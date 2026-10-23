Θρήνος στην Αλεξανδρούπολη με τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας, η οποία έπεσε από μεγάλο ύψος από γέφυρα της νέας περιφερειακής οδού.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 00:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν η νεαρή κοπέλα βρέθηκε στο κενό.

Πολίτης που πέρασε από το σημείο είδε το κορίτσι να κείται στον δρόμο και ειδοποίησε τις Αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομία έσπευσαν στο σημείο, όμως το παιδί ήταν ήδη νεκρό.

Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 17χρονη / Φωτογραφία pameevro.gr

Σύμφωνα με το pameevro.gr, η 17χρονη με καταγωγή από το Καζακστάν είχε έρθει πριν μερικά χρόνια στην Ελλάδα και έμενε στην Αλεξανδρούπολη μαζί με τη μητέρα της. Ο πατέρας της έχει φύγει από τη ζωή.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, η νεαρή κοπέλα τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε διατροφικές διαταραχές και έδινε «μάχη» με τη νευρική ανορεξία. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή, φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε παρουσιάσει αυτοκτονικές τάσεις στο παρελθόν.

Τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται.