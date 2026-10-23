Tραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όπου μια νεαρή κοπέλα έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με το pameevro.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε γέφυρα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού.

Δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν τη 17χρονη στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις της.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κοπέλα βρέθηκε στο κενό.