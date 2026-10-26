Σοφία Βογιατζάκη: Ποζάρει ανανεωμένη και πιο λαμπερή από ποτέ!

Πέρασε ένα όμορφο βράδυ με φίλους και συνεργάτες σε γνωστό εστιατόριο

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Σοφία Βογιατζάκη: «Έχω διώξει πολλά κιλά από πάνω μου, το ζήτημα είναι να μην τα ξαναπάρω» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σοφία Βογιατζάκη εμφανίστηκε ανανεωμένη σε βραδινή έξοδο στο Χαϊδάρι.
  • Πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς» και μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στα social media.
  • Αποκάλυψε ότι έχει χάσει βάρος και επιθυμεί να διατηρήσει την απώλεια αυτή.
  • Δηλώνει ότι δεν ακολουθεί αυστηρή διατροφή και απολαμβάνει τις μικρές χαρές, όπως την πάστα.

Η Σοφία Βογιατζάκη την οποία απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο στην παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς», πραγματοποίησε μία βραδινή έξοδο σε γνωστό ιταλικό εστιατόριο στο Χαϊδάρι. 

Σοφία Βογιατζάκη: Η αλλαγή στην εμφάνισή της - «Έχασα 36 κιλά»

Η γνωστή ηθοποιός, πιο ανανεωμένη και λαμπερή από ποτέ πόζαρε χαμογελαστή στο φωτογραφικό φακό μόνη της, αλλά και με φίλους και συνεργάτες της, απολαμβάνοντας μία ξεχωριστή βραδιά με υπέροχο φαγητό.

Η Σοφία Βογιατζάκη ποζάρει πιο ανανεωμένη από ποτέ / Φωτογραφία: NDP

Η Σοφία Βογιατζάκη ποζάρει πιο ανανεωμένη από ποτέ / Φωτογραφία: NDP

Ο Νεκτάριος Σκαμνάκης, με τη Σοφία Βογιατζάκη και τη Ναταλία Δραγούμη / Φωτογραφία: NDP

Ο Νεκτάριος Σκαμνάκης, με τη Σοφία Βογιατζάκη και τη Ναταλία Δραγούμη / Φωτογραφία: NDP

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Μάλιστα δεν έλειψαν και τα stories από την όμορφη βραδιά που πέρασε η παρέα, με τη Σοφία Βογιατζάκη να δημοσιεύσει στα social media στιγμιότυπα από την όμορφη βραδιά. 

Το story της Σοφίας Βογιατζάκη / Φωτογραφία: Instagram.com

Το story της Σοφίας Βογιατζάκη / Φωτογραφία: Instagram.com

Πρόσφατα, η αγαπημένη ηθοποιός με αφορμή την παράσταση που πρωταγωνιστεί, μίλησε και για τα κιλά που έχει καταφέρει να χάσει, ανανεώνοντας ριζικά την εμφάνισή της.

Όπως είχε αποκαλύψει σε συντέντευξή της στην εκπομπή Happy Day«Έχω διώξει, έχω διώξει, έχω διώξει κι άλλο βάρος, ναι. Το ζήτημα είναι να μην το ξαναπάρω, να χάσω λίγο ακόμα και να μην το ξαναπάρω. Αυτό είναι το ζητούμενο». 

Η Σοφία Βογιατζάκη / Φωτογραφία: NDP

Η Σοφία Βογιατζάκη / Φωτογραφία: NDP

Όπως είπε η Σοφία Βογιατζάκη δε στερείται τις μικρές απολαύσεις και δεν ακολουθεί κάποια αυστηρή ή στερητική διατροφή: «Δεν στερούμαι. Όταν θα θελήσω την πάστα θα τη φάω», είχε δηλώσει η Σοφία Βογιατζάκη.

 

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