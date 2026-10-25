Tα Φαντάσματα: Μία επίσκεψη στο σπίτι προκαλεί τη ζήλια της Θεοφανίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κωμική σειρά "Τα Φαντάσματα" επιστρέφει με δεύτερο κύκλο 10 επεισοδίων στο Star.
  • Στο τέταρτο επεισόδιο, η Δήμητρα επιστρέφει και προκαλεί ζήλια στη Θεοφανία.
  • Η Μαρίνα αποφασίζει να στηρίξει τη Δήμητρα, ενώ τα φαντάσματα εκφράζουν παράπονα.
  • Η σειρά βασίζεται στη βρετανική παραγωγή "Ghosts" και έχει διασκευαστεί από τον Λευτέρη Παπαπέτρου.
  • Η προβολή γίνεται κάθε Κυριακή στις 21:00.

Τα Φαντάσματα η κωμική σειρά, που αγαπήσατε και έγινε συνήθεια, επέστρεψε στο Star πιο ανατρεπτική από ποτέ, με τον δεύτερο κύκλο 10 ξεκαρδιστικών επεισοδίων!

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Tα Φαντάσματα: Μία επίσκεψη στο σπίτι προκαλεί τη ζήλια της Θεοφανίας


Τι θα δούμε στo τέταρτο επεισόδιο

Απόψε, Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 21:00

Μετά τη φάρσα του Απόστολου στον Χάρη, η οποία του κόστισε τη δουλειά του, εκείνος περνάει στην αντεπίθεση και αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τον Βαγγέλη για να ταράξει και να φοβίσει τον Απόστολο. Η Δήμητρα εμφανίζεται ξανά στο σπίτι και η επιστροφή της φέρνει στη Μαρίνα μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό. Η Θεοφανία, όμως, δεν αντιδρά καθόλου καλά. Της δημιουργούνται συναισθήματα φθόνου, ζήλιας και ανησυχίας, διότι φοβάται μήπως χάσει το αποκλειστικό ενδιαφέρον της Μαρίνας. Αλλά, ούτε και τα υπόλοιπα φαντάσματα πάνε πίσω. Όσο η Μαρίνα και ο Χάρης φιλοξενούν τη Δήμητρα, οι αντιρρήσεις και τα παράπονα τους πληθαίνουν όλο και περισσότερο, ώσπου, στο τέλος, καταφέρνουν να βγάλουν τη Μαρίνα εκτός εαυτού. Η Δήμητρα εκμυστηρεύεται στη νέα της οικογένεια τα προβλήματά της και η Μαρίνα, που πάντα ήθελε να έχει μια αδελφή, αποφασίζει να σταθεί δίπλα της και να τη βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί. Όμως, η Καλλιρρόη συνειδητοποιεί για τη Δήμητρα κάτι πολύ σημαντικό που οι άλλοι δεν το έχουν προσέξει…

Guests: Αναστασία Στυλιανίδη, Λεωνίδας Κουλούρης, Στράτος Χρήστου, Άρης Μπαλής, Ειρήνη Μπούνταλη

Αποκλειστικό απόσπασμα από το 4ο επεισόδιο της σειράς «Τα Φαντάσματα», όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Tα Φαντάσματα: Μία επίσκεψη στο σπίτι προκαλεί τη ζήλια της Θεοφανίας

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου.

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι εκλεκτοί ηθοποιοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.

Συμμετέχουν: Στράτος Χρήστου, Άρης Μπαλής, Ειρήνη Μπούνταλη

Tα Φαντάσματα: Μία επίσκεψη στο σπίτι προκαλεί τη ζήλια της Θεοφανίας


Περιγραφή της σειράς

Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα τεράστιο αρχοντικό, γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) και η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) προσπαθούν ακόμη να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη, που έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή τους, παρέα με τους ιδιαίτερους συγκατοίκους τους στο αρχοντικό των Παπαρηγόπουλων.

Κάθε μέρα είναι μία νέα πρόκληση, ειδικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία... θεριεύουν όλο και περισσότερο, παρά τις απέλπιδες και συχνά... ξεκαρδιστικές προσπάθειές τους να βρουν λύση για να τα φέρουν βόλτα!

Στον αγώνα τους αυτόν έχουν πότε συμμάχους και πότε αποφασισμένους αντιπάλους ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ του σπιτιού, καθένα εκ των οποίων αλληλοεπιδρά με τη Μαρίνα με ξεχωριστό και σίγουρα σουρεαλιστικό τρόπο, ενώ και ο Χάρης δεν μένει ανεπηρέαστος από τα καπρίτσια τους, τα οποία φροντίζουν να του γνωστοποιούν με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο.

Μία αλυσίδα παρεξηγήσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων με τους γύρω τους, αλλά και τους εκάστοτε επισκέπτες του αρχοντικού θα δοκιμάσει τη σχέση τους, θα προξενήσει κύματα γέλιου και θα αποτελέσει αφορμή για την εμφάνιση νέων... όχι και τόσο ζωντανών παρουσιών στα ενδότερα του αρχοντικού!

Και πάνω που τα μπλεξίματά τους δε θα μπορούσαν να γίνουν μεγαλύτερα, μία απρόσμενη είδηση πέφτει σαν βόμβα ανάμεσα στο ζευγάρι, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στην καθημερινότητά τους και αναγκάζοντας τόσο αυτούς, όσο και

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ να προετοιμαστούν για την άφιξη ενός νέου επισκέπτη, που το αρχοντικό δεν έχει δει για αιώνες...


Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν, έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων!

Ευτράπελα, απρόσμενες εκπλήξεις, ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που διαδέχεται η μία την άλλη, μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις!


Νέα πρόσωπα. Νέες περιπέτειες. Νέα φαντασμαγορικά μπερδέματα.

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Το πιο απρόβλεπτο... στοιχειωμένο τηλεοπτικό ραντεβού της τηλεοπτικής σεζόν είναι στο Star, απόψε, Κυριακή 25 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 21:00!


Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.


Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει o Αλέξανδρος Τσιλιφώνης.


Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος

Producer: Διονύσης Σαμιώτης

Head of Production: Νάνσυ Κοκολάκη

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Παπανικολάου

Παραγωγή: Tanweer Productions

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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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