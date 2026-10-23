Τροχός της Τύχης: Έλυσε ο παίκτης τον γρίφο «Στο πλοίο»;

Εσύ θα μπορέσεις να τον λύσεις; Για ρίξε μία ματιά

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης, ο παίκτης Χρήστος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Στο Πλοίο».
  • Τα γράμματα Σ και Α εμφανίστηκαν στον πίνακα.
  • Ο Χρήστος πρότεινε τα γράμματα Μ, Κ, Ρ και το φωνήεν Ε.
  • Επιτυχία του Χρήστου να λύσει τον γρίφο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα παραμένει αβέβαιη.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής  στις 18:25 στο Star, ο παίκτης που έφτασε στον τελικό ήταν ο Χρήστος  με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον  καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Έλυσε ο παίκτης τον γρίφο «Στο πλοίο»;

Tροχός της Τύχης: Βρήκε το ρετρό γρίφο η Ξένια;

Η κατηγορία ήταν «Στο Πλοίο» όπως ανακοίνωσε η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Σ και Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης  από την πλευρά του είπε το Μ, το Κ, και το Ρ  ενώ για φωνήεν είπε το Ε!

Τροχός της Τύχης: Έλυσε ο παίκτης τον γρίφο «Στο πλοίο»;

Κατάφερε ο Χρήστος μέσα σε 10 δευτερόλεπτα να λύσει τον γρίφο; Εσύ θα τα κατάφερνες;

Δείτε τον Τροχό της Τύχης 
 

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ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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ΓΡΙΦΟΣ
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