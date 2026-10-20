GNTM 7: Το trailer του 10ου επεισοδίου

Στο χθεσινό (Δευτέρα 19/10) επεισόδιο του GNTM 7 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ατομική φωτογράφιση του διαγωνισμού, σε μία μαγευτική παραλία. Φορώντας μαγιό και γούνες, τα μοντέλα έγιναν οι creative directors του εαυτού τους, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την επιμέλεια τόσο του styling όσο και του σκηνικού τους.

Η Αnastazja Krawczynska κι ο Γιώργος Πολιώνης, ως νικητές της προηγούμενης δοκιμασίας, είχαν στη διάθεσή τους άπλετο χρόνο για την προετοιμασία τους, ενώ οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι έτρεχαν για να προλάβουν να επιλέξουν τα ωραιότερα outfits. Την καλύτερη λήψη πέτυχε ο Jean Maro, κερδίζοντας το έπαθλο των 1.000 ευρώ και την ασυλία.

Αντίθετα, ο Νικόδημος Νοβάκοβιτς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δοκιμασίας κι αποχώρησε οριστικά από τον διαγωνισμό.

Απόψε, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, μία νέα ημέρα ξημερώνει και μια ακόμα φωτογράφιση ακολουθεί, αλλά αυτή τη φορά το σκηνικό είναι βραδινό και… δυστοπικό, καθώς βρίσκεται τοποθετημένο μέσα σε μία μάντρα αυτοκινήτων! Ήρθε η ώρα τα μοντέλα να κοιτάξουν τον κόσμο από ψηλά και να ανέβουν σε αυτοκίνητα, που κρέμονται από έναν γερανό! Φορώντας vintage outfits, καλούνται να αναδείξουν την ομορφιά και την ελπίδα μέσα στην καταστροφή, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του φωτογράφου Αντώνη Γιαμούρη.

Μια έκπληξη περιμένει τους διαγωνιζόμενους, με την Μπέττυ Μαγγίρα και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί να ανακοινώνουν πως παρότι θα φωτογραφηθούν ατομικά, η επίδοση του καθενός θα επηρεάσει και τους συμπαίκτες του!

Πώς θα αξιοποιήσει ο Jean Maro τα πλεονεκτήματα που του δίνονται; Ποιοι θα καταφέρουν να αποτυπώσουν στις λήψεις τους τον θρίαμβο, τον δυναμισμό και την κυριαρχία;

Στο σπίτι του GNTM 7, βασικό θέμα συζήτησης αποτελεί το… πλύσιμο των πιάτων, με τη Σταυρούλα Χαλκιά να αναλαμβάνει ρόλο ντετέκτιβ, αποφασισμένη να ανακαλύψει ποιος ευθύνεται για τα άπλυτα πιάτα!



Η αγωνία κορυφώνεται στο πλατό της αποχώρησης, όπου η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τα μοντέλα για την αξιολόγησή τους. Κάποιοι λυγίζουν μπροστά στην πίεση και δυσκολεύονται να αποδεχθούν ότι η απόδοσή τους δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.

Ένα μοντέλο θα κερδίσει την καλύτερη λήψη, ενώ για ένα άλλο το ταξίδι του GNTM 7 θα ολοκληρωθεί απόψε.

Τα έπαθλα του GNTM 7

Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει:

• 50.000€ μετρητά

• Ένα υβριδικό FIAT 600, αυτόματο, με πλούσιο εξοπλισμό και μοναδικό στιλ

• Ένα συμβόλαιο ενός έτους με το City Models στο Παρίσι, το οποίο έχει εκπροσωπήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling παγκοσμίως

• Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής του από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

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