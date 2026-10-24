Η Νάνσυ και η Ιωάννα, οι οποίες έγιναν φίλες χάρη στα παιδιά τους, ήρθαν στο LINGO για να ζήσουν την περιπέτεια του παιχνιδιού.

Οι δύο παίκτριες κατάφεραν να φτάσουν έως τον τελικό του LINGO, ενώ στην πρώτη φάση κατάφεραν να βρουν τη ζητούμενη κρυμμένη λέξη και να παγώσουν το χρόνο στα 81 δευτερόλεπτα..

Η δεύτερη λέξη τις δυσκόλεψε, πήγαν «πάσο» και με μόλις 9 δευτερόλεπτα που τους είχαν απομείνει οι δύο παίκτριες δεν πρόλαβαν να βρουν την κρυμμένη λέξη ώστε να καταφέρουν να «ξαναπαγώσουν» το χρόνο και να συνεχίσουν το παιχνίδι.

Ο Νίκος Μουτσινάς τις συνεχάρη για την προσπάθειά τους, λέγοντας στις δύο παίκτριες: «Τελείωσε ο χρόνος κορίτσια μου. Δεν πειράζει, γνωριστήκαμε, περάσαμε ένα όμορφο απόγευμα», με τις δύο φίλες να καταφέρνουν να κερδίζουν 1.155€ στον τελικό του LINGO.

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