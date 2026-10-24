Ουρές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων»

Η υπερσύγχρονη φρεγάτα υποδέχεται το κοινό ενόψει της 28ης Οκτωβρίου

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Η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, ο «Κίμων»κατέπλευσε  στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και από σήμερα είναι επισκέψιμη στο κοινό.

Στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου η φρεγάτα «Κίμων»

Η Λευκή Γεωργάκη βρέθηκε με την κάμερα του Star στο κατάστρωμα της φρεγάτας, μεταδίδοντας το κλίμα και τις εντυπωσιακές εικόνες.

Ουρές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων»

Το πλοίο είναι σημαιοστολισμένο, και σε εορταστική ατμόσφαιρα, ενώ ουρές κόσμου από τις 10 το πρωί περιμένουν υπομονετικά για να το επισκεφθούν.

Ουρές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων»

«Έπεσαν» οι υπογραφές για τις δύο φρεγάτες Bergamini του Πολεμικού Ναυτικού

 Μικροί, μεγάλοι, οικογένειες με μικρά παιδιά ανεβαίνουν την κλίμακα της φρεγάτας,  με το πλήρωμα να τους ξεναγεί στο υπερσύγχρονο πλοίο του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Υπενθυμίζεται, ότι στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940, οι ώρες του επισκεπτηρίου για την «Κίμων» είναι σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Πολεμικού Ναυτικού οι παρακάτω:

  • Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 18:00.
  • Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 17:00.
  • Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.
  • Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.

 

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