Νέα δημόσια αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στη Σίσσυ Χρηστίδου και τη Ματίνα Παγώνη, με αφορμή όσα ειπώθηκαν στο Χαμογέλα και Πάλι!, τον Νίκο Συρίγο και την υπόθεση που αφορά τη Μαρία Καρυστιανού και το παιδιατρικό ιατρείο της.

Το πρωί της Παρασκευής, η παρουσιάστρια του Mega απάντησε στις δηλώσεις της Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία είχε προηγουμένως εκφράσει δημόσια την ενόχλησή της τόσο στην Κοινωνία Ώρα Mega όσο και στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Η διαφωνία αφορά όσα ακολούθησαν μετά από τηλεφωνική παρέμβαση της Ματίνας Παγώνη στο Χαμογέλα και Πάλι!, όταν ο Νίκος Συρίγος σχολίασε ότι, αν από τον έλεγχο στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού προέκυπτε πως τα μηχανήματα ήταν νόμιμα, θα έπρεπε να υπάρξει συγγνώμη προς την ίδια. Η Ματίνα Παγώνη αντέδρασε δημόσια, υποστηρίζοντας ότι σχολιάστηκε αφού ολοκληρώθηκε η σύνδεσή της και χωρίς να είναι παρούσα για να απαντήσει.

Στην απάντησή της, η Σίσσυ Χρηστίδου επέμεινε ότι δεν υπάρχει λόγος απολογίας από την εκπομπή της και έθεσε θέμα για το γεγονός ότι άλλες εκπομπές αναφέρθηκαν στη διαμάχη χωρίς να προβάλλουν το επίμαχο απόσπασμα.

Η απάντηση της Σίσσυς Χρηστίδου για Ματίνα Παγώνη

Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κατήγγειλε την εκπομπή μας στην "Κοινωνία ώρα Mega” και έλεγε πόσο θυμωμένη είναι. Η εκπομπή δεν έδειξε το απόσπασμα της εκπομπής μας, ίσως τα παιδιά δεν ήταν προετοιμασμένα και δεν ήξεραν ότι θα μιλήσει γι’ αυτό. Ειπώθηκαν κάποια πράγματα από την κυρία Παγώνη, τα παιδιά τα αποδέχτηκαν σαν γεγονός και η κυρία Παγώνη είπε τα πράγματα όπως τα βίωσε η ίδια».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τα παιδιά στο καμαρίνι με ρώτησαν ότι η κυρία Παγώνη είπε κάποια πράγματα κι αν θέλω να την πάρουμε τηλέφωνο. Τους είπα όχι και ότι κάτι έλεγε μέσα μου ότι θα βγει στον ΑΝΤ1. Κάποιες μαντικές ικανότητες. Η εκπομπή του ΑΝΤ1 και ο παρουσιαστής της τη ρώτησαν αν έχουμε ζητήσει εμείς συγνώμη και αυτή είπε ότι δεν της ζητήσαμε και ότι την πήραμε να βγει, αλλά ότι δεν πρόκειται να ξαναβγεί. Δεν την καλέσαμε την κυρία Παγώνη να βγει και αυτό όχι γιατί την απαξιούμε... Δε θεωρούμε ότι πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για κάτι. Ούτε ο ΑΝΤ1 έπαιξε το απόσπασμα, παρόλο που βγήκε να μιλήσει γι’ αυτό το θέμα, δεν έπαιξε το απόσπασμα με το τι έχει ειπωθεί στην εκπομπή».

Σε άλλη τοποθέτησή της για την «Κοινωνία ώρα Mega», η παρουσιάστρια είπε: «Είναι πολύ σημαντικό να παίξει το απόσπασμα, γιατί βλέπω οι συνάδελφοι το πρωί αναρωτιούνται κιόλας, βλέπω στο σούπερ, “ποιος θα ζητήσει τώρα συγγνώμη απ’ την Παγώνη”. Μάλιστα… Μου κάνει εντύπωση αυτό το σούπερ, δεν ξέρω… Όλοι αναρωτιούνται, αλλά κανείς δεν έχει δει τι ειπώθηκε από αυτή εδώ την εκπομπή».

Παράλληλα, τόνισε πως: «Εμείς απορήσαμε πως βγαίνει το όνομα ενός γιατρού χωρίς να βγαίνει πόρισμα. Ο Νίκος έκανε την ερώτηση ότι "Αν δεν είναι παράνομο το μηχάνημα, θα ζητήσετε συγγνώμη”; Κλείνοντας την τηλεφωνική γραμμή ο Νίκος ένιωσε την ανάγκη να υπογράμμισε κάτι που δεν την αφορά την κυρία Παγώνη και ειπώθηκε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό».

Τι είπε η Ματίνα Παγώνη σε Mega και ΑΝΤ1

Η Ματίνα Παγώνη, εμφανώς ενοχλημένη από όσα ακούστηκαν μετά την τηλεφωνική παρέμβασή της, δήλωσε στην «Κοινωνία Ώρα Mega»: "Να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί εδώ σε αυτό το κανάλι έγινε μια παρεξήγηση και ζητήθηκε από μένα να ζητήσω συγγνώμη από την εκπομπή την επόμενη. Ο κύριος Συρίγος. Έγιναν και σχόλια όταν εγώ σταμάτησα, βγήκα και συνέχισε να σχολιάζει. Σχολιάζεις όταν είναι μπροστά ο προσκεκλημένος, όχι από πίσω από τον προσκεκλημένο"

Συνεχίζοντας, είπε: «Γιατί να ζητήσω εγώ; Εγώ ήξερα τις διαδικασίες και τα πρότυπα Ιατρικής Δεοντολογίας. Ο κύριος Συρίγος δεν ήξερε τους κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας και ποια μηχανήματα πρέπει να είναι μέσα σε ένα ιατρείο. Κυρία Βούλγαρη, εγώ καταλαβαίνω ότι υπερασπίζεστε τους συνεργάτες σας στο κανάλι, αλλά πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Εγώ τους κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας -γιατί ήμουν δεκαεφτά χρόνια στο Πειθαρχικό- τους ξέρω πολύ καλά. Πολύ καλύτερα από τον κύριο Συρίγο και από οποιονδήποτε από εκεί που ήταν στην εκπομπή».

