GNTM 7: Το trailer του 10ου επεισοδίου

GNTM Sneak Preview: «Ούτε θρίαμβο βλέπω, ούτε δυναμισμό βλέπω...»

Απόψε, Τρίτη 20.10.26 στις 21:00 στο Star νέο επεισόδιο του GNTM

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.26 , 17:06 Οι καλύτεροι χειμερινοί προορισμοί στην Πελοπόννησο για το 2026
20.10.26 , 16:57 Συναγερμός στην Πετρούπολη: «Εισβολή» αγριογούρουνων σε πολυκατοικία
20.10.26 , 16:54 Καρβέλας: Πρώτη εμφάνιση μετά τη ρήξη με τη Βίσση - Σε ποιο νησί βρίσκεται
20.10.26 , 16:34 Dacia Eco-G: Η μόνη πλήρης γκάμα της αγοράς, με κινητήρες διπλού καυσίμου
20.10.26 , 16:00 Μήπως η «κοινή αντιπάθεια» ενώνει πιο πολύ από τα κοινά ενδιαφέροντα;
20.10.26 , 15:51 Ζωγράφος Έμεινε Στη Φυλακή 11 Μήνες: Δεν Έφταιγε Ο Γιος Μου
20.10.26 , 15:48 Θάνος Πλεύρης: Τα Τρυφερά Λόγια Για Την Οικογένειά Του
20.10.26 , 15:43 Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Στον Άρειο Πάγο για να «σπάσει» τα ισόβια ο δράστης
20.10.26 , 15:41 Καινούργιου: «Έχω αλλάξει όλη μου τη ζωή μετά τον ερχομό της κόρης μου»
20.10.26 , 15:31 Κάβουρα για Τζαβέλλα: «Πριν τον γνωρίσω κατάλαβα ότι είναι ο άντρας μου»
20.10.26 , 14:54 Lepas: Εγκαινιάζει την πρώτη “Global Elegant Lifestyle Week”
20.10.26 , 14:47 «Πράσινο φως» για καλύτερη εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών στην ΕΕ
20.10.26 , 14:38 «Είναι όμορφη γυναίκα»: Ο Νικόδημος σχολιάζει το φλερτ στην Μπέττυ Μαγγίρα
20.10.26 , 14:36 Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη
20.10.26 , 14:34 Δημόκριτος: Ο πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο Ινστιτούτο Πληροφορικής
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Τριπλή πληρωμή για συνταξιούχους: Πότε πιστώνονται συντάξεις & τα 400 ευρώ
Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ
Απεργία 21/10: Στήνονται οι πρώτες σκηνές - Επί ποδός 3.000 αστυνομικοί
Αθηνά Ωνάση: Η ζωή της τελευταίας κληρονόμου του Αριστοτέλη Ωνάση
Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Πώς να κάνετε αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο: Δικαιούχοι και κριτήρια
Δημήτρης Παπανώτας: Το βαρύ πένθος, η αποχώρηση και η Πετρογιάννη
Τι καιρό θα κάνει τον χειμώνα στην Ελλάδα - Οι πρώτες εκτιμήσεις
Σαχάρα Ρέι: Πέθανε στα 34 της η πρώην σύντροφος του Τζάστιν Μπίμπερ
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
GNTM 7: Το trailer του 10ου επεισοδίου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του GNTM 7, οι διαγωνιζόμενοι φωτογραφήθηκαν σε παραλία, με νικητή τον Jean Maro που κέρδισε 1.000 ευρώ και ασυλία.
  • Ο Νικόδημος Νοβάκοβιτς αποχώρησε από τον διαγωνισμό λόγω χαμηλής απόδοσης.
  • Η επόμενη φωτογράφιση θα είναι βραδινή και δυστοπική, σε μάντρα αυτοκινήτων, με vintage outfits.
  • Η επίδοση κάθε μοντέλου θα επηρεάσει τους συμπαίκτες τους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Μπέττυ Μαγγίρα και Ζενεβιέβ Μαζαρί.
  • Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει 50.000€, αυτοκίνητο, συμβόλαιο modeling και υποτροφία.

Στο χθεσινό (Δευτέρα 19/10)  επεισόδιο του GNTM 7 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ατομική φωτογράφιση του διαγωνισμού, σε μία μαγευτική παραλία. Φορώντας μαγιό και γούνες, τα μοντέλα έγιναν οι creative directors του εαυτού τους, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την επιμέλεια τόσο του styling όσο και του σκηνικού τους. 

«Είναι όμορφη γυναίκα»: Ο Νικόδημος σχολιάζει το φλερτ στην Μπέττυ Μαγγίρα

Η Αnastazja Krawczynska κι ο Γιώργος Πολιώνης, ως νικητές της προηγούμενης δοκιμασίας, είχαν στη διάθεσή τους άπλετο χρόνο για την προετοιμασία τους, ενώ οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι έτρεχαν για να προλάβουν να επιλέξουν τα ωραιότερα outfits. Την καλύτερη λήψη πέτυχε ο Jean Maro, κερδίζοντας το έπαθλο των 1.000 ευρώ και την ασυλία.

GNTM Sneak Preview: «Ούτε θρίαμβο βλέπω, ούτε δυναμισμό βλέπω...»

Αντίθετα, ο Νικόδημος Νοβάκοβιτς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δοκιμασίας κι αποχώρησε οριστικά από τον διαγωνισμό.

