκινου ή επεξεργασμένου κρέατος, ροφημάτων με προσθήκη ζάχαρης και επεξεργασμένων δημητριακών. Οι συμμετέχουσες ανέφεραν επίσης την κατανάλωση τροφίμων που είναι γνωστά ως αλλεργιογόνα, όπως φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς και βούτυρα καρπών, ψάρια και οστρακοειδή, καθώς και αυγά και γαλακτοκομικά.

Οι ερευνητές εξέτασαν πώς η προγεννητική διατροφή μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση κολικών και ειδικότερα τον συνδυασμό κολικών και εκζέματος / Φωτογραφία: Unsplash.com

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης «JAMA Network Open», διαπιστώθηκε ότι το 26% των βρεφών που συμμετείχαν στη μελέτη εμφάνισε κολικούς, ενώ το 5% παρουσίασε και κολικούς και έκζεμα. Οι μητέρες που ακολουθούσαν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή διέτρεχαν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο να αποκτήσουν μωρό που θα εμφάνιζε και τα δύο προβλήματα. Συγκεκριμένα, κάθε επιπλέον μονάδα στην κλίμακα του Δείκτη Μεσογειακής Διατροφής συνδεόταν με μείωση του κινδύνου κατά 15%. Αντίθετα, τα βρέφη που γεννήθηκαν από μητέρες που ακολουθούσαν μια λιγότερο υγιεινή διατροφή παρουσίαζαν υψηλότερο κίνδυνο. Κάθε επιπλέον μονάδα στην κλίμακα του Δείκτη Διατροφικής Φλεγμονής συνδεόταν με αύξηση του κινδύνου κατά 34%.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ότι η τακτική κατανάλωση θαλασσινών κατά την εγκυμοσύνη συνέβαλε στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης αυτών των παθήσεων στα βρέφη. Συγκεκριμένα, για κάθε εβδομαδιαία μερίδα θαλασσινών που κατανάλωνε μια έγκυος, το βρέφος της είχε 25% λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσει κολικούς και έκζεμα. Άλλες τυπικές αλλεργιογόνες τροφές, όπως τα γαλακτοκομικά, τα αυγά και οι ξηροί καρποί, δεν συσχετίστηκαν με την εμφάνιση κολικών και εκζέματος στα βρέφη. Αντίθετα, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι όλες οι συσχετίσεις που προέκυψαν από τη μελέτη ήταν πιο έντονες στα βρέφη των οποίων οι μητέρες είχαν ιστορικό αλλεργικών παθήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