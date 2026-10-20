Με μία ακόμη αποχώρηση ολοκληρώθηκε το αποψινό επεισόδιο του GNTM. Οι παίκτες που δεν κατάφεραν να πείσουν τη Dream Team με τη φωτογραφία τους και τις πόζες τους, ήταν η Σταυρούλα, η Ανθή και ο Νικόδημος.

Νικόδημος

Τα τρία μοντέλα στάθηκαν μπροστά από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τη Σταυρούλα να δηλώνει πως είναι πολύ νευριασμένη με τον εαυτό της επειδή δεν είναι καλό το αποτέλεσμα.

Aνθή

Την Ανθή να αναφέρει πως δεν τα πήγε καλά αλλά πως έχει πείσμα και θα τα πάει καλύτερα και τον Νικόδημο να λέει πως του άρεσε το αποτέλεσμα στη φωτογράφιση που έκανε.

Σταυρούλα

Τότε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου του ανταπάντησε:

“Μήπως χάνεσαι στη μετάφραση γενικά στη φωτογράφιση; Τα ζητούμενα γιατί δεν τα είχαμε στη φωτογράφιση”



Η πρώτη που πήρε εξασφαλίζοντας την παραμονή τους στον διαγωνισμό ήταν η Σταυρούλα και μετά η Ανθή. Εκείνος που αποχώρησε τελικά από το GNTM 7 ήταν ο Νικόδημος.

Δείτε το GNTM 7