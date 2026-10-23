Τα instastories που αναδημοσίευσε η Φαίη Σκορδά από το πλατό της νέας της εκπομπής, που κάνει πρεμιέρα στις 24/10

Εικόνες από το πλατό της νέας της εκπομπής αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά στα social media, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του «For You», αύριο Σάββατο 24/10.

Η παρουσιάστρια στάθηκε δίπλα στους συνεργάτες της, τη βασική ομάδα που θα την πλαισιώνει στο πάνελ: τον Άρη Καβατζίκη, τη ΔέσποιναΤσόκου και τον Δημήτρη Μακαλιά και απαθανατίστηκαν όλοι μαζί.

Μπροστά τους φαίνεται ένα γυάλινο λευκό τραπέζι, ενώ σε βίντεο από το ίδιο σκηνικό, αστειεύονται χαμογελαστοί και ευδιάθετοι.

Σε άλλο στιγμιότυπο, απαθανατίζεται η Φαίη Σκορδά ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Nίκο Χριστοφόρου.

Το υλικό δημοσίευσε ο Άρης Καβατζίκης στο προσωπικό του προφίλ στο instagram και μετέπειτα η παρουσιάστρια το αναδημοσίευσε στο δικό της.

Σκορδά: Ποιοι είναι οι τρεις καλεσμένοι της στην πρεμιέρα

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media της εκπομπής φαίνεται η Φαίη Σκορδά στο νέο στούνιο. Πίσω της φαίνονται ένας μεγάλος καναπές και μια πολυθρόνα με floral μαξιλάρια. Στο background υπάρχει το σήμα της εκπομπής σε τιρκουάζ φόντο με μωβ γράμματα.

«Τα έμαθες; Αύριο το πρωί, έχουμε πρεμιέρα», ακούγεται να λέει η Φαίη Σκορδά στο βίντεο.

Στο ίδιο βίντεο, η παρουσιάστρια αποκαλύπτει ότι οι τρεις πρώτοι καλεσμένοι της θα είναι: η Μιμή Ντενίση, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.