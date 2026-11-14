Από το 2027, η BMW σχεδιάζει να εισαγάγει τη μερικώς αυτοματοποιημένη οδήγηση στις αστικές περιοχές, με λειτουργίες που καθοδηγούνται από το σύστημα πλοήγησης, αρχικά στη Γερμανία. Με ενεργή καθοδήγηση διαδρομής μέσω του BMW Maps, το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίζει τον οδηγό στις στροφές, στις αλλαγές λωρίδας εντός πόλης, σε καταστάσεις όπου απαιτείται παραχώρηση προτεραιότητας, καθώς και κατά τη διέλευση από κυκλικούς κόμβους. Η αυτόματη ακινητοποίηση και επανεκκίνηση στα φανάρια είναι ήδη σήμερα δυνατή, για παράδειγμα στη Γερμανία, μέσω του City Assistant.

Οι λειτουργίες αυτές, Επιπέδου 2 κατά SAE, είναι διαθέσιμες κατά την οδήγηση μόνο εφόσον το σύστημα διαπιστώνει ότι ο οδηγός παραμένει προσηλωμένος στον δρόμο. Η διάθεση των νέων λειτουργιών θα ξεκινήσει στη Γερμανία το 2027, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Με το BMW Motorway and City Assistant, η μερικώς αυτοματοποιημένη οδήγηση με καθοδήγηση από το σύστημα πλοήγησης θα είναι για πρώτη φορά δυνατή απρόσκοπτα σε όλη τη διαδρομή, από τον αυτοκινητόδρομο και το επαρχιακό οδικό δίκτυο έως τις αστικές περιοχές.

Ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός περιλαμβάνεται ήδη στάνταρ στις νέες BMW iX3 και BMW iX4, καθώς και σε όλες τις εκδόσεις της BMW X5, της Σειράς 3 και της Σειράς 7. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες να ενεργοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες υποβοήθησης ακόμη και μετά την αγορά του αυτοκινήτου. Η εγκατάσταση του απαιτούμενου λογισμικού γίνεται ασύρματα (OTA).



Ένα σημαντικό βήμα προς την έγκριση τύπου

Τα νέα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού θα λάβουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο κανονισμό UNECE R171 (DCAS Series 2). Οι απαραίτητες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία από ανεξάρτητη τεχνική υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό, έχουν καλυφθεί οι τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση των συστημάτων, με την επίσημη επιβεβαίωση να αναμένεται στις αρχές του 2027.





Συνεργασία του οδηγού με το BMW Symbiotic Drive.

Το BMW Symbiotic Drive εξασφαλίζει επίσης ομαλή και φυσική συνεργασία μεταξύ οδηγού και συστήματος υποβοήθησης κατά τη χρήση των νέων λειτουργιών σε αστικές συνθήκες οδήγησης. Όταν το σύστημα υποβοήθησης είναι ενεργό, ο οδηγός μπορεί να συνεργάζεται μαζί του επιταχύνοντας, στρίβοντας και φρενάροντας, σύμφωνα με τον προσωπικό του τρόπο οδήγησης. Αυτή η συνεργατική λειτουργία αποτελεί βασικό στοιχείο των νέων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού Επιπέδου 2 της BMW.



Η ίδια αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και οχήματος είναι εμφανής και σε λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας, όπως το Lane Keeping Assist. Το σύστημα αναγνωρίζει τις προθέσεις του οδηγού με βάση τις κινήσεις του τιμονιού και την κατεύθυνση του βλέμματός του. Έτσι, παρέχει υποβοήθηση με τη μορφή προειδοποίησης και παρέμβασης στο τιμόνι μόνο όταν ανιχνεύσει ότι το όχημα παρεκκλίνει ακούσια από τη λωρίδα του ή όταν διαπιστώσει επικείμενη σύγκρουση.



Το BMW Panoramic iDrive συμβάλλει στην ασφαλή χρήση των λειτουργιών μερικώς αυτοματοποιημένης οδήγησης, χάρη στα χειριστήρια που επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό και στη σαφή παρουσίαση των πληροφοριών. Όταν τα συστήματα υποβοήθησης είναι ενεργά, πληροφορίες προσαρμοσμένες στην εκάστοτε κατάσταση προβάλλονται απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού μέσω του BMW Panoramic Vision, ώστε να έχει σαφή εικόνα της κατάστασής τους.

Η νέα προβολή πλοήγησης «BMW Maps with Driver Assistance» στην κεντρική οθόνη βοηθά επίσης τον οδηγό να προσανατολίζεται σε σύνθετες κυκλοφοριακές συνθήκες και να παρακολουθεί ευκολότερα την υποβοηθούμενη και τη μερικώς αυτοματοποιημένη οδήγηση. Η λειτουργία συνδυάζει σε μία ενιαία τρισδιάστατη απεικόνιση στην κεντρική οθόνη την καθοδήγηση διαδρομής, το περιβάλλον γύρω από το όχημα και τις πληροφορίες για τα συστήματα υποβοήθησης. Παρουσιάζει το επόμενο βήμα της διαδρομής, τον τρόπο με τον οποίο το όχημα αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, καθώς και ποιες λειτουργίες υποβοήθησης υποστηρίζουν τον οδηγό.



