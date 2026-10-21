Γκράβα: Σοβαρά κενά ασφαλείας αποκαλύπτει το πόρισμα του ΤΕΕ

Εκτός λειτουργίας ανιχνευτής διαρροής αερίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.26 , 13:23 Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της Φίλιππος την πήρε τηλέφωνο - Τι είπαν στον αέρα
21.10.26 , 13:19 «Έφυγες με το Πατρίς» για 2η σεζόν στο Αγγέλων Βήμα, από 7 Νοεμβρίου
21.10.26 , 13:09 Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα
21.10.26 , 13:02 Ένας χρόνος χωρίς τον Διονύση Σαββόπουλο - 10 τραγούδια του που αγαπήσαμε
21.10.26 , 13:02 Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον σάλο στο Παρίσι
21.10.26 , 12:58 Ηλεκτρικό VW ID. Polo: Διαθέσιμο σε όλες τις εκθέσεις στην Ελλάδα
21.10.26 , 12:56 Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
21.10.26 , 12:39 VW ID. Buzz: Ο γύρος του κόσμου με ρεκόρ Guinness
21.10.26 , 12:35 Έφη Πίκουλα: Η απώλεια του συζύγου της και το άγνωστο βιβλίο για την Αλίκη
21.10.26 , 12:31 Φιάξτε Ωτία, το αγαπημένο ποντιακό γλυκό, με την παραδοσιακή συνταγή
21.10.26 , 12:29 Ο «Γρηγόρης» κι ο «Σταμάτης» επιστρέφουν στο Cash or Trash - Θα πουληθούν;
21.10.26 , 12:22 Μεξικό: Δικαίωση για την απαγωγή και τη δολοφονία της 8χρονης Καμίλα
21.10.26 , 12:11 Τα πιο ωραία ονόματα για αγόρια και κορίτσια από την ελληνική μυθολογία!
21.10.26 , 12:09 Λιάγκας: «Στις κρίσεις πανικού νόμιζα ότι πάθαινα έμφραγμα ή εγκεφαλικό»
21.10.26 , 12:07 Στα Προπύλαια μαθητές και φοιτητές - Κλειστό το κέντρο της Αθήνας
Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο και ενίσχυση συνταξιούχων - Τα ποσά
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον σάλο στο Παρίσι
Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Κλειστοί σταθμοί Μετρό και σχολεία
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Ηλίας Βρεττός: Για camping στον Όλυμπο με την 6 μηνών έγκυο σύζυγό του
Στα Προπύλαια μαθητές και φοιτητές - Κλειστό το κέντρο της Αθήνας
Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Τα πιο ωραία ονόματα για αγόρια και κορίτσια από την ελληνική μυθολογία!
Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρά κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας αποκαλύπτει το πόρισμα του ΤΕΕ, με μη λειτουργικό ανιχνευτή διαρροής και προβλήματα στις βάνες ασφαλείας.
  • Διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τις εγκεκριμένες μελέτες και ελλείψεις στην πυροπροστασία των λεβητοστασίων.
  • Η έκθεση προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο των συγκολλήσεων.
  • Η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλειας των παιδιών και την ανάγκη συνεργασίας για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.
  • Το ζήτημα της οσμής που προκάλεσε ανησυχία παραμένει ανοιχτό, καθώς δεν εντοπίστηκε διαρροή κατά τους ελέγχους.

Σοβαρά κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας αποκαλύπτει το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή». Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι δε λειτουργούσε το σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο ένα από τα δύο λεβητοστάσια, ενώ προβλήματα εντοπίστηκαν και στις διατάξεις που επιτρέπουν τη χειροκίνητη διακοπή της παροχής αερίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το πόρισμα για τα σχολεία στην Γκράβα: Καμία διαρροή φυσικού αερίου

Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου, σε ένα σχολικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονται σχεδόν 4.000 παιδιά. Η έκθεση καταγράφει αποκλίσεις από τις εγκεκριμένες μελέτες, τεχνικές αστοχίες και ελλείψεις στην πυροπροστασία, προτείνοντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας.

Σοβαρά κενά ασφαλείας υποδεικνύει το πόρισμα του ΤΕΕ για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας

Σοβαρά κενά ασφαλείας υποδεικνύει το πόρισμα του ΤΕΕ για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας

Ωστόσο, το πόρισμα δεν καταλήγει σε συμπέρασμα για την πηγή της οσμής που προκάλεσε ανησυχία.

Γκράβα: Δε λειτούργησε ο ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Καθημερινή», το σχολικό συγκρότημα διαθέτει δύο παροχετευτικούς αγωγούς φυσικού αερίου. Ο ένας βρίσκεται επί της οδού Ραΐση, στο 40ό Γυμνάσιο Αθηνών, και ο δεύτερος στην οδό Γεωργίου Χατζηδάκη, όπου βρίσκεται και το κεντρικό λεβητοστάσιο.

