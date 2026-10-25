Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI σε αλυσίδα φούρνων με δεκάδες υποκαταστήματα στην Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αφορά φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ.

Μεταξύ των συλληφθέντων φέρονται να είναι ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ο λογιστής, καθώς και αρκετοί υπάλληλοι και στελέχη της επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το εύρος της έρευνας και τα αδικήματα που εξετάζονται αναμένονται καθώς προχωρούν οι έρευνες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο εξωτερικό και γι' αυτό η επιχείρηση για τη σύλληψή του είχε ακυρωθεί αρκετές φορές με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI να τον συλλαμβάνουν σήμερα με το που επέστρεψε στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη αλυσίδα έχει δεκάδες καταστήματα στην Αττική, αλλά και περιοχές της περιφέρειας, όπως στο Βόλο, τόσο ιδιόκτητα, όσο και franchise.

Οεπιχειρηματίας είχε συλληφθεί το 2008 ως εγκέφαλος μεγάλου κυκλώματος trafficking και το 2015 είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη δέκα ετών.

Μαζί του καταδικάστηκαν ακόμη 15 άτομα (μάνατζερ, λογιστές και συνεργάτες). Παρά την καταδίκη του, ο επιχειρηματίας άσκησε έφεση η οποία είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Αφέθηκε ελεύθερος με την καταβολή μιας πολύ υψηλής χρηματικής εγγύησης (ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ) και περιοριστικούς όρους, περιμένοντας τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Αρκετοί από τους κατηγορούμενους είδαν τις ποινές τους να μειώνονται ή κάποιες κατηγορίες να παραγράφονται λόγω αλλαγών στο νομικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι, αν και το επιχειρηματικό και δικαστικό τους παρελθόν παρέμεινε υπό στενή παρακολούθηση από τις αρχές.