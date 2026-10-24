LINGO: Κατάφεραν να κερδίσουν η Νάνσυ και η Άννα στον τελικό;

Πόσες κρυμμένες λέξεις κατάφεραν να βρουν;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νάνσυ και η Ιωάννα συμμετείχαν στον τελικό του παιχνιδιού LINGO.
  • Κατάφεραν να βρουν τη ζητούμενη κρυμμένη λέξη και να παγώσουν το χρόνο στα 81 δευτερόλεπτα.
  • Στη δεύτερη λέξη δεν πρόλαβαν να βρουν τη λύση και έχασαν την ευκαιρία να συνεχίσουν.
  • Ο Νίκος Μουτσινάς τις συνεχάρη για την προσπάθειά τους.
  • Οι δύο παίκτριες κέρδισαν συνολικά 1.155€ στον τελικό.

Η Νάνσυ και η Ιωάννα, οι οποίες έγιναν φίλες χάρη στα παιδιά τους, ήρθαν στο LINGO για να ζήσουν την περιπέτεια του παιχνιδιού.

LINGO: Νέες ομάδες, νέες λέξεις, νέες αναμετρήσεις!

LINGO: Κατάφεραν να κερδίσουν η Νάνσυ και η Άννα στον τελικό;

Οι δύο παίκτριες κατάφεραν να φτάσουν έως τον τελικό του LINGO, ενώ στην πρώτη φάση κατάφεραν να βρουν τη ζητούμενη κρυμμένη λέξη και να παγώσουν το χρόνο στα 81 δευτερόλεπτα..

LINGO: Κατάφεραν να κερδίσουν η Νάνσυ και η Άννα στον τελικό;

Η δεύτερη λέξη τις δυσκόλεψε, πήγαν «πάσο» και με μόλις 9 δευτερόλεπτα που τους είχαν απομείνει οι δύο παίκτριες δεν πρόλαβαν να βρουν την κρυμμένη λέξη ώστε να καταφέρουν να «ξαναπαγώσουν» το χρόνο και να συνεχίσουν το παιχνίδι.

Lingo: Η ατάκα του Μουτσινά που έφερε γέλια και μετά τη νίκη

LINGO: Κατάφεραν να κερδίσουν η Νάνσυ και η Άννα στον τελικό;

Ο Νίκος Μουτσινάς τις συνεχάρη για την προσπάθειά τους, λέγοντας στις δύο παίκτριες: «Τελείωσε ο χρόνος κορίτσια μου. Δεν πειράζει, γνωριστήκαμε, περάσαμε ένα όμορφο απόγευμα», με τις δύο φίλες να καταφέρνουν να κερδίζουν 1.155€ στον τελικό του LINGO.

Δείτε το LINGO

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LINGO
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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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