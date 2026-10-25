Τα 56 χρόνια της έκλεισε η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram να πλημμυρίζει με ευχές!

Η δημοφιλής τραγουδίστρια η οποία αναμένεται να εμφανιστεί αυτή τη σεζόν σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας για πρώτη φορά με τη Δέσποινα Βανδή, γιόρτασε τα γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και συνεργάτες στο πλευρό της αυτή την ξεχωριστή μέρα.

Μάλιστα, η Δέσποινα Βανδή, της ευχήθηκε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο, σχολιάζοντας στο story που ανέβασε ότι «η κοπέλα αυτή δεν ξέρω πώς γίνεται, μικραίνει», με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να δέχεται το κομπλιμέντο με χαρά.

Μία στιγμή την οποία μοιράστηκε η Δέσποινα Βανδή στα social media, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να την επαναδημοσιεύει.

Αγαπημένα πρόσωπα και συνεργάτες της γνωστής τραγουδίστριας της έστειλαν δημόσια θερμές ευχές, με τον προσωπικό λογαριασμό της Νατάσας Θεοδωρίδου να πλημμυρίζει με όμορφα μηνύματα και τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η ίδια για τα γενέθλιά της.

Οι ευχές για τα γενέθλια της Νατάσας Θεοδωρίδου