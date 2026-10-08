Σοφία Βογιατζάκη: Η αλλαγή στην εμφάνισή της - «Έχασα 36 κιλά»

«Δεν στερούμαι. Όταν θα θελήσω την πάστα θα τη φάω», ανέφερε η ηθοποιός

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Σοφία Βογιατζάκη: «Έχω διώξει πολλά κιλά από πάνω μου, το ζήτημα είναι να μην τα ξαναπάρω» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σοφία Βογιατζάκη έχει χάσει 36 κιλά και μιλάει για την αλλαγή στη ζωή της.
  • Στόχος της είναι να διατηρήσει το βάρος της και να χάσει λίγο ακόμα.
  • Δεν ακολουθεί αυστηρή διατροφή, απολαμβάνει τις μικρές απολαύσεις.
  • Η βασική της άσκηση είναι το περπάτημα με το σκύλο της.
  • Θα συμμετάσχει στην κωμωδία "Η Ιδέα της Χρονιάς!" που κάνει πρεμιέρα στις 8 Οκτωβρίου 2026.

Η Σοφία Βογιατζάκη μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη μεγάλη αλλαγή που έχει κάνει στη ζωή της, αποκαλύπτοντας ότι έχει χάσει συνολικά 36 κιλά

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«Έχω διώξει, έχω διώξει, έχω διώξει κι άλλο βάρος, ναι. Το ζήτημα είναι να μην το ξαναπάρω, να χάσω λίγο ακόμα και να μην το ξαναπάρω. Αυτό είναι το ζητούμενο», είπε η γνωστή ηθοποιός, στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, αναφερόμενη στη νέα καθημερινότητά της, καθώς και στην προσπάθειά της να καταφέρει να διατηρήσει το βάρος που έχει χάσει.

Όπως αποκάλυψε, δε στερείται τις μικρές απολαύσεις και δεν ακολουθεί κάποια αυστηρή ή στερητική διατροφή: «Δεν στερούμαι. Όταν θα θελήσω την πάστα θα τη φάω», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αποκάλυψε ότι δεν ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα γυμναστικής, αλλά περπατά πολύ και συχνά με το σκύλο της.

Η Σοφία Βογιατζάκη έχει επιλέξει έναν τρόπο ζωής που μπορεί να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα, ενώ για την ίδια, σημαντικό ρόλο παίζει η ισορροπία, με το περπάτημα να αποτελεί τη βασική μορφή άσκησης που έχει εντάξει στο καθημερινό πρόγραμμά της.

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Σοφία Βογιατζάκη: Η αλλαγή στην εμφάνισή της - «Έχασα 36 κιλά»

Μάλιστα, η Σοφία Βογιατζάκη παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως αυτή είναι η μεγαλύτερη περίοδος κατά την οποία έχει καταφέρει να διατηρήσει την απώλεια των κιλών.

«Περπάτημα κάνω. Δεν έχω και χρόνο για γυμναστική. Εντάξει, θα μου πεις τώρα άμα θέλεις χρόνο βρίσκεις. Δεν την αγαπάω και πάρα πολύ τη γυμναστική. Περπάτημα πολύ. Με το σκύλο πολύ περπάτημα», ανέφερε η Σοφία Βογιατζάκη.

Τη Σοφία Βογιατζάκη θα την απολαύσουμε στην κωμωδία «Η Ιδέα της Χρονιάς!» του Sébastien Castro, η οποία κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Βρετάνια στις 8 Οκτωβρίου 2026.

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