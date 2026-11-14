Η YANGWANG καταρρίπτει το ρεκόρ με 503,17 χλμ./ώρα

Ρεκόρ ταχύτητας

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 13.11.26, 20:37
Η YANGWANG καταρρίπτει το ρεκόρ με 503,17 χλμ./ώρα
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Η YANGWANG, η πολυτελής μάρκα του Ομίλου BYD, του μεγαλύτερου κατασκευαστή οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) στον κόσμο, κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας, προάγοντας την τεχνολογία της αυτοκίνησης σε νέο επίπεδο, με το hypercar U9 Xtreme να ξεπερνά τα 500 χλμ./ώρα.

Η νέα επίδοση του U9 Xtreme, στα 503,17 χλμ./ώρα, ξεπερνά την περσινή των 496,22 χλμ./ώρα και χαρίζει στο μοντέλο των 3.019 PS δύο Παγκόσμια Ρεκόρ Guinness: για την υψηλότερη ταχύτητα που έχει επιτευχθεί από αυτοκίνητο παραγωγής σε διαδρομή προς μία κατεύθυνση και για την υψηλότερη ταχύτητα που έχει επιτευχθεί από ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής σε διαδρομή προς μία κατεύθυνση. Η επίδοση έχει επίσης αναγνωριστεί επίσημα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), τον παγκόσμιο φορέα διοίκησης του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η YANGWANG καταρρίπτει το ρεκόρ με 503,17 χλμ./ώρα
Η ιστορική επίδοση που κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2026, στον Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11), στην περιοχή Al Dhafra του Αμπού Ντάμπι. Στο τιμόνι βρισκόταν και πάλι ο Marc Basseng, έμπειρος οδηγός σπορ αυτοκινήτων και αγώνων αντοχής, ο οποίος είχε οδηγήσει το U9X και στην προηγούμενη κατάρριψη του ρεκόρ τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην πίστα ATP Papenburg. Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας καταδεικνύει τη δυνατότητα του Αμπού Ντάμπι να φιλοξενεί σημαντικά επιτεύγματα στον χώρο της αυτοκίνησης, χάρη στις προηγμένες υποδομές του και στη στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Η YANGWANG καταρρίπτει το ρεκόρ με 503,17 χλμ./ώρα
Εδώ και έναν αιώνα, η αυτοκινητοβιομηχανία επιδιώκει να ξεπεράσει αυτό το φράγμα, χωρίς μέχρι σήμερα να το έχει καταφέρει με συμβατικά συστήματα κίνησης εσωτερικής καύσης. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των αμιγώς ηλεκτρικών κινητήρων και των τεχνολογιών μπαταριών της BYD, οι μηχανικοί της YANGWANG κατάφεραν να περάσουν τα αυτοκίνητα παραγωγής στην εποχή των «500+» μέσα σε μόλις τρία χρόνια από την έναρξη του προγράμματος U9.
 

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