Cash or Trash: Ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό prop αναστατώνει τους buyers

Η εβδομάδα κλείνει με ένα ακόμα επεισόδιο στις 17:20 στο Star!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται νέους πωλητές στο Cash or Trash, με εντυπωσιακά αντικείμενα.
  • Ο Λάμπρος και ο Noodles συμμετέχουν στην εκπομπή, φέρνοντας μοναδικά κομμάτια που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των αγοραστών.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει ειδικές κάρτες εκκίνησης για ορισμένα αντικείμενα, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό.
  • Οι αγοραστές θα σχολιάζουν τις στρατηγικές και τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών.
  • Το Cash or Trash υπόσχεται αποκαλύψεις για την αξία παλιών αντικειμένων και αυθόρμητες διαπραγματεύσεις.

Σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους. 

Cash or Trash: Ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό prop αναστατώνει τους buyers

Ο Λάμπρος έρχεται από την Ελευσίνα για να ζήσει και να απολαύσει από κοντά την τηλεοπτική δημοπρασία του Cash or Trash, ένα όνειρο που είχε εδώ και χρόνια!  Με τη βοήθεια του  Θάνου Λούδου, μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών κι αποχωρεί από την εκπομπή δίνοντας μια υπόσχεση: να επιστρέψει με ένα διαφορετικό αντικείμενο!  

Cash or Trash: Η επική φάρσα στη Μοιραράκη και το αντικείμενο που…έσπασε

Cash or Trash: Ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό prop αναστατώνει τους buyers

Ο Noodles ταξίδεψε από την Κύπρο για να συμμετάσχει στο Cash or Trash, αποδεικνύοντας την αγάπη που έχει η Μεγαλόνησος για την εκπομπή!  Το αντικείμενό του κεντρίζει αμέσως το ενδιαφέρον των αγοραστών κι η δημοπρασία ξεκινά δυναμικά! 

H «Μαρία Κάλλας» ανέβασε τις προσφορές στα ύψη

Cash or Trash: Ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό prop αναστατώνει τους buyers

Με ήχους από τα τύμπανα και τις τρομπέτες μιας κινηματογραφικής έναρξης, η Βίβιαν, πρώην οικονομικός αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού, φέρνει στο Cash or Trash ένα επιβλητικό αντικείμενο από αποθήκη με κινηματογραφικά props ταινιών του Hollywood. Οι αγοραστές εντυπωσιάζονται κι ο ανταγωνισμός μεταξύ τους ανεβαίνει!

Cash or Trash: Τα αντικείμενα του Βαγγέλη άρεσαν στους αγοραστές;

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!  

Οι εκπλήξεις, όμως, δε σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους κι οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Tras

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες κι επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;

Ο «Γρηγόρης» κι ο «Σταμάτης» στο Cash or Trash

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε. 

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;  

Cash or Trash: Μάνα και γιος δυσανασχέτησαν με την εκτίμηση του Λούδου

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH TRAILER
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CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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