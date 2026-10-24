Η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, ο «Κίμων», κατέπλευσε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και από σήμερα είναι επισκέψιμη στο κοινό.

Η Λευκή Γεωργάκη βρέθηκε με την κάμερα του Star στο κατάστρωμα της φρεγάτας, μεταδίδοντας το κλίμα και τις εντυπωσιακές εικόνες.

Το πλοίο είναι σημαιοστολισμένο, και σε εορταστική ατμόσφαιρα, ενώ ουρές κόσμου από τις 10 το πρωί περιμένουν υπομονετικά για να το επισκεφθούν.

Μικροί, μεγάλοι, οικογένειες με μικρά παιδιά ανεβαίνουν την κλίμακα της φρεγάτας, με το πλήρωμα να τους ξεναγεί στο υπερσύγχρονο πλοίο του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Υπενθυμίζεται, ότι στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940, οι ώρες του επισκεπτηρίου για την «Κίμων» είναι σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Πολεμικού Ναυτικού οι παρακάτω:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 18:00.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 17:00.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.