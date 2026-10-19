Τι σημαίνει, τελικά, «ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής» στις μέρες μας; Γιατί, αν κρίνουμε από την καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων, μάλλον σημαίνει να απαντάς σε μηνύματα στο Slack ενώ παρακολουθείς τηλεόραση στις 8 το βράδυ ή να δουλεύεις δίπλα στην πισίνα στις διακοπές σου και να το παρουσιάζεις ως «ευλογία».

Η συγκεκριμένη φράση έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ σε παρουσιάσεις των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού και σε σεμινάρια ευεξίας, που πλέον μοιάζει να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας. Η Dayna Lee-Baggley, ψυχολόγος με ειδίκευση στην ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας, έγραψε στο Psychology Today ότι η έννοια της «ισορροπίας» παραπέμπει σε δύο πράγματα που βρίσκονται στις αντίθετες πλευρές μιας ζυγαριάς, σε απόλυτη ισορροπία και χωρίς να κινούνται.

Στην πραγματικότητα, όμως, δεν υπάρχει κάποια γραμμή τερματισμού. Η ζωή συνεχίζεται και οι απαιτήσεις μεταβάλλονται διαρκώς, με αποτέλεσμα η προσπάθεια να διατηρήσουμε μια σταθερή ισορροπία να μετατρέπεται σε έναν αδιάκοπο αγώνα.

Γιατί η αρμονία είναι πιο ρεαλιστικός στόχος από την ισορροπία

Η Lee-Baggley προτιμά τον όρο «αρμονία», καθώς θεωρεί ότι περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτό που συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Η επαγγελματική και η προσωπική μας ζωή δεν είναι δύο ξεχωριστά κουτιά ανάμεσα στα οποία μετακινούμαστε. Αντίθετα, συγκρούονται διαρκώς. Το σχολείο μπορεί να τηλεφωνήσει την ώρα μιας επαγγελματικής σύσκεψης. Μια ειδοποίηση για νέο email από τη δουλειά μπορεί να διακόψει το οικογενειακό δείπνο.

Η αρμονία θέτει ένα διαφορετικό ερώτημα από εκείνο της ισορροπίας: Πώς μπορείς να κατανείμεις την ενέργειά σου ανάμεσα σε όλα όσα διεκδικούν την προσοχή σου αυτή τη στιγμή; Πρόκειται για ένα ερώτημα στο οποίο μπορείς να βρεις πραγματικές απαντήσεις, σε αντίθεση με ένα ιδανικό πρότυπο που ενδέχεται να μην καταφέρεις ποτέ να κατακτήσεις.

Η διαχείριση της ενέργειας είναι πιο σημαντική από το κυνήγι της ισορροπίας

Η ενέργεια είναι ένας παράγοντας που συχνά παραβλέπεται από τη νοοτροπία της παραγωγικότητας, η οποία βασίζεται στη λογική ότι πρέπει απλώς να προσπαθήσουμε περισσότερο. Σύμφωνα με έρευνα της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA) για τον χώρο εργασίας, το 2023, το 77% των εργαζομένων δήλωσε ότι είχε βιώσει εργασιακό άγχος τον προηγούμενο μήνα, ενώ περισσότεροι από τους μισούς ανέφεραν συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout).

Οι απαιτήσεις δεν αυξάνονται ανάλογα με τις αντοχές των ανθρώπων. Αντίθετα, πολλαπλασιάζονται μαζί με τα email, τις ειδοποιήσεις στο Slack και τη γενικότερη κοινωνική αντίληψη ότι το να είσαι διαρκώς διαθέσιμος σημαίνει πως είσαι αφοσιωμένος στη δουλειά σου. Όμως, αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι το ίδιο. Και οι άνθρωποι που φτάνουν στην εξουθένωση δεν καταλήγουν εκεί επειδή απλώς σταμάτησαν να προσπαθούν.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου