Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως», μετά τη σύλληψη του 57χρονου ιδιοκτήτη πασίγνωστης αλυσίδας φούρνων για φορολογική απάτη.

Η συγκεκριμένη αλυσίδα έχει δεκάδες καταστήματα στην Αττική, αλλά και περιοχές της περιφέρειας, τόσο ιδιόκτητα, όσο και franchise.

Ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας φούρνων συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο εξωτερικό. Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI σχεδίαζαν να τον συλλάβουν αύριο, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Star και του αστυνομικού συντάκτη Παναγιώτη Μπούσιου, τελικά η επιχείρηση επισπεύσθηκε και ο επιχειρηματίας συνελήφθη σήμερα με το που επέστρεψε στην Ελλάδα, καθώς φέρεται να ετοιμαζόταν να διαφύγει στην Αλβανία, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φορολογική ζημία φέρεται να αγγίζει ή και να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Έως τώρα έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, με την αστυνομική επιχείρηση και τις συλλήψεις να βρίσκονται σε εξέλιξη και μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση αναμένονται ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ.

Εκτός από τους φούρνους, ο επιχειρηματίας δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς, όπως σε νυχτερινά κέντρα σε Αθήνα και Μύκονο.

Πρόκιεται για ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε συλληφθεί για υπόθεση κυκλώματος σωματεμπορίας (trafficking).