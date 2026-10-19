«Στήλη άλατος» έμεινε η Δέσποινα Μοιραράκη, όταν την ώρα που η Αγγελίνα της μιλούσε για το πόσο σημαντικό και συναισθηματικής αξίας ήταν για εκείνη το εντυπωσιακό άλογο που έφερε, εκείνο ξαφνικά έπεσε κάτω και έγινε χίλια κομμάτια.

Η υποψήφια πωλητής ξέσπασε κατά του Θάνου Λούδου, τον οποίο κατηγόρησε πως της έσπασε το αντικείμενο με τον εκτιμητή να ισχυρίζεται πως δε το ακούμπησε καν.

Το αντικείμενο της Αγγελίνα

Μάλιστα η Αγγελίνα που πήγε για δεύτερη φορά στο Cash or Trash ξέσπασε σε κλάματα με την οικοδέσποινα της εκπομπής να προσπαθεί να την παρηγορήσει.

Μία ανάσα ανακούφισης πήρε η παρουσιάστρια όταν αποκαλύφθηκε πως όλο αυτό ήταν μία φάρσα που της έκανε ο Θάνος Λούδος.

Δείτε το Cash or Trash

