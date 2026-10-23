Φαίη Σκορδά: Οι πρώτες εικόνες από το πλατό της νέας της εκπομπής

Ποιοι θα είναι οι τρεις καλεσμένοι στην πρεμιέρα του «For You»

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Τα instastories που αναδημοσίευσε η Φαίη Σκορδά από το πλατό της νέας της εκπομπής, που κάνει πρεμιέρα στις 24/10

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε εικόνες από το πλατό της νέας εκπομπής της "For You" πριν την πρεμιέρα της στις 24/10.
  • Στο πάνελ θα συμμετέχουν οι Άρης Καβατζίκης, Δέσποινα Τσόκου και Δημήτρης Μακαλιά.
  • Η εκπομπή διαθέτει γυάλινο λευκό τραπέζι και διακόσμηση με floral μαξιλάρια.
  • Οι τρεις πρώτοι καλεσμένοι της πρεμιέρας είναι η Μιμή Ντενίση, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
  • Η Φαίη Σκορδά δημοσίευσε βίντεο στα social media, προαναγγέλλοντας την πρεμιέρα.

Εικόνες από το πλατό της νέας της εκπομπής αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά στα social media, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του «For You», αύριο Σάββατο 24/10.

Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα

Φαίη Σκορδά: Οι πρώτες εικόνες από το πλατό της νέας της εκπομπής

Η παρουσιάστρια στάθηκε δίπλα στους συνεργάτες της, τη βασική ομάδα που θα την πλαισιώνει στο πάνελ: τον Άρη Καβατζίκη, τη ΔέσποιναΤσόκου και τον Δημήτρη Μακαλιά και απαθανατίστηκαν όλοι μαζί.

Δημήτρης Μακαλιάς: Για Τη Συνεργασία Του Με Τη Φαίη Σκορδά - Video

Μπροστά τους φαίνεται ένα γυάλινο λευκό τραπέζι, ενώ σε βίντεο από το ίδιο σκηνικό, αστειεύονται χαμογελαστοί και ευδιάθετοι. 

Φαίη Σκορδά: Οι πρώτες εικόνες από το πλατό της νέας της εκπομπής

Σε άλλο στιγμιότυπο, απαθανατίζεται η Φαίη Σκορδά ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Nίκο Χριστοφόρου.

Φαίη Σκορδά: Οι πρώτες εικόνες από το πλατό της νέας της εκπομπής

Το υλικό δημοσίευσε ο Άρης Καβατζίκης στο προσωπικό του προφίλ στο instagram και μετέπειτα η παρουσιάστρια το αναδημοσίευσε στο δικό της. 

Σκορδά: Ποιοι είναι οι τρεις καλεσμένοι της στην πρεμιέρα 

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media της εκπομπής φαίνεται η Φαίη Σκορδά στο νέο στούνιο. Πίσω της φαίνονται ένας μεγάλος καναπές και μια πολυθρόνα με floral μαξιλάρια. Στο background υπάρχει το σήμα της εκπομπής σε τιρκουάζ φόντο με μωβ γράμματα. 

Φαίη Σκορδά: Οι πρώτες εικόνες από το πλατό της νέας της εκπομπής

«Τα έμαθες; Αύριο το πρωί, έχουμε πρεμιέρα», ακούγεται να λέει η Φαίη Σκορδά στο βίντεο. 

Στο ίδιο βίντεο, η παρουσιάστρια αποκαλύπτει ότι οι τρεις πρώτοι καλεσμένοι της θα είναι: η Μιμή Ντενίση, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

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