Ένας λανθασμένος χειρισμός του 82χρονου οδηγού, την ώρα που επικρατούσε έντονη βροχόπτωση και περιορισμένη ορατότητα, φέρεται να οδήγησε στην τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι του Πειραιά, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στο όχημα επέβαιναν ο 82χρονος οδηγός, η 79χρονη σύζυγός του και ο 45χρονος γιος τους.

Αυτοκίνητο έπεσε το βράδυ της Κυριακής στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την αποβίβαση οχημάτων από το πλοίο «Διαγόρας», το οποίο είχε φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά. Την ώρα εκείνη, σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή επικρατούσε ισχυρή βροχόπτωση, η οποία φέρεται να δυσχέραινε σημαντικά την ορατότητα, ενώ στο σημείο δεν υπήρχε καλός φωτισμός.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 82χρονος οδηγός φέρεται να έκανε μια μανούβρα με το αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα, στην πύλη Ε2.

Αμέσως μετά την πτώση του οχήματος στο νερό στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, ενώ συνέδραμαν ιδιωτικά σκάφη και σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Νεκροί ανασύρθηκαν δύο ηλικιωμένοι και ο γιος τους που επέβαιναν στο αυτοκίνητο

Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν επίσης στο λιμάνι, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Αρχικά ανασύρθηκε ο 45χρονος χωρίς τις αισθήσεις του. Οι άλλοι δύο παρέμειναν εγκλωβισμένοι μέσα στο αυτοκίνητο, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίζονταν.

Λίγο πριν από τις 22:00, το όχημα ανασύρθηκε και οι δύο ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν επίσης χωρίς τις αισθήσεις τους, δεμένοι με τις ζώνες τους. Και οι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ερευνάται αν ένας λάθος χειρισμός του οδηγού του ΙΧ οδήγησε στην τραγωδία

Οι έρευνες αναμένεται να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, καθώς και τον ρόλο που ενδέχεται να έπαιξαν οι καιρικές συνθήκες.