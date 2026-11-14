e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 20 Νοεμβρίου

Πληρωμές 71 εκατoμμυρίων ευρώ σε 78.003 δικαιούχους

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Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία Pexels
e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ
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Πάνω από 71 εκατομμύρια ευρώ συγκεκριμένα 71.051.797,98 ευρώ, πρόκειται να πιστωθούν στους λογαριασμούς 78.003 δικαιούχων το διάστημα από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Τι αλλάζει για όσους διαθέτουν λίρες

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές κατανέμονται ως εξής:

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

  • 16 Νοεμβρίου: Θα διατεθούν 201.797,98 ευρώ σε 153 δικαιούχους που αφορούν παροχές του πρώην ΟΑΕΕ.
  • 20 Νοεμβρίου: Θα καταβληθούν κατ’ εκτίμηση 15.350.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος, καθώς και για έξοδα κηδείας.
  • 16 έως 20 Νοεμβρίου: Θα πιστωθούν 18.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους, έπειτα από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για εφάπαξ.

 

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