Για τη διαδικασία ελέγχου και τη θεσμική γνωμοδότηση, η Ματίνα Παγώνη ανέφερε: «Πώς λέμε εκ των προτέρων ότι όλα είναι καλά όταν δεν έχουμε πάρει γνωμοδότηση από το ΚΕΣΥ, που είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας; Το Κεντρικό λοιπόν Συμβούλιο Υγείας απεφάνθη, έκανε την εισήγησή του από χθες προχθές νομίζω. Η εισήγηση είναι η εξής. Ότι θεραπευτικά αυτά τα μηχανήματα δεν μπορούν να βρίσκονται σε αυτό το ιατρείο. Αυτό το ιατρείο είναι παιδιατρικό ιατρείο... Γι’ αυτό εκ των προτέρων μου ζητάγανε εμένα να ζητήσω συγγνώμη για μηχανήματα τα οποία ήταν σε ένα ιατρείο παιδιατρικό. Σοβαρολογούμε; Σοβαρολογούμε; Λοιπόν και το στυλάκι αυτό, κλείνοντας η εκπομπή, να λέει και να σχολιάζει από πίσω, να τα έλεγε μπροστά μου ό,τι ήθελε. Για ποιες θεσούλες μιλούσε ο Συρίγος;».

Η ίδια ξεκαθάρισε ακόμη ότι δεν επιθυμεί νέα επικοινωνία με την εκπομπή: «Καμία επαφή με τους συγκεκριμένους. Δεν με ενδιαφέρουν πλέον. Δεν με ενδιαφέρουν, κύριε Χασαπόπουλε. Εγώ να βγω στην εκπομπή (σ.σ. Χαγογέλα και Πάλι); Σοβαρολογείτε"; ενώ επανέλαβε πως "Όταν έχεις έναν προσκεκλημένο, τα σχόλια τα κάνεις μπροστά του, όχι πίσω του μόλις τελειώσει"».

Νίκος Συρίγος, Μαρία Καρυστιανού και η πολιτική διάσταση της συζήτησης

Στο ίδιο τηλεοπτικό επεισόδιο, ο Νίκος Συρίγος πήρε θέση για όσα του αποδόθηκαν, συνδέοντας τη στάση του με τη δημόσια αντιμετώπιση της Μαρίας Καρυστιανού. Όπως είπε: «Δεν είναι διαπραγματεύσιμο το αν είμαστε με τη Μαρία Καρυστιανού ή με τους αντιπάλους της, γιατί αν κάποιοι άνθρωποι τη θεωρούν πολιτική αντίπαλο, είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία της κόρης της. Αν με έλεγε κάποιος τσιράκι, δεν θα αναγνώριζα τον εαυτό μου σε αυτή τη λέξη. Δεν νιώθετε την ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη;».

Σε δεύτερη τοποθέτησή του πρόσθεσε: «Από τότε που έγινε γνωστό ότι θα κατέβει στην πολιτική, έχουμε ξεχάσει ότι είναι μια μάνα που το παιδί της δολοφονήθηκε. Στο τέλος θα της φορτώσουμε και τη δολοφονία του Κένεντι».

Από την πλευρά της, η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε στις αιχμές περί πολιτικής στήριξης προς τη Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας: «Αν λίγο μας παρακολουθούσατε, θα βλέπατε ότι διαφωνούμε σε πολλά με τη Μαρία Καρυστιανού. Δεν είναι αυτό πολιτική προπαγάνδα, μακριά από εμάς. Μπορεί να μην είμαστε τόσο αυστηροί μαζί της, ναι, αν αυτό είναι το λάθος μας, σταυρώστε μας. Πώς αποφαίνεστε για αυτό το μηχάνημα πριν βγει το πόρισμα; Όλοι ξέρουμε ότι δεν κάνει κανένα κακό».

Επιπλέον, υπογράμμισε: «Τη στηρίζουμε για κίνητρα που γεμίζουν την ψυχή μας, δεν έχουμε πολιτικά κίνητρα. Τη στηρίζουμε και θα τη στηρίζουμε».

Η υπόθεση με το ιατρείο, το ΚΕΣΥ κι ο έλεγχος

Στην καρδιά της αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση του μηχανήματος βιοσυντονισμού που εντοπίστηκε στο παιδιατρικό ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού. Η Ματίνα Παγώνη είχε τοποθετηθεί δημόσια για τη νομιμότητα και τη χρήση του εξοπλισμού, επιμένοντας ότι ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λειτουργία ενός ιατρείου.

Όπως προκύπτει από τις δημόσιες τοποθετήσεις που καταγράφηκαν, η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου επικαλέστηκε την εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται θεραπευτικά στο συγκεκριμένο παιδιατρικό ιατρείο.

Από την άλλη πλευρά, η Μαρία Καρυστιανού έχει υποστηρίξει ότι ο εξοπλισμός είναι νόμιμος και ότι ο έλεγχος που έγινε στον χώρο της δεν διαπίστωσε πρόβλημα. Παράλληλα, έχει αναφερθεί ότι η επιστημονική γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ επισημαίνει πως δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των συγκεκριμένων μεθόδων.