Nατάσα Θεοδωρίδου: Οι ευχές για τα γενέθλιά της - Πόσα κεράκια έσβησε;

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com & NDP
H Νατάσα Θεοδωρίδου σβήνει τα κεράκια της / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου έκλεισε τα 56 χρόνια της.
  • Δέσποινα Βανδή της ευχήθηκε με ξεχωριστό τρόπο στα social media.
  • Η Νατάσα γιορτάζει με φίλους και συνεργάτες.
  • Ο προσωπικός λογαριασμός της πλημμύρισε με ευχές και μηνύματα.
  • Αναμένεται να εμφανιστεί σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας με τη Δέσποινα Βανδή.

Τα 56 χρόνια της έκλεισε η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram να πλημμυρίζει με ευχές!

Νατάσα Θεοδωρίδου: Ο πρώτος γάμος, οι κόρες και τα πρώτα της βήματα

 

 

Η δημοφιλής τραγουδίστρια η οποία αναμένεται να εμφανιστεί αυτή τη σεζόν σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας για πρώτη φορά με τη Δέσποινα Βανδή, γιόρτασε τα γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και συνεργάτες στο πλευρό της αυτή την ξεχωριστή μέρα.

Μάλιστα, η Δέσποινα Βανδή, της ευχήθηκε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο, σχολιάζοντας στο story που ανέβασε ότι «η κοπέλα αυτή δεν ξέρω πώς γίνεται, μικραίνει», με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να δέχεται το κομπλιμέντο με χαρά. 

Μία στιγμή την οποία μοιράστηκε η Δέσποινα Βανδή στα social media, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να την επαναδημοσιεύει.

Nατάσα Θεοδωρίδου: Οι ευχές για τα γενέθλιά της - Πόσα κεράκια έσβησε;

Αγαπημένα πρόσωπα και συνεργάτες της γνωστής τραγουδίστριας της έστειλαν δημόσια θερμές ευχές, με τον προσωπικό λογαριασμό της Νατάσας Θεοδωρίδου να πλημμυρίζει με όμορφα μηνύματα και τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η ίδια για τα γενέθλιά της.

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Οι ευχές για τα γενέθλια της Νατάσας Θεοδωρίδου

Nατάσα Θεοδωρίδου: Οι ευχές για τα γενέθλιά της - Πόσα κεράκια έσβησε;

Nατάσα Θεοδωρίδου: Οι ευχές για τα γενέθλιά της - Πόσα κεράκια έσβησε;

Nατάσα Θεοδωρίδου: Οι ευχές για τα γενέθλιά της - Πόσα κεράκια έσβησε;

Nατάσα Θεοδωρίδου: Οι ευχές για τα γενέθλιά της - Πόσα κεράκια έσβησε;

Nατάσα Θεοδωρίδου: Οι ευχές για τα γενέθλιά της - Πόσα κεράκια έσβησε;

Nατάσα Θεοδωρίδου: Οι ευχές για τα γενέθλιά της - Πόσα κεράκια έσβησε;

 

 

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