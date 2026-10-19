Cash or Trash: Η επική φάρσα στη Μοιραράκη και το αντικείμενο που…έσπασε

Η Αγγελίνα ξέσπασε σε κλάματα και η Μοιραράκη «πάγωσε»

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«Στήλη άλατος» έμεινε η Δέσποινα Μοιραράκη, όταν την ώρα που η Αγγελίνα της μιλούσε για το πόσο σημαντικό και συναισθηματικής αξίας ήταν για εκείνη το εντυπωσιακό άλογο που έφερε, εκείνο ξαφνικά έπεσε κάτω και έγινε χίλια κομμάτια.

Cash or Trash: Η επική φάρσα στη Μοιραράκη και το αντικείμενο που…έσπασε

Η υποψήφια πωλητής ξέσπασε κατά του Θάνου Λούδου, τον οποίο κατηγόρησε πως της έσπασε το αντικείμενο με τον εκτιμητή να ισχυρίζεται πως δε το ακούμπησε καν. 

Το αντικείμενο της Αγγελίνα

Το αντικείμενο της Αγγελίνα

Ο ιδιαίτερος καναπές που ήρθε ξανά στο Cash or Trash - Ποιος θα τον πάρει;

Μάλιστα η Αγγελίνα που πήγε για δεύτερη φορά στο Cash or Trash ξέσπασε σε κλάματα με την οικοδέσποινα της εκπομπής να προσπαθεί να την παρηγορήσει.

Cash or Trash: Η επική φάρσα στη Μοιραράκη και το αντικείμενο που…έσπασε

Cash or Trash: Ποιος θα πάρει την πορσελάνινη παράσταση των 10.000 ευρώ;

Μία ανάσα ανακούφισης πήρε η παρουσιάστρια όταν αποκαλύφθηκε πως όλο αυτό ήταν μία φάρσα που της έκανε ο Θάνος Λούδος. 

Δείτε το Cash or Trash 
 

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CASH OR TRASH
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