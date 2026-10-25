Φούστα και μπότες: Οι 4 κομψοί συνδυασμοί του φθινοπωρινού στυλ

Τέσσερις εκδοχές που αναδεικνύουν διαφορετικές πλευρές του στιλ της σεζόν

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25.10.26 , 12:00 Φούστα και μπότες: Οι 4 κομψοί συνδυασμοί του φθινοπωρινού στυλ
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Φούστα και μπότες: Οι 4 κομψοί συνδυασμοί του φθινοπωρινού στυλ
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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Η αντίθεση ανάμεσα στην ασύμμετρη γραμμή της φούστας και τη βαριά αισθητική των παπουτσιών δημιουργεί ένα ενδιαφέρον παιχνίδι αναλογιών

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Για λίγο, η φούστα έμοιαζε να περνάει σε δεύτερο πλάνο, αφήνοντας χώρο στα τζιν και τα tailored παντελόνια. Όπως είδαμε, όμως, τα πρόσφατα shows για την σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 ήρθαν για να αλλάξουν τα δεδομένα.

Φούστα και μπότες: Οι 4 κομψοί συνδυασμοί του φθινοπωρινού στυλ

Στους περισσότερους επώνυμους οίκους, από τη Prada και τη Chanel μέχρι τη Miu Miu και τον Tommy Hilfiger, η φούστα έπαιξε κυρίαρχο ρόλο μέσα από ανανεωμένες σιλουέτες, διαφορετικά μήκη και συνδυασμούς που ισορροπούν ανάμεσα στην κλασική κομψότητα και τον σύγχρονο δυναμισμό.

Denim forever: Μάθε όλα τα μυστικά για να κάνεις το τζιν σου eco-friendly

Μέχρι να επιστρέψουμε στα πέδιλα και τα ανοιχτά παπούτσια, ο ιδανικός σύμμαχος της φούστας αυτή την εποχή είναι, φυσικά, οι μπότες. Από τις κλασικές μπότες ιππασίας μέχρι τις chunky εκδοχές και από τις biker μέχρι τις cowboy boots, το σωστό ζευγάρι μπορεί να αλλάξει εντελώς τη διάθεση ενός look. Το μυστικό βρίσκεται στις αντιθέσεις, στις αναλογίες και στο παιχνίδι ανάμεσα στις διαφορετικές γραμμές και υφές που κάνουν ακόμη και τον πιο κλασικό συνδυασμό να δείχνει σύγχρονος και ανεπιτήδευτα cool.

Μίνι φούστα με μπότες ιππασίας

Φούστα και μπότες: Οι 4 κομψοί συνδυασμοί του φθινοπωρινού στυλ

Ένας συνδυασμός που ισορροπεί ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο. Η μίνι φούστα αφήνει χώρο στις ψηλές μπότες ιππασίας να πρωταγωνιστήσουν, δημιουργώντας μια επίκαιρη, κομψή σιλουέτα με διακριτικές αναφορές στο equestrian στιλ. 

Τζιν φούστα με cowboy boots

Φούστα και μπότες: Οι 4 κομψοί συνδυασμοί του φθινοπωρινού στυλ

Το denim αποκτά μια ανεπιτήδευτη, σχεδόν νοσταλγική διάθεση μέσα από τις cowboy boots. Οι western αναφορές συναντούν το καθημερινό στιλ και δημιουργούν μια εικόνα με χαρακτήρα, που ισορροπεί ανάμεσα στο vintage και το σύγχρονο. Είναι ένας συνδυασμός που δεν προσπαθεί να είναι υπερβολικά στιλιζαρισμένος κι αυτή ακριβώς είναι η γοητεία του

Δείτε όλους τους συνδυασμούς στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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