Παραμένει κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση Δούκα

Κατά τους ελέγχους του ΤΕΕ, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές αντοχής και στεγανότητας και στις δύο εγκαταστάσεις, με «αποδεκτά αποτελέσματα», όπως αναφέρεται στο πόρισμα.

Η έκθεση καταγράφει αποκλίσεις από τις εγκεκριμένες μελέτες, τεχνικές αστοχίες και ελλείψεις στην πυροπροστασία

Η έκθεση καταγράφει αποκλίσεις από τις εγκεκριμένες μελέτες, τεχνικές αστοχίες και ελλείψεις στην πυροπροστασία

Το εύρημα που ξεχωρίζει αφορά το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου στην εγκατάσταση της οδού Ραΐση. Κατά τη δοκιμή λειτουργικότητας, ο μηχανισμός δεν ενεργοποιήθηκε.

Για τη δεύτερη εγκατάσταση, στην οδό Γεωργίου Χατζηδάκη, δεν κατέστη δυνατή η αντίστοιχη δοκιμή. Όπως εξηγείται στην έκθεση, το σύστημα βρισκόταν εκτός λειτουργίας λόγω των εργασιών αναβάθμισης του συστήματος πυρανίχνευσης που βρίσκονταν σε εξέλιξη τις ημέρες της αυτοψίας.

Επομένως, για το δεύτερο λεβητοστάσιο δεν υπήρξε αποτέλεσμα ελέγχου που να επιβεβαιώνει τη λειτουργικότητα του ανιχνευτή.

Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παραμένει κλειστό 

Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παραμένει κλειστό 

Γκράβα: Τα προβλήματα στις βάνες ασφαλείας

Σημαντικές ελλείψεις εντοπίστηκαν και στις διατάξεις που επιτρέπουν τη χειροκίνητη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου, όταν παρουσιαστεί επικίνδυνη κατάσταση.

Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, λόγω οσμής αερίου

Στην εγκατάσταση της οδού Ραΐση, η κεντρική αποφρακτική διάταξη, δηλαδή η βάνα που επιτρέπει τη διακοπή της παροχής, δεν βρισκόταν σε προσβάσιμο σημείο.

Στη δεύτερη εγκατάσταση, η αντίστοιχη διάταξη δε διέθετε χειρολαβή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακοπή της παροχής.

Κατά τον έλεγχο του ΤΕΕ διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε το σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο ένα από τα δύο λεβητοστάσια

Κατά τον έλεγχο του ΤΕΕ διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε το σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο ένα από τα δύο λεβητοστάσια

Γκράβα: Αποκλίσεις από τις εγκεκριμένες μελέτες

Το πόρισμα του ΤΕΕ καταγράφει διαφοροποιήσεις μεταξύ της πραγματικής κατάστασης των εγκαταστάσεων και όσων προβλέπονταν στις εγκεκριμένες μελέτες.

Ειδικότερα, τμήμα του δικτύου που προβλεπόταν να τοποθετηθεί υπόγεια, με συγκολλητές συνδέσεις, εντοπίστηκε σε ανοιχτό φρεάτιο, με συνδέσεις σπειρώματος και χωρίς την προβλεπόμενη αντιδιαβρωτική προστασία.

Ελλείψεις εντοπίστηκαν και στις διατάξεις που επιτρέπουν τη χειροκίνητη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου σε περίπτωση κινδύνου

Ελλείψεις εντοπίστηκαν και στις διατάξεις που επιτρέπουν τη χειροκίνητη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου σε περίπτωση κινδύνου

Παράλληλα, στο κεντρικό λεβητοστάσιο, αγωγός που εμφανιζόταν στη μελέτη ως υπόγειος και κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο είχε τοποθετηθεί εξωτερικά, με χαλύβδινη κατασκευή.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στους ελέγχους των συγκολλήσεων. Από τις επτά συγκολλήσεις που εξετάστηκαν δειγματοληπτικά, μία δεν πληρούσε τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με την έκθεση, το συγκεκριμένο εύρημα θα μπορούσε να αυξήσει την πιθανότητα μελλοντικής αστοχίας.

Για τον λόγο αυτό, ο μελετητής ζητεί να ελεγχθούν όλες οι συγκολλήσεις του δικτύου, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα σημεία που χρειάζονται διορθωτικές παρεμβάσεις.

Γκράβα: Ελλείψεις στην πυροπροστασία των λεβητοστασίων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πυροπροστασία των χώρων όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Στην πρώτη περίπτωση, οι σωληνώσεις θέρμανσης βρίσκονται σε υπόγειο χώρο χωρίς πυράντοχη πόρτα.

Το πόρισμα του ΤΕΕ δεν καταλήγει σε συμπέρασμα για το πού οφειλόταν η οσμή αερίου που οδήγησε στην εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας

Το πόρισμα του ΤΕΕ δεν καταλήγει σε συμπέρασμα για το πού οφειλόταν η οσμή αερίου που οδήγησε στην εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας

Στο μεγαλύτερο λεβητοστάσιο, στην οδό Γεωργίου Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε ότι στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ενώ δεν υπάρχει στεγανός διαχωρισμός από τον υπόγειο διάδρομο που διατρέχει το σχολικό συγκρότημα.

