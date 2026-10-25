O EAGLE-EYE CHERRY για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο Eagle-Eye Cherry έρχεται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για δύο συναυλίες

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Ο Eagle-Eye Cherry έρχεται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για δύο
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Ο Eagle-Eye Cherry, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της pop rock σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για δύο ξεχωριστές συναυλίες, φέρνοντας μαζί του τραγούδια που έχουν σημαδέψει ολόκληρες γενιές ακροατών.

O EAGLE-EYE CHERRY για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Γιος του θρυλικού τζαζίστα Don Cherry και αδελφός της Neneh Cherry, έχει χαράξει τη δική του μουσική πορεία, συνδυάζοντας την pop rock με folk επιρροές και έναν χαρακτηριστικό, προσωπικό ήχο.

Με το διαχρονικό «Save Tonight», αλλά και αγαπημένες επιτυχίες όπως τα «Falling In Love Again», «Are You Still Having Fun?» και «When Mermaids Cry», ο Eagle-Eye Cherry υπόσχεται δύο βραδιές γεμάτες μουσική, συναίσθημα και νοσταλγία.

O EAGLE-EYE CHERRY για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, θα εμφανιστεί στο WE της Θεσσαλονίκης, ενώ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα ανέβει στη σκηνή του Fuzz Club στην Αθήνα, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά έναν καλλιτέχνη με ξεχωριστή μουσική ταυτότητα και διαχρονικά τραγούδια.

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