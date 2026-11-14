Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσντώνη στο Ζεφύρι. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη συνάδελφός τους τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Νεκροί δύο πυροσβέστες κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Ζεφύρι

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το φλεγόμενο κτίριο και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψαν και οι δύο.

Πρόκειται για έναν 23χρονο πυροσβέστη, ο οποίος είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών το περασμένο καλοκαίρι, καθώς και έναν 40χρονο υπαρχιπυροσβέστη.

Οι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για το μεσημεριανό δελτίο του Star, οι δύο πυροσβέστες καταπλακώθηκαν από εσωτερικό τοίχο που κατέρρευσε λόγω της φωτιάς.

Ένας τρίτος πυροσβέστης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία

Λόγω του περιστατικού, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θησέως, από το ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως έως το ύψος της οδού Υψηλάντου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 11:40 για πυρκαγιά στο κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Κατσαντώνη στον δήμο Φυλής.

Ένας τρίτος πυροσβέστης νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, από τον 10ο, 6ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και την 1η ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρεις πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Οι συνάδελφοί τους κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό τους, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Μέρος του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά κατέρρευσε

Μέρος του εγκαταλελειμμένου κτιρίου κατέρρευσε, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο εσωτερικό του.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.