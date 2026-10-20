GNTM 7: Οι 3 παίκτες που βρέθηκαν ένα βήμα πριν την έξοδο- Ποιος αποχώρησε

Τι είπε στους τρεις παίκτες η Ηλιάνα Παπαγεωργίου;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.26 , 00:28 GNTM: «Ήρθε η ώρα να... σας κρεμάσουμε!» - Η καλύτερη ομάδα έχει ασυλία
20.10.26 , 00:26 GNTM 7: Οι 3 παίκτες που βρέθηκαν ένα βήμα πριν την έξοδο- Ποιος αποχώρησε
20.10.26 , 00:15 GNTM: Ποιος πήρε την καλύτερη φωτογραφία, την ασυλία και τα 1.000€;
19.10.26 , 23:45 Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Το νέο μέλος στην οικογένειά τους
19.10.26 , 23:43 Νικόδημος σε Μαγγίρα: «Σας έχω μία ιδιαίτερη αδυναμία»
19.10.26 , 23:38 Τραμπ για Ζελένσκι: «Ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί άλλος για την Ουκρανία»
19.10.26 , 23:20 Καλαμάτα: Μαφιόζικες απειλές κατά της διευθύντριας Πολεοδομίας
19.10.26 , 23:05 Κιβωτός του Κόσμου: Αθώος ο πατέρας Αντώνιος στα Ιωάννινα
19.10.26 , 22:56 Διακινητής αναποδογύρισε ταχύπλοο στη Σάμο - 6 νεκροί
19.10.26 , 22:51 Η Ευρώπη «πληρώνει» ακριβά τη στήριξη στην Ουκρανία-Στα ύψη το φυσικό αέριο
19.10.26 , 22:20 GNTM: Ο Νικόδημος Eπιμένει Στη Σκάλα - Τι Λένε Οι Κριτές
19.10.26 , 22:20 GNTM 7: Η Σταυρούλα Χ δυσκολεύεται Πολύ Στη Φωτογράφιση
19.10.26 , 22:17 Επεισόδια Ιταλία: 500 στρατιώτες στο Μιλάνο στέλνει η κυβέρνηση Μελόνι
19.10.26 , 22:14 GNTM 7: Οι Εντυπωσιακές Πόζες Της Anastazja
19.10.26 , 22:10 Η επόμενη μέρα της Γκίλφοϊλ - Απομονωμένη στην πρεσβευτική κατοικία
Τριπλή πληρωμή για συνταξιούχους: Πότε πιστώνονται συντάξεις & τα 400 ευρώ
Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η πρεμιέρα του Maestro και η νέα του ταινία
Γιάννης Καραβασάνης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
Σαχάρα Ρέι: Πέθανε στα 34 της η πρώην σύντροφος του Τζάστιν Μπίμπερ
Δημήτρης Παπανώτας: Το βαρύ πένθος, η αποχώρηση και η Πετρογιάννη
GNTM: Ποιος πήρε την καλύτερη φωτογραφία, την ασυλία και τα 1.000€;
Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Το νέο μέλος στην οικογένειά τους
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του GNTM 7, οι Σταυρούλα, Ανθή και Νικόδημος βρέθηκαν σε κίνδυνο αποχώρησης.
  • Η Σταυρούλα εξέφρασε την απογοήτευσή της για την απόδοσή της.
  • Η Ανθή δήλωσε ότι θα προσπαθήσει περισσότερο στο μέλλον.
  • Ο Νικόδημος, αν και ικανοποιημένος από τη φωτογράφισή του, δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές.
  • Τελικά, αποχώρησε ο Νικόδημος από το διαγωνισμό.

Με μία ακόμη αποχώρηση ολοκληρώθηκε το αποψινό επεισόδιο του GNTM.  Οι παίκτες που δεν κατάφεραν να πείσουν τη Dream Team με τη φωτογραφία τους και τις πόζες τους, ήταν η Σταυρούλα, η Ανθή και ο Νικόδημος.

 

Νικόδημος

Νικόδημος

 

GNTM: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό!

Τα τρία μοντέλα στάθηκαν μπροστά από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τη Σταυρούλα να δηλώνει πως είναι πολύ νευριασμένη με τον εαυτό της επειδή δεν είναι καλό το αποτέλεσμα.

 

Aνθή

Aνθή

Την Ανθή να αναφέρει πως δεν τα πήγε καλά αλλά πως έχει πείσμα και θα τα πάει καλύτερα και τον Νικόδημο να λέει πως του άρεσε το αποτέλεσμα στη φωτογράφιση που έκανε. 

Σταυρούλα

Σταυρούλα

Τότε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου του ανταπάντησε: 

“Μήπως χάνεσαι στη μετάφραση γενικά στη φωτογράφιση; Τα ζητούμενα γιατί δεν τα είχαμε στη φωτογράφιση”

GNTM 7: Οι 3 παίκτες που βρέθηκαν ένα βήμα πριν την έξοδο- Ποιος αποχώρησε


Η πρώτη που πήρε εξασφαλίζοντας την παραμονή τους στον διαγωνισμό ήταν η Σταυρούλα και μετά η Ανθή. Εκείνος που αποχώρησε τελικά από το GNTM 7 ήταν ο Νικόδημος. 

Δείτε το GNTM 7 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM 7
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM: Τρέιλερ 20/10/2026 - Ασυλία Στην Καλύτερη Ομάδα
Media
GNTM: «Ήρθε η ώρα να... σας κρεμάσουμε!» - Η καλύτερη ομάδα έχει ασυλία
GNTM: Ποιος πήρε την καλύτερη φωτογραφία
Media
GNTM: Ποιος πήρε την καλύτερη φωτογραφία, την ασυλία και τα 1.000€;
GNTM 7: Ο Νικόδημος Εξέφρασε Την Αδυναμία Του Στη Μαγγίρα
Media
Νικόδημος σε Μαγγίρα: «Σας έχω μία ιδιαίτερη αδυναμία»
GNTM 2026: Πρώτη Ατομική Φωτογράφιση Για Φέτος!
Media
Πρώτη ατομική φωτογράφιση για τα μοντέλα του GNTM 2026
Γρίφος Τροχός της Τύχης 19/10/26
Media
Τροχός της Τύχης: Κατάφερε η Ελένη να λύσει τον γρίφο «Στο βιβλιοπωλείο»;
Θεοδωράκης: «Δε Θα Ξανασχοληθώ Με Την Πολιτική Και Εστίαση»
Media
Σταύρος Θεοδωράκης: «Δε θα ξανασχοληθώ με την πολιτική και την εστίαση»
Cash Or Trash: Η Φάρσα Του Λούδου Στη Μοιραράκη
Media
Cash or Trash: Η επική φάρσα στη Μοιραράκη και το αντικείμενο που…έσπασε
Εντυπωσιακές φωτογραφίες και προκλήσεις στο GNTM 7
Media
Εντυπωσιακές φωτογραφίες με γούνες και μαγιό στο GNTM 7
Cash or Trash Trailer 19/10/2026
Media
Ο ιδιαίτερος καναπές που ήρθε ξανά στο Cash or Trash - Ποιος θα τον πάρει;
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top