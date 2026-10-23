Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής στις 18:25 στο Star, ο παίκτης που έφτασε στον τελικό ήταν ο Χρήστος με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Στο Πλοίο» όπως ανακοίνωσε η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Σ και Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Κ, και το Ρ ενώ για φωνήεν είπε το Ε!
Κατάφερε ο Χρήστος μέσα σε 10 δευτερόλεπτα να λύσει τον γρίφο; Εσύ θα τα κατάφερνες;
Δείτε τον Τροχό της Τύχης