Η Σοφία Βογιατζάκη την οποία απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο στην παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς», πραγματοποίησε μία βραδινή έξοδο σε γνωστό ιταλικό εστιατόριο στο Χαϊδάρι.
Σοφία Βογιατζάκη: Η αλλαγή στην εμφάνισή της - «Έχασα 36 κιλά»
Η γνωστή ηθοποιός, πιο ανανεωμένη και λαμπερή από ποτέ πόζαρε χαμογελαστή στο φωτογραφικό φακό μόνη της, αλλά και με φίλους και συνεργάτες της, απολαμβάνοντας μία ξεχωριστή βραδιά με υπέροχο φαγητό.
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Μάλιστα δεν έλειψαν και τα stories από την όμορφη βραδιά που πέρασε η παρέα, με τη Σοφία Βογιατζάκη να δημοσιεύσει στα social media στιγμιότυπα από την όμορφη βραδιά.
Πρόσφατα, η αγαπημένη ηθοποιός με αφορμή την παράσταση που πρωταγωνιστεί, μίλησε και για τα κιλά που έχει καταφέρει να χάσει, ανανεώνοντας ριζικά την εμφάνισή της.
Όπως είχε αποκαλύψει σε συντέντευξή της στην εκπομπή Happy Day: «Έχω διώξει, έχω διώξει, έχω διώξει κι άλλο βάρος, ναι. Το ζήτημα είναι να μην το ξαναπάρω, να χάσω λίγο ακόμα και να μην το ξαναπάρω. Αυτό είναι το ζητούμενο».
Όπως είπε η Σοφία Βογιατζάκη δε στερείται τις μικρές απολαύσεις και δεν ακολουθεί κάποια αυστηρή ή στερητική διατροφή: «Δεν στερούμαι. Όταν θα θελήσω την πάστα θα τη φάω», είχε δηλώσει η Σοφία Βογιατζάκη.
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