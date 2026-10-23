Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία

Η κοπέλα έπεσε από γέφυρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.26 , 11:13 Θεσσαλονίκη: Βαρύ πρόστιμο 3.000 € σε πολίτη που πέταξε έπιπλα στον δρόμο
23.10.26 , 11:05 Μιλάνο: Η Μόνα Λίζα με τις ουλές διπλής μαστεκτομής
23.10.26 , 11:02 Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία
23.10.26 , 11:02 Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»
23.10.26 , 10:47 Πάνος Κιάμος: «Μεγάλωσα με τον Λευτέρη Πανταζή»
23.10.26 , 10:28 Ιός Σαμόντα: Τι είναι & πώς μεταδίδεται - πού εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα
23.10.26 , 10:26 Φρεγάτα «Κίμων»: Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για την 28η Οκτωβρίου
23.10.26 , 10:12 Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
23.10.26 , 10:09 Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
23.10.26 , 10:07 Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
23.10.26 , 10:02 Τσαρούχας: «Λιώνει» για τη Νοτοπούλου: Το post για την υπέροχη γυναίκα του!
23.10.26 , 10:00 Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας
23.10.26 , 09:47 Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου - Οι όψεις & η Πανσέληνος της Δευτέρας
23.10.26 , 09:37 Σοκαριστικό βίντεο από λούνα παρκ: 18χρονη εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι
23.10.26 , 09:31 Αργύρης Αγγέλου: «Δε με έχει αξιώσει ο Θεός να έχω σχέση 20 χρόνια»
Λιβύη: Στίφη μεταναστών ετοιμάζονται για την Κρήτη!
Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»
Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Στις τρεις πίτσες η μία δώρο - Η απάτη με το «κέρασμα» στη γνωστή αλυσίδα
Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 17χρονη που έπεσε από γέφυρα
Νωρίτερα οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026
Αργύρης Αγγέλου: «Δε με έχει αξιώσει ο Θεός να έχω σχέση 20 χρόνια»
Τσαρούχας: «Λιώνει» για τη Νοτοπούλου: Το post για την υπέροχη γυναίκα του!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: pameevro.gr

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος 17χρονης μαθήτριας στην Αλεξανδρούπολη μετά από πτώση από γέφυρα.
  • Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής, με πολίτη να ειδοποιεί τις Αρχές.
  • Η κοπέλα είχε καταγωγή από το Καζακστάν και ζούσε στην Αλεξανδρούπολη με τη μητέρα της.
  • Αντιμετώπιζε διατροφικές διαταραχές και ψυχολογικά προβλήματα, με αυτοκτονικές τάσεις στο παρελθόν.
  • Τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται υπό έρευνα.

Θρήνος στην Αλεξανδρούπολη με τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας, η οποία έπεσε από μεγάλο ύψος από γέφυρα της νέας περιφερειακής οδού. 

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 17χρονη που έπεσε από γέφυρα

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 00:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν η νεαρή κοπέλα βρέθηκε στο κενό. 

Πολίτης που πέρασε από το σημείο είδε το κορίτσι να κείται στον δρόμο και ειδοποίησε τις Αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομία έσπευσαν στο σημείο, όμως το παιδί ήταν ήδη νεκρό.  

Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία

Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 17χρονη / Φωτογραφία pameevro.gr

Σύμφωνα με το pameevro.gr, η 17χρονη με καταγωγή από το Καζακστάν είχε έρθει πριν μερικά χρόνια στην Ελλάδα και έμενε στην Αλεξανδρούπολη μαζί με τη μητέρα της. Ο πατέρας της έχει φύγει από τη ζωή. 

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, η νεαρή κοπέλα τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε διατροφικές διαταραχές και έδινε «μάχη» με τη νευρική ανορεξία. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή, φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε παρουσιάσει αυτοκτονικές τάσεις στο παρελθόν. 

Τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
 |
17ΧΡΟΝΗ
 |
ΠΤΩΣΗ
 |
ΓΕΦΥΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεσσαλονίκη: Τσουχτερό Πρόστιμο Για Πεταμένα Έπιπλα Σε Δρόμο
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Βαρύ πρόστιμο 3.000 € σε πολίτη που πέταξε έπιπλα στον δρόμο
Φρεγάτα «Κίμων»
Ελλαδα
Φρεγάτα «Κίμων»: Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για την 28η Οκτωβρίου
Απεργία 30/10: Ποιοι Συμμετέχουν - Η Ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ
Ελλαδα
Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
Αλλαγή Ώρας: Νωρίτερα Φέτος Η Χειμερινή Ώρα
Ελλαδα
Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
Σκάνδαλο στο μπάσκετ
Ελλαδα
Ξεκινούν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τα στημένα στο μπάσκετ
έκτακτο Star
Ελλαδα
Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 17χρονη που έπεσε από γέφυρα
Απάτη Αλυσίδας Πιτσαρίας: Το 1.100.000 Ευρώ Σε Κρύπτη
Ελλαδα
Στις τρεις πίτσες η μία δώρο - Η απάτη με το «κέρασμα» στη γνωστή αλυσίδα
Αλυσίδα Εστίασης: 1 Εκατ. Ευρώ Στο Σπίτι Του Ιδιοκτήτη
Ελλαδα
Πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας εστίασης
Τζόκερ Κλήρωση 22/10/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 22/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.000.000 ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top