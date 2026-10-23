Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας

Με την ποίηση των Γιάννη Ρίτσου, Τάσου Λειβαδίτη και Μανόλη Αναγνωστάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.26 , 11:13 Θεσσαλονίκη: Βαρύ πρόστιμο 3.000 € σε πολίτη που πέταξε έπιπλα στον δρόμο
23.10.26 , 11:05 Μιλάνο: Η Μόνα Λίζα με τις ουλές διπλής μαστεκτομής
23.10.26 , 11:02 Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία
23.10.26 , 11:02 Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»
23.10.26 , 10:47 Πάνος Κιάμος: «Μεγάλωσα με τον Λευτέρη Πανταζή»
23.10.26 , 10:28 Ιός Σαμόντα: Τι είναι & πώς μεταδίδεται - πού εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα
23.10.26 , 10:26 Φρεγάτα «Κίμων»: Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για την 28η Οκτωβρίου
23.10.26 , 10:12 Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
23.10.26 , 10:09 Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
23.10.26 , 10:07 Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
23.10.26 , 10:02 Τσαρούχας: «Λιώνει» για τη Νοτοπούλου: Το post για την υπέροχη γυναίκα του!
23.10.26 , 10:00 Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας
23.10.26 , 09:47 Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου - Οι όψεις & η Πανσέληνος της Δευτέρας
23.10.26 , 09:37 Σοκαριστικό βίντεο από λούνα παρκ: 18χρονη εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι
23.10.26 , 09:31 Αργύρης Αγγέλου: «Δε με έχει αξιώσει ο Θεός να έχω σχέση 20 χρόνια»
Λιβύη: Στίφη μεταναστών ετοιμάζονται για την Κρήτη!
Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»
Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Στις τρεις πίτσες η μία δώρο - Η απάτη με το «κέρασμα» στη γνωστή αλυσίδα
Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 17χρονη που έπεσε από γέφυρα
Νωρίτερα οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026
Αργύρης Αγγέλου: «Δε με έχει αξιώσει ο Θεός να έχω σχέση 20 χρόνια»
Τσαρούχας: «Λιώνει» για τη Νοτοπούλου: Το post για την υπέροχη γυναίκα του!
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Μίκης Θεοδωράκης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη επετειακή συναυλία, με αφορμή την απελευθέρωση της πόλης, όπου ο ποιητικός λόγος των τριών ποιητών αγωνιστών της Ελευθερίας, του Γιάννη Ρίτσου, του Τάσου Λειβαδίτη και του Μανόλη Αναγνωστάκη συναντά τη μουσική του οικουμενικού δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη με ερμηνευτές τον Δημήτρη Μπάση, τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Άγγελο Θεοδωράκη, τον Παναγιώτη Πετράκη και τη Νεφέλη Φασούλη. Ένα πρόγραμμα με την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».

Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας

Ο συνθέτης, σαν ένας σύγχρονος Οδυσσέας, προσφέρει ως σπονδή τη μουσική του, καλώντας τις σκιές των ποιητών να βγουν στο φως, να πάρουν μορφή και να τραγουδήσουν τους αγώνες, τα βάσανα, τις προδοσίες και τον θάνατο των ιδανικών, αλλά και τα όνειρα, την ελπίδα και τον έρωτα. Ο ποιητικός λόγος μετατρέπεται σε δραματικό μονόλογο, δίνοντας φωνή σε πρόσωπα και σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής. Οι λέξεις γίνονται τραγούδι και τα τραγούδια γίνονται ζωντανές μαρτυρίες μνήμης, αγώνα και συλλογικής εμπειρίας.

Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας

Μέσα από εμβληματικά έργα όπως ο Επιτάφιος, η Ρωμιοσύνη και οι Μπαλάντες, αναδεικνύονται η αντίσταση, η ελευθερία, η εξορία, η ελπίδα και οι αγώνες της μεταπολεμικής Ελλάδας, αλλά και η βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για αγάπη, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Τραγούδια αντίστασης, εξέγερσης, τραγούδια μελωδικά, λυρικά, ερωτικά, τραγούδια για μιαν άνοιξη που δεν ήρθε ποτέ αλλά και για τις «χρυσές πολιτείες που ξανοίγονται μπρος μας λουσμένες στην αλήθεια και στο αίθριο το φως».

Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας

Είναι τα τραγούδια τριών κύκλων «Επιτάφιος», «Ρωμιοσύνη», «18 Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, «Πολιτεία», «Της εξορίας», «Λυρικά», «Οκτώβρης ´78», σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, και «Μπαλάντες», «Της Εξορίας», «Αρκαδία VIIΙ», που περιλαμβάνει το Μιλώ και τον Χάρη, τραγούδια του είδους που ο Μίκης Θεοδωράκης ονομάζει τραγούδια-ποταμό, σε ποίηση Μανόλη Αναγνωστάκη, όπως «Δρόμοι Παλιοί».

Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας

Τρεις ποιητές και ένας συνθέτης. Ασυμβίβαστοι ποιητές, αγωνιστές, μαχητές της Ελευθερίας. 

Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ιδρύθηκε πριν από 28 χρόνια από μουσικούς – συνεργάτες του Μίκη Θεοδωράκη, γνώστες του έργου του.

Σήμερα απαρτίζεται από 10 καταξιωμένους μουσικούς και συνεργάζεται με τραγουδιστές αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής αξίας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας

Ερμηνεύουν:
Δημήτρης Μπάσης
Ρίτα Αντωνοπούλου
Άγγελος Θεοδωράκης
Παναγιώτης Πετράκης
και η Νεφέλη Φασούλη

Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας

Παίζουν:

Νίκος Τατασόπουλος | μπουζούκι
Άρης Κούκος | μπουζούκι
Ευαγγελία Μαυρίδου | πιάνο
Ξενοφών Συμβουλίδης | όμποε, φλογέρες, μπαγλαμάς
Νίκος Γκιόλιας | κιθάρα
Αρτέμης Σαμαράς | βιόλα
Λευτέρης Γρίβας | ακορντεόν
Θεόδωρος Κουέλης | μπάσο
Νίκος Σκομόπουλος | ντραμς
Στέφανος Θεοδωράκης – Παπαγγελίδης | κρουστά

Μιχάλης Αλεξάκης | ηχοληψία
Γιώργος Αλειφέρης | ηχοληψία

Μαργαρίτα Θεοδωράκη | Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Sophie Hayes – Συμβουλίδου | Οργάνωση παραγωγής
Επικοινωνία | Κωνσταντίνος Τσακαλάκης | Entechno Sessions 

Συμπαραγωγή | ΟΜΜΘ-CRICOS

Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Αίθουσα Φίλων Μουσικής

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 | Ώρα: 20:30

Διάρκεια Παράστασης: 2 ώρες και 15 λεπτά 

Με διάλειμμα 15 λεπτών

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διακεκριμένη Ζώνη: 45 € | Α΄Ζώνη: 35 € | Β΄Ζώνη: 25 € | Γ΄Ζώνη: 20 €
Μειωμένο εισιτήριο [με δυνατότητα έκδοσης μόνο για την Γ΄ Ζώνη (ΑμεΑ, άνεργοι, φοιτητές)]: 12€ | Μειωμένης Ορατότητας: 10 €

Ειδικές Μειωμένες Τιμές για Ομαδικά Εισιτήρια, Συλλόγους κλπ.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΜΟΥΣΙΚΗ
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
 |
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μια νύχτα με άρωμα Sinatra στην Αθήνα»
Εξοδος
«Μια νύχτα με άρωμα Sinatra στην Αθήνα» στο Μέγαρο Μουσικής
Ελεύθερη είσοδος στα μουσεία
Εξοδος
28η Οκτωβρίου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους
O Θάνατος Ενός Ηθοποιού
Εξοδος
«O θάνατος ενός ηθοποιού» για 2η χρονιά στο Θέατρο Αποθήκη
Impulse | Παρόρμηση: Έξι εικαστικοί συναντιούνται στη Hu & Mann Gallery
Εξοδος
Impulse | Παρόρμηση: Έξι εικαστικοί συναντιούνται στη Hu & Mann Gallery
Γιάννης Πέτσας
Εξοδος
Συνέντευξη Γιάννης Πέτσας: Από τους πίνακες στα podcasts
Έφυγες με το Πατρίς
Εξοδος
«Έφυγες με το Πατρίς» για 2η σεζόν στο Αγγέλων Βήμα, από 7 Νοεμβρίου
Τρεις νότες και μία ιστορία
Εξοδος
«Τρεις νότες και μία ιστορία»: Μία μουσικοθεατρική περιπέτεια για παιδιά!
Γιορτή μανιταριών στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας
Εξοδος
Γιορτή μανιταριών στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου!
το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη
Εξοδος
Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top