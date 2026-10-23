Η διαμάχη μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση φαίνεται να συνεχίζεται, καθώς ο δημοφιλής συνθέτης και στιχουργός έστειλε νέο εξώδικο, με την απαίτηση να μην κυκλοφορήσει η γνωστή τραγουδίστρια το νέο της άλμπουμ.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Happy Day, ο Νίκος Καρβέλας έδωσε σε κάποιους καλλιτέχνες την άδειά του να ερμηνεύσουν τραγούδια του, αλλά δε συνέβη το ίδιο με την Άννα Βίσση.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ώρες αφότου η τραγουδίστρια δημοσίευσε σε story της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία να βρίσκεται αραχτή στον καναπέ της σε χαλαρή διάθεση. Μάλιστα, το συνόδευσε με το τραγούδι των Scarlet Pleasure, με τίτλο «What a life». Οι στίχοι που επέλεξε -μάλλον- δεν είναι τυχαίοι:

«Τι ζωή, τι νύχτα, τι υπέροχο ταξίδι. Δεν ξέρω πού θα βρίσκομαι σε πέντε χρόνια, αλλά είμαι νέος και γεμάτος ζωή. Γ@μα τι λένε οι άλλοι. Τι ζωή κι αυτή».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο νέο εξώδικο που έστειλε ο Νίκος Καρβέλας στη δημοφιλή τραγουδίστρια επισημαίνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ της Άννας Βίσση, υποστηρίζοντας νομικά δικαιώματα που σχετίζονται με το περιεχόμενό του.

Όπως φαίνεται, παρά το έντονο νομικό μέτωπο, η Άννα Βίσση διατηρεί την ψυχραιμία της και συνεχίζει να επικοινωνεί με τους θαυμαστές της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποζάροντας ήρεμη και άνετη στον καναπέ του σπιτιού της. Κάτι που δείχνει ότι η «απόλυτη» σταρ είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με τα μελλοντικά επαγγελματικά σχέδιά της παρά τις όποιες δυσκολίες.