Ο πραγματογνώμονας προτείνει τον διαχωρισμό των δύο χώρων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που καταγράφονται στην έκθεση.

Επιπλέον, σύμφωνα με την «Καθημερινή», οι εργασίες στο σχολείο είχαν ως αποτέλεσμα να επικαθίσουν υπολείμματα οικοδομικών υλικών πάνω σε αγωγό της εσωτερικής εγκατάστασης. Καταγράφηκε, επίσης, αφαίρεση της στήριξης των αγωγών της ανακουφιστικής βαλβίδας των τριών λεβήτων.

Γκράβα: Τι έδειξαν οι έλεγχοι για τη διαρροή αερίου

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν αφορά στην προέλευση της οσμής που προκάλεσε ανησυχία στη σχολική κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων του ΤΕΕ δεν εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν αποδεικνύει ότι δεν είχε σημειωθεί διαρροή σε προγενέστερο χρόνο.

Το πόρισμα του ΤΕΕ προτείνει στοχευμένες παρεμβάσεις για να διορθωθούν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν 

Το πόρισμα του ΤΕΕ προτείνει στοχευμένες παρεμβάσεις για να διορθωθούν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν 

Η έκθεση, όπως παρουσιάζεται από την «Καθημερινή», δεν αποδίδει την οσμή σε συγκεκριμένη αιτία. Συνεπώς, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του πορίσματος.

Γκράβα: Οι παρεμβάσεις που προτείνει το ΤΕΕ

Η έκθεση περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων στις δύο εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Συνολικά, προτείνονται έξι παρεμβάσεις για τον έναν λέβητα και οκτώ για τον άλλο, με έμφαση στην ασφάλεια και στην αποκατάσταση των τεχνικών αποκλίσεων.

Παράλληλα, προτείνεται η αναθεώρηση των μελετών, ώστε να αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση των εγκαταστάσεων, καθώς και ο έλεγχος του συνόλου των συγκολλήσεων.

Γκράβα: «Η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών είναι το νούμερο ένα»

H υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας σήμερα για το θέμα στον ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε ότι κύριο μέλημα όλων είναι η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών. 

Αναφερόμενη τόσο στην περίπτωση της Γκράβας όσο και στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών απαιτεί διαρκή συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, διευκρίνισε ότι η ευθύνη για τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών κτιρίων ανήκει στους δήμους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Πολιτεία στηρίζει την προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών μέσα από συγκεκριμένες χρηματοδοτικές παρεμβάσεις και προγράμματα.

«Η σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων, η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η λογοδοσία καθενός για τις ευθύνες που του αναλογούν αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων», είπε.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, καλεί την κ. Ζαχαράκη και τον πρόεδρο του ΤΕΕ να παρεβρεθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στις 15:00 στο δημαρχείο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΚΡΑΒΑ
 |
ΣΧΟΛΕΙΑ
 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
 |
ΔΙΑΡΡΟΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απεργία 21/10: Σε Εξέλιξη Το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο
Ελλαδα
Στα Προπύλαια μαθητές και φοιτητές - Κλειστό το κέντρο της Αθήνας
Αμαλιάδα: Έθαψαν την μητέρα τους στον κήπο
Ελλαδα
Αμαλιάδα: Δύο αδέλφια έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού τους
Σε Κώμα 21χρονη: Φέρεται Να Της Έδωσε Χάπι Βιασμού Φίλος Της
Ελλαδα
Σε κώμα 21χρονη στο Τζάνειο: Φέρεται να της έδωσε χάπι βιασμού ο φίλος της
Περιστέρι: Ατροπίνη Και Μέσω Φυτού Χορηγούσε Στον Γιατρό
Ελλαδα
Υπόθεση ατροπίνης: Και το δηλητηριώδες φυτό μπελαντόνα στο «μικροσκόπιο»
Απεργία 21/10: Ποιοι Συμμετέχουν - Κλειστοί Σταθμοί Μετρό
Ελλαδα
Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Κλειστοί σταθμοί Μετρό και σχολεία
Φοιτητές Έστησαν Σκηνές Στο Σύνταγμα
Ελλαδα
Φοιτητές έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα - Νέο διήμερο κινητοποιήσεων
Θρίλερ Στη Σίφνο: Ψαράς Βρήκε Σορό Άνδρα Στον Όρμο Βαθύ
Ελλαδα
Θρίλερ στη Σίφνο: Ψαράς βρήκε σορό άνδρα στον όρμο Βαθύ
Παιανία: Συμμορία Έκλεψε Καλώδια Χαλκού Αξίας Άνω Του 1 Εκατ
Ελλαδα
Παιανία: Συμμορία έκλεψε καλώδια χαλκού αξίας άνω του 1 εκατ.
Τζόκερ Κλήρωση 20/10/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 20/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.700.000 ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top