Μαραθώνας: «Η μητέρα μου έλεγε ότι είχε τακτοποιήσει το θέμα»

Άφαντη η σορός της ηλικιωμένης - Τι αποκάλυψε ο γιος της 68χρονης

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Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της ηλικιωμένης στον Μαραθώνα, που σύμφωνα με όσα φέρεται να ομολόγησε η 68χρονη κόρη της, την έθαψε στην αυλή του σπιτιού της, πριν από δέκα χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή της. Η γυναίκα φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που την είχε θάψει, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της σορού της ηλικιωμένης. 

Μαραθώνας: Δεν έχει βρεθεί η σορός της γυναίκας - Έσκαψαν όλη την αυλή

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν και σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, τις εργασίες στην αυλή της μονοκατοικίας στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση. 

Το σημείο, όπου φέρεται να έθαψε τη μητέρα της πριν από δέκα χρόνια η 68χρονη στον Μαραθώνα

Το σημείο, όπου φέρεται να έθαψε τη μητέρα της πριν από δέκα χρόνια η 68χρονη στον Μαραθώνα

Η σορός δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, γεγονός που αφήνει αναπάντητα πολλά ερωτήματα για την υπόθεση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε η ηλικιωμένη.

Παράλληλα, έχει σχηματιστεί δικογραφία για την υπόθεση και το διαθέσιμο υλικό έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία και να αποφασίσει για τα επόμενα βήματα της ποινικής διαδικασίας.

Μαραθώνας: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξή της

Μαραθώνας: «Δεν ήξερα τίποτα» υποστηρίζει ο γιος της 68χρονης

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο γιος της 68χρονης, ο οποίος έμενε το τελευταίο διάστημα στο σπίτι. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί στη γιαγιά του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της εγγονής της, η οποία ζει στην Γαλλία, που ανέφερε ότι είχε χάσει τα ίχνη της ηλικιωμένης εδώ και δέκα χρόνια

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της εγγονής της, η οποία ζει στην Γαλλία, που ανέφερε ότι είχε χάσει τα ίχνη της ηλικιωμένης εδώ και δέκα χρόνια

Όταν ρωτήθηκε πώς ήταν δυνατόν να μην είχε αντιληφθεί την απουσία της για περίπου μία δεκαετία και αν είχε παραστεί στην κηδεία της, ανέφερε ότι η μητέρα του τού είχε πει πως «τα τακτοποίησε», όταν εκείνος έμενε εκτός Αττικής μαζί με τον πατέρα του.

Ο ίδιος έχει αναφέρει ακόμη ότι η μητέρα του δεν είναι καλά τα τελευταία χρόνια, στοιχείο που αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Μαραθώνας: «Δεν την είχα δει ποτέ» – Τι λένε οι γείτονες

Κάτοικος, που διαμένει απέναντι από το σπίτι της 68χρονης, περιέγραψε τις εικόνες που αντίκρισε χθες το πρωί, σημειώνοντας πως στο σπίτι έμενε η γυναίκα μαζί με τον γιο της.

«Φεύγοντας το πρωί για τη δουλειά, είδα μπουλντόζες, αστυνομία και έναν φορτωτή να σκάβει. Μας είπαν ότι ψάχνουν μια ηλικιωμένη γυναίκα στον κήπο. Εγώ μένω δέκα χρόνια εδώ και δεν την είχα δει ποτέ. Προφανώς, αν συνέβη κάτι τέτοιο, θα έγινε πριν από τη δεκαετία», είπε.

Η 68χρονη φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στον κήπο του σπιτιού της για να λαμβάνει τη σύνταξή της

Η 68χρονη φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στον κήπο του σπιτιού της για να λαμβάνει τη σύνταξή της

Παράλληλα, ο γείτονας αναφέρθηκε στην περίεργη συμπεριφορά της οικογένειας, τονίζοντας την πλήρη απομόνωσή τους από τη γειτονιά.

«Γενικά δεν είχαν επαφές με κανέναν από τους γείτονες. Έβγαιναν μόνο το βράδυ, ακόμα και το σκυλί τους τη νύχτα το έβγαζαν. Απ’ όσο μπορώ να καταλάβω, είχαν κάποια ψυχολογικά θέματα, δεν ήταν πολύ καλά στα μυαλά τους. Είμαστε πραγματικά σε σοκ, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται», συμπλήρωσε.

Ο γιος της 68χρονης που έμενε στο ίδιο σπίτι ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τίποτα

Ο γιος της 68χρονης που έμενε στο ίδιο σπίτι ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τίποτα

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλοι γείτονες ανέφεραν στην αστυνομία ότι η γυναίκα ήταν εν ζωή το 2013, ωστόσο έκτοτε έχασαν τα ίχνη της.

Μαραθώνας: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης, η οποία ζει στη Γαλλία και πρόσφατα επέστρεψε στην Ελλάδα. Όπως φέρεται να ανέφερε στις αρχές, είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου δέκα χρόνια και δεν μπορούσε να εντοπίσει τα ίχνη της.

Μέχρι στιγμής, παρά τις έρευνες, δεν έχει βρεθεί η σορός της ηλικιωμένης

Μέχρι στιγμής, παρά τις έρευνες, δεν έχει βρεθεί η σορός της ηλικιωμένης

Κατά την έρευνα οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, μέσω του ΕΦΚΑ, ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε δηλωθεί. Πηγαίνοντας στο σπίτι της 68χρονης άρχισαν να την ρωτούν για τη μητέρα της, με αποτέλεσμα εκείνη, σύμφωνα με πληροφορίες,  να παραδέχτηκε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα και ότι την έθαψε στον κήπο, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της. 

Αρχικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, η 68χρονη φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι δεν θυμόταν πού ακριβώς είχε γίνει η ταφή. Στη συνέχεια υπέδειξε σημείο στην αυλή, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της ηλικιωμένης. 

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