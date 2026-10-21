Σοβαρά κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας αποκαλύπτει το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή». Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι δε λειτουργούσε το σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο ένα από τα δύο λεβητοστάσια, ενώ προβλήματα εντοπίστηκαν και στις διατάξεις που επιτρέπουν τη χειροκίνητη διακοπή της παροχής αερίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου, σε ένα σχολικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονται σχεδόν 4.000 παιδιά. Η έκθεση καταγράφει αποκλίσεις από τις εγκεκριμένες μελέτες, τεχνικές αστοχίες και ελλείψεις στην πυροπροστασία, προτείνοντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας.

Σοβαρά κενά ασφαλείας υποδεικνύει το πόρισμα του ΤΕΕ για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας

Ωστόσο, το πόρισμα δεν καταλήγει σε συμπέρασμα για την πηγή της οσμής που προκάλεσε ανησυχία.

Γκράβα: Δε λειτούργησε ο ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Καθημερινή», το σχολικό συγκρότημα διαθέτει δύο παροχετευτικούς αγωγούς φυσικού αερίου. Ο ένας βρίσκεται επί της οδού Ραΐση, στο 40ό Γυμνάσιο Αθηνών, και ο δεύτερος στην οδό Γεωργίου Χατζηδάκη, όπου βρίσκεται και το κεντρικό λεβητοστάσιο.

Κατά τους ελέγχους του ΤΕΕ, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές αντοχής και στεγανότητας και στις δύο εγκαταστάσεις, με «αποδεκτά αποτελέσματα», όπως αναφέρεται στο πόρισμα.

Η έκθεση καταγράφει αποκλίσεις από τις εγκεκριμένες μελέτες, τεχνικές αστοχίες και ελλείψεις στην πυροπροστασία

Το εύρημα που ξεχωρίζει αφορά το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου στην εγκατάσταση της οδού Ραΐση. Κατά τη δοκιμή λειτουργικότητας, ο μηχανισμός δεν ενεργοποιήθηκε.

Για τη δεύτερη εγκατάσταση, στην οδό Γεωργίου Χατζηδάκη, δεν κατέστη δυνατή η αντίστοιχη δοκιμή. Όπως εξηγείται στην έκθεση, το σύστημα βρισκόταν εκτός λειτουργίας λόγω των εργασιών αναβάθμισης του συστήματος πυρανίχνευσης που βρίσκονταν σε εξέλιξη τις ημέρες της αυτοψίας.

Επομένως, για το δεύτερο λεβητοστάσιο δεν υπήρξε αποτέλεσμα ελέγχου που να επιβεβαιώνει τη λειτουργικότητα του ανιχνευτή.

Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παραμένει κλειστό

Γκράβα: Τα προβλήματα στις βάνες ασφαλείας

Σημαντικές ελλείψεις εντοπίστηκαν και στις διατάξεις που επιτρέπουν τη χειροκίνητη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου, όταν παρουσιαστεί επικίνδυνη κατάσταση.

Στην εγκατάσταση της οδού Ραΐση, η κεντρική αποφρακτική διάταξη, δηλαδή η βάνα που επιτρέπει τη διακοπή της παροχής, δεν βρισκόταν σε προσβάσιμο σημείο.

Στη δεύτερη εγκατάσταση, η αντίστοιχη διάταξη δε διέθετε χειρολαβή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακοπή της παροχής.

Κατά τον έλεγχο του ΤΕΕ διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε το σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο ένα από τα δύο λεβητοστάσια

Γκράβα: Αποκλίσεις από τις εγκεκριμένες μελέτες

Το πόρισμα του ΤΕΕ καταγράφει διαφοροποιήσεις μεταξύ της πραγματικής κατάστασης των εγκαταστάσεων και όσων προβλέπονταν στις εγκεκριμένες μελέτες.

Ειδικότερα, τμήμα του δικτύου που προβλεπόταν να τοποθετηθεί υπόγεια, με συγκολλητές συνδέσεις, εντοπίστηκε σε ανοιχτό φρεάτιο, με συνδέσεις σπειρώματος και χωρίς την προβλεπόμενη αντιδιαβρωτική προστασία.