GNTM 7: Οι 3 παίκτες που βρέθηκαν ένα βήμα πριν την έξοδο- Ποιος αποχώρησε

GNTM Sneak Preview: «Ούτε θρίαμβο βλέπω, ούτε δυναμισμό βλέπω...»

Απόψε, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, μία νέα ημέρα ξημερώνει και μια ακόμα φωτογράφιση ακολουθεί, αλλά αυτή τη φορά το σκηνικό είναι βραδινό και… δυστοπικό, καθώς βρίσκεται τοποθετημένο μέσα σε μία μάντρα αυτοκινήτων!  Ήρθε η ώρα τα μοντέλα να κοιτάξουν τον κόσμο από ψηλά και να ανέβουν σε αυτοκίνητα, που κρέμονται από έναν γερανό! Φορώντας vintage outfits, καλούνται να αναδείξουν την ομορφιά και την ελπίδα μέσα στην καταστροφή, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του φωτογράφου Αντώνη Γιαμούρη. 

GNTM: «Ήρθε η ώρα να... σας κρεμάσουμε!» - Η καλύτερη ομάδα έχει ασυλία

Μια έκπληξη περιμένει τους διαγωνιζόμενους, με την Μπέττυ Μαγγίρα και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί να ανακοινώνουν πως παρότι θα φωτογραφηθούν ατομικά, η επίδοση του καθενός θα επηρεάσει και τους συμπαίκτες του! 

GNTM Sneak Preview: «Ούτε θρίαμβο βλέπω, ούτε δυναμισμό βλέπω...»

Πώς θα αξιοποιήσει ο Jean Maro τα πλεονεκτήματα που του δίνονται; Ποιοι θα καταφέρουν να αποτυπώσουν στις λήψεις τους τον θρίαμβο, τον δυναμισμό και την κυριαρχία; 

GNTM Sneak Preview: «Ούτε θρίαμβο βλέπω, ούτε δυναμισμό βλέπω...»

Στο σπίτι του GNTM 7, βασικό θέμα συζήτησης αποτελεί το… πλύσιμο των πιάτων, με τη Σταυρούλα Χαλκιά να αναλαμβάνει ρόλο ντετέκτιβ, αποφασισμένη να ανακαλύψει ποιος ευθύνεται για τα άπλυτα πιάτα! 
  
Η αγωνία κορυφώνεται στο πλατό της αποχώρησης, όπου η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τα μοντέλα για την αξιολόγησή τους. Κάποιοι λυγίζουν μπροστά στην πίεση και δυσκολεύονται να αποδεχθούν ότι η απόδοσή τους δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.  

Νικόδημος σε Μαγγίρα: «Σας έχω μία ιδιαίτερη αδυναμία»

Ένα μοντέλο θα κερδίσει την καλύτερη λήψη, ενώ για ένα άλλο το ταξίδι του GNTM 7 θα ολοκληρωθεί απόψε

Τα έπαθλα του GNTM 7

Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει:
•    50.000€ μετρητά
•    Ένα υβριδικό FIAT 600, αυτόματο, με πλούσιο εξοπλισμό και μοναδικό στιλ
•    Ένα συμβόλαιο ενός έτους με το City Models στο Παρίσι, το οποίο έχει εκπροσωπήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling παγκοσμίως
•    Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής του από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 7

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM 7
 |
GNTM
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM Νικόδημος: Η Αποχώρηση & Το Φλερτ Στην Μπέττυ Μαγγίρα
Media
«Είναι όμορφη γυναίκα»: Ο Νικόδημος σχολιάζει το φλερτ στην Μπέττυ Μαγγίρα
Cash or Trash Trailer 20/10/2026
Media
Ο Ρίτσαρντ Κοσκινάς ξανά στο Cash or Trash, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό!
Μπήλιου: Βρείτε το ζώδιο της σχέσης σας - Δοκιμασίες & σημαντικές αποφάσεις
Media
Μπήλιου: Βρείτε το ζώδιο της σχέσης σας - Δοκιμασίες & σημαντικές αποφάσεις
Μπήλιου: Η Αφροδίτη άναδρομη στον Ζυγό από 25/10- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Media
Μπήλιου: Η Αφροδίτη άναδρομη στον Ζυγό από 25/10- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Είναι κερί αναμμένο δίπλα μου - Νομίζω είναι καρμικό»
GNTM: Τρέιλερ 20/10/2026 - Ασυλία Στην Καλύτερη Ομάδα
Media
GNTM: «Ήρθε η ώρα να... σας κρεμάσουμε!» - Η καλύτερη ομάδα έχει ασυλία
GNTM 7: Ανθή, Νικόδημος Ή Σταυρούλα- Ποιος Έφυγε;
Media
GNTM 7: Οι 3 παίκτες που βρέθηκαν ένα βήμα πριν την έξοδο- Ποιος αποχώρησε
GNTM: Ποιος πήρε την καλύτερη φωτογραφία
Media
GNTM: Ποιος πήρε την καλύτερη φωτογραφία, την ασυλία και τα 1.000€;
GNTM 7: Ο Νικόδημος Εξέφρασε Την Αδυναμία Του Στη Μαγγίρα
Media
Νικόδημος σε Μαγγίρα: «Σας έχω μία ιδιαίτερη αδυναμία»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top