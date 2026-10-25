Η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου μάς φέρνει αντιμέτωπους με συναισθήματα που ίσως πιστεύαμε ότι είχαμε ξεπεράσει. Η ζήλια, ο φόβος της απόρριψης και η ανάγκη για επιβεβαίωση μπορεί να επηρεάσουν τις αντιδράσεις μας, ενώ πρόσωπα από το παρελθόν ενδέχεται να επιστρέψουν και να μας βάλουν ξανά σε διλήμματα. Ανάμεσα σε επανασυνδέσεις, αποκαλύψεις και έντονες συζητήσεις, καλούμαστε να ξεχωρίσουμε τι πραγματικά επιθυμούμε απ’ όσα φοβόμαστε να χάσουμε.

Στις 26/10/2026, η Πανσέληνος στον Ταύρο φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη μας για συναισθηματική ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά στις σχέσεις. Ωστόσο, το τετράγωνο της με τον Πλούτωνα μπορεί να αναδείξει βαθύτερους φόβους απώλειας, ζήλια, κτητικότητα και ζητήματα εμπιστοσύνης. Ένα μήνυμα που δεν απαντήθηκε, μια ύποπτη συμπεριφορά ή μια παλιά διαφωνία μπορεί να κλονίσει την αίσθηση ασφάλειάς μας και να πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις. Σχέσεις που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα ενδέχεται να φτάσουν σε κρίσιμο σημείο, οδηγώντας σε αποκαλύψεις, ξεκαθαρίσματα ή ακόμη και σε χωρισμούς. Μήπως τελικά ο φόβος μήπως χάσουμε τον άνθρωπο που αγαπάμε μάς οδηγεί σε συμπεριφορές ελέγχου και αυτοσαμποτάζ, με αποτέλεσμα να καταστρέφουμε οι ίδιοι αυτό που προσπαθούμε τόσο απεγνωσμένα να κρατήσουμε;

Στις 28/10/2026, η αντίθεση της ανάδρομης Αφροδίτης με τον Χείρωνα αγγίζει παλιές συναισθηματικές πληγές και ανασφάλειες που σχετίζονται με την απόρριψη και την εγκατάλειψη. Μια κουβέντα ή η αδιαφορία ενός προσώπου μπορεί να μας πληγώσει περισσότερο από όσο περιμέναμε, ενώ μια παλιά ερωτική ιστορία ίσως επιστρέψει, ξυπνώντας συναισθήματα που θεωρούσαμε ξεπερασμένα. Κάποιοι μπορεί να αναζητήσουν επιβεβαίωση από έναν πρώην σύντροφο, ενώ άλλοι να αναρωτηθούν αν εξακολουθούν να συμβιβάζονται με λιγότερα απ’ όσα πραγματικά επιθυμούν.

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