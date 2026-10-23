Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 17χρονη που έπεσε από γέφυρα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 17χρονη έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε.
  • Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό.
  • Δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο και βρήκαν την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της.
  • Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της πτώσης και εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια.

Tραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όπου μια νεαρή κοπέλα έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με το pameevro.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε γέφυρα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού.

Δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν τη 17χρονη στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις της. 

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κοπέλα βρέθηκε στο κενό. 

 

 

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