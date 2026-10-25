IQ 160, η αστυ-κωμική σειρά που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επέστρεψε με τον 4ο κύκλο επεισοδίων στην οθόνη του Star, πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ!

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Τι θα δούμε στo δεύτερο επεισόδιο

Απόψε, Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 22:10

Η Πηνελόπη και ο Αργύρης προσπαθούν να κρατήσουν τη σχέση τους μυστική από όλους, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Ο Γρηγόρης, αντιπρόσωπος ιατρικών μηχανημάτων, βρίσκεται νεκρός στο τρακαρισμένο αυτοκίνητό του, αλλά δεν πρόκειται για ατύχημα. Η έρευνα θα οδηγήσει την Πηνελόπη και τον Αργύρη σε μια ύποπτη που εργάζεται σε καταφύγιο ζώων και η οποία τρέπεται σε φυγή, αφού πρώτα κλειδώσει το ζευγάρι σε ένα κλουβί! Μέχρι να τους απεγκλωβίσουν, ένας ξάδελφος του θύματος, έχει δολοφονηθεί με το ίδιο δηλητήριο, ενώ έχει εμφανιστεί μια καινούρια ύποπτη η οποία είχε γνωρίσει το θύμα σε μια εφαρμογή συνεπιβατισμού, ήταν κακοποιημένη γυναίκα και ο σύζυγός της δολοφονήθηκε πρόσφατα κάτω από ασαφείς συνθήκες. Οι τρεις δολοφονίες και οι εμπλεκόμενοι σ’ αυτές φαινομενικά δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Η Πηνελόπη, όμως, καταφέρνει να βρει τη σύνδεση, η οποία κρύβεται στον παρελθόν του θύματος και -κυρίως- της συζύγου του και να ξεσκεπάσει τους ενόχους. Μια βιντεοκλήση θα αποκαλύψει κατά λάθος την ερωτική σχέση της Πηνελόπης και του Αργύρη…

Guests: Ελευθερία Κοντογεώργη, Αντιγόνη Νάκα, Κέλλη Ανταμπούφη, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Κώστας Ταξιντάρης, Γιάννης Μουστάκας, Σπύρος Μπόσγας



Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Ελένη Νεαμονίτη

Αποκλειστικό απόσπασμα από το 2ο επεισόδιο, όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Περιγραφή της σειράς

Μία συμβίωση... βασανιστική.

Τέσσερα παιδιά... στο κόκκινο.

Ένα ζευγάρι... στα άκρα!

Και πολλές, πάρα πολλές αστυνομικές υποθέσεις... προς διερεύνηση.

Τελικά, τι είναι πιο επικίνδυνο, το έγκλημα ή η οικογενειακή καθημερινότητα;



Ποιος είπε ότι η συμβίωση με την Πηνελόπη Μουρίκη (Σμαράγδα Καρύδη) και... τέσσερα παιδιά είναι κάτι εύκολο; Ο Αργύρης Καλατζής (Νίκος Κουρής) το διαπιστώνει με τον πλέον οδυνηρό, πλην κωμικοτραγικό τρόπο, όταν η Μουρίκη μετακομίζει στο σπίτι του με τα τρία της παιδιά, αλλά και τον καρπό του έρωτά τους, τον Μιχαλάκη. Το μεγάλωμα του μωρού και η συγκατοίκηση αποδεικνύεται πιο δύσκολη υπόθεση απ’ ό,τι περίμεναν, ειδικά αν συνυπολογιστεί και η εκρηκτική τους καθημερινότητα στο αστυνομικό τμήμα.

Και μπορεί η σπίθα του έρωτά τους να παραμένει αναμμένη, αλλά τα ξενύχτια λόγω του μωρού, οι απαιτήσεις των παιδιών, αλλά και νέες, σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις που χρήζουν επίλυσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που φέρνει και τους δύο στα άκρα.

Νέες, σκοτεινές υποθέσεις προς επίλυση εμφανίζονται στο δρόμο τους, οι συνεργάτες τους προσπαθούν να κρατήσουν τις μεταξύ τους ισορροπίες, ενώ η Πηνελόπη καταφέρνει με μαεστρία να φέρνει όλο και πιο πολύ τον Αργύρη στα όριά του, σε μία σχέση που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Κι ενώ η ίδια καλείται να πάρει δραστικές αποφάσεις για το μέλλον τους, αλλά και τη ζωή της από εδώ και πέρα, μία ξαφνική απώλεια θα τη χτυπήσει σαν κεραυνός, φέρνοντας τα πάνω κάτω, ενώ ένας άνθρωπος από το παρελθόν, που νόμιζε ότι έχει αφήσει πίσω της για τα καλά, θα υπονομεύσει όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα, απειλώντας να τινάξει στον αέρα όχι μόνο τη σχέση της με τον Αργύρη, αλλά και την ίδια της τη ζωή...

Σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο, με αγωνιώδεις, ανατρεπτικές και πάντα ξεκαρδιστικές καταστάσεις, η Πηνελόπη θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα που απέφευγε για χρόνια: μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένη να φτάσει για να προστατεύσει όσους αγαπά;

Νέος κύκλος! Περισσότερο μυστήριο! Περισσότερο γέλιο! Περισσότερο IQ 160!

Απόψε, Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 22:10!

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Συντελεστές

Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης GSC

Executive Producer: Βασίλης Διαμαντίδης

Παραγωγή: Hip Productions