Τουρκικό ΥΠΕΞ: Ζητά την αναγνώριση των μουφτήδων Κομοτηνής και Ξάνθης

Η Άγκυρα κάνει λόγο για παραβίαση θρησκευτικών ελευθεριών

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Πολιτικη
Τουρκία κατά Ελλάδας για μουφτήδες σε Κομοτηνή και Ξάνθη
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το τουρκικό ΥΠΕΞ ζητά την αναγνώριση των μουφτήδων Κομοτηνής και Ξάνθης, υποστηρίζοντας ότι έχουν εκλεγεί από τη μουσουλμανική μειονότητα.
  • Η Άγκυρα επικαλείται τη Συνθήκη της Λωζάννης και διεθνείς συμφωνίες για να υποστηρίξει τα δικαιώματα της μειονότητας.
  • Κατηγορεί την Ελλάδα ότι περιορίζει τις θρησκευτικές ελευθερίες και αγνοεί τη βούληση της τουρκικής μειονότητας.
  • Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τον θεσμό του μουφτή κρίσιμο για την ταυτότητα της μειονότητας στη Δυτική Θράκη.
  • Η Τουρκία καλεί την Ελλάδα να αναγνωρίσει τους μουφτήδες και να σταματήσει τις προσπάθειες επιβολής διορισμένων ηγετών.

Νέες αιχμές κατά της Ελλάδας για το καθεστώς επιλογής των μουφτήδων στη Δυτική Θράκη διατυπώνει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας την αναγνώριση των θρησκευτικών ηγετών που, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, έχουν εκλεγεί από τη μουσουλμανική μειονότητα. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, η Άγκυρα επικαλείται τη Συνθήκη της Λωζάννης και διεθνείς συμφωνίες, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική πολιτική περιορίζει τα δικαιώματα και τις θρησκευτικές ελευθερίες της μειονότητας.

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Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκονται οι μουφτείες της Κομοτηνής και της Ξάνθης, όπου η διαδικασία επιλογής των μουφτήδων αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο διαφωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον θεσμό του μουφτή αναπόσπαστο στοιχείο της θρησκευτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας της μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Παράλληλα, αποδίδει στην Ελλάδα ευθύνη για τη μη αναγνώριση των θρησκευτικών ηγετών που, όπως υποστηρίζει, έχουν επιλεγεί από τα μέλη της.

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«Αρνούμενη να αναγνωρίσει τους μουφτήδες που έχουν εκλεγεί από την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, η Ελλάδα αγνοεί τη βούληση της μειονότητας και τη θρησκευτική της ελευθερία», αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ίδια ανακοίνωση, η τουρκική πλευρά χρησιμοποιεί τον όρο «τουρκική μειονότητα» και υποστηρίζει ότι τα δικαιώματά της κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη της Λωζάννης και άλλες διεθνείς συμφωνίες. 

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Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι η στάση της Αθήνας αποκαλύπτει για ακόμη μία φορά, όπως αναφέρει, τη «στρεβλή αντίληψή» της για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευθεία πρόσκληση προς τις ελληνικές αρχές να αναγνωρίσουν τους μουφτήδες που η τουρκική πλευρά θεωρεί νόμιμα εκλεγμένους και να σταματήσουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «τις προσπάθειες επιβολής διορισμένων μουφτήδων».

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