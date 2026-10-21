Αμαλιάδα: Δύο αδέλφια έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού τους

Τους κατήγγειλε ο τρίτος τους αδελφός

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Δύο αδέλφια φέρονται να έθαψαν την 79χρονη μητέρα τους στον κήπο της κατοικίας τους στην Αμαλιάδα, χωρίς να ενημερώσουν τον τρίτο αδελφό τους για τον θάνατό της. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία του γιου της ηλικιωμένης, ο οποίος ζει στην Αθήνα και ανησύχησε επειδή δε λάμβανε σαφείς απαντήσεις για την τύχη της μητέρας του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 79χρονη πέθανε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Αντί να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία ταφής σε κοιμητήριο, οι δύο γιοι της φέρονται να προχώρησαν στον ενταφιασμό της στον κήπο του σπιτιού τους.

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Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης είχε ο τρίτος γιος της ηλικιωμένης, ο οποίος διαμένει στην Αθήνα. Ο άνδρας προσπαθούσε να ενημερωθεί για την κατάσταση της μητέρας του, ωστόσο οι απαντήσεις που λάμβανε από τα δύο αδέλφια του δεν τον καθησύχαζαν.

Οι υποψίες του τον οδήγησαν στις αστυνομικές Αρχές, όπου και κατήγγειλε το περιστατικό. Ακολούθησε αστυνομική επέμβαση στην κατοικία της οικογένειας, με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν ότι η ηλικιωμένη είχε ταφεί στον κήπο.

Όταν οι Αρχές ζήτησαν εξηγήσεις από τους δύο άνδρες, εκείνοι φέρονται να επικαλέστηκαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

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Οι δύο γιοι φέρονται να υποστήριξαν ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα ενός γραφείου τελετών και της ταφής της μητέρας τους σε κοιμητήριο.

Για τον λόγο αυτό αποφάσισαν να προχωρήσουν μόνοι τους στην ταφή της 79χρονης στον χώρο της κατοικίας τους.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε η ηλικιωμένη ή για όσα προηγήθηκαν της ταφής της.

Κρίσιμο βήμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να αποτελέσει η εκταφή της 79χρονης, παρουσία ιατροδικαστή.

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Η διαδικασία αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου της ηλικιωμένης και στην αποσαφήνιση των γεγονότων που προηγήθηκαν της ταφής της. 

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν γιατί οι δύο γιοι δεν ενημέρωσαν τον αδελφό τους, ο οποίος ζει στην Αθήνα, για τον θάνατο της μητέρας τους.

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Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε και το ενδεχόμενο η απόκρυψη του θανάτου να συνδεόταν με οικονομικό όφελος, και συγκεκριμένα με τη συνέχιση της είσπραξης της σύνταξης της ηλικιωμένης.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο φαίνεται να έχει αποκλειστεί σε αυτή τη φάση της έρευνας.

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