Ελλείψεις εντοπίστηκαν και στις διατάξεις που επιτρέπουν τη χειροκίνητη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου σε περίπτωση κινδύνου

Παράλληλα, στο κεντρικό λεβητοστάσιο, αγωγός που εμφανιζόταν στη μελέτη ως υπόγειος και κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο είχε τοποθετηθεί εξωτερικά, με χαλύβδινη κατασκευή.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στους ελέγχους των συγκολλήσεων. Από τις επτά συγκολλήσεις που εξετάστηκαν δειγματοληπτικά, μία δεν πληρούσε τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με την έκθεση, το συγκεκριμένο εύρημα θα μπορούσε να αυξήσει την πιθανότητα μελλοντικής αστοχίας.

Για τον λόγο αυτό, ο μελετητής ζητεί να ελεγχθούν όλες οι συγκολλήσεις του δικτύου, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα σημεία που χρειάζονται διορθωτικές παρεμβάσεις.

Γκράβα: Ελλείψεις στην πυροπροστασία των λεβητοστασίων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πυροπροστασία των χώρων όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Στην πρώτη περίπτωση, οι σωληνώσεις θέρμανσης βρίσκονται σε υπόγειο χώρο χωρίς πυράντοχη πόρτα.

Το πόρισμα του ΤΕΕ δεν καταλήγει σε συμπέρασμα για το πού οφειλόταν η οσμή αερίου που οδήγησε στην εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας

Στο μεγαλύτερο λεβητοστάσιο, στην οδό Γεωργίου Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε ότι στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ενώ δεν υπάρχει στεγανός διαχωρισμός από τον υπόγειο διάδρομο που διατρέχει το σχολικό συγκρότημα.

Ο πραγματογνώμονας προτείνει τον διαχωρισμό των δύο χώρων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που καταγράφονται στην έκθεση.

Επιπλέον, σύμφωνα με την «Καθημερινή», οι εργασίες στο σχολείο είχαν ως αποτέλεσμα να επικαθίσουν υπολείμματα οικοδομικών υλικών πάνω σε αγωγό της εσωτερικής εγκατάστασης. Καταγράφηκε, επίσης, αφαίρεση της στήριξης των αγωγών της ανακουφιστικής βαλβίδας των τριών λεβήτων.

Γκράβα: Τι έδειξαν οι έλεγχοι για τη διαρροή αερίου

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν αφορά στην προέλευση της οσμής που προκάλεσε ανησυχία στη σχολική κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων του ΤΕΕ δεν εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν αποδεικνύει ότι δεν είχε σημειωθεί διαρροή σε προγενέστερο χρόνο.

Το πόρισμα του ΤΕΕ προτείνει στοχευμένες παρεμβάσεις για να διορθωθούν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν

Η έκθεση, όπως παρουσιάζεται από την «Καθημερινή», δεν αποδίδει την οσμή σε συγκεκριμένη αιτία. Συνεπώς, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του πορίσματος.

Γκράβα: Οι παρεμβάσεις που προτείνει το ΤΕΕ

Η έκθεση περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων στις δύο εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Συνολικά, προτείνονται έξι παρεμβάσεις για τον έναν λέβητα και οκτώ για τον άλλο, με έμφαση στην ασφάλεια και στην αποκατάσταση των τεχνικών αποκλίσεων.

Παράλληλα, προτείνεται η αναθεώρηση των μελετών, ώστε να αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση των εγκαταστάσεων, καθώς και ο έλεγχος του συνόλου των συγκολλήσεων.

Γκράβα: «Η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών είναι το νούμερο ένα»

H υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας σήμερα για το θέμα στον ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε ότι κύριο μέλημα όλων είναι η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών.

Αναφερόμενη τόσο στην περίπτωση της Γκράβας όσο και στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών απαιτεί διαρκή συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, διευκρίνισε ότι η ευθύνη για τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών κτιρίων ανήκει στους δήμους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Πολιτεία στηρίζει την προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών μέσα από συγκεκριμένες χρηματοδοτικές παρεμβάσεις και προγράμματα.

«Η σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων, η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η λογοδοσία καθενός για τις ευθύνες που του αναλογούν αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων», είπε.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, καλεί την κ. Ζαχαράκη και τον πρόεδρο του ΤΕΕ να παρεβρεθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στις 15:00 στο δημαρχείο.