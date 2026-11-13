«Σεισμός» έχει προκληθεί στην άρση βαρών, καθώς συνελήφθη ο πρώην Ομοσπονιδιακός προπονητής Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του χρυσού Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, για υπόθεση ντόπινγκ. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν εκατοντάδες σκευάσματα παράνομων και απαγορευμένων φαρμάκων.

Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε, όταν βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ ο γιος του 58χρονου πρώην προπονητή της άρσης βαρών σε περίοδο που τον προπονούσε.

Κατά την έρευνα των αρχών στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χάπια και αμπούλες παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Ωστόσο, ο δικηγόρος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστηρίζει ότι οι ουσίες δεν εντάσσονται στα αναβολικά: «Οι ουσίες αυτές δεν είναι αναβολικά και αυτό θα πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες Αρχές. Δεν έκανε ποτέ διακίνηση φαρμάκων και αναβολικών ουσιών», ξεκαθάρισε.

Οδυσσέας Δήμας: Τα χειρόγραφα σημειώματα που βρέθηκαν στο σπίτι του

Στο σπίτι του 58χρονου εντοπίστηκαν και 17 δελτία αθλητών συλλόγου στη Γλυφάδα. Η Αστυνομία ερευνά κάτω από ποιες συνθήκες τα είχε στην κατοχή του, καθώς ο ίδιος βρισκόταν σε καθεστώς τιμωρίας και του είχε αφαιρεθεί η προπονητική ιδιότητα.

Τα συγκεκριμένα δελτία ανήκουν στον σύλλογο του αδελφού του. Ο Πύρρος Δήμας δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση και διαχωρίζει τη θέση του μέσω της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, της οποίας είναι γενικός γραμματέας, ενώ έχει και θέση συμβούλου στο γραφείο του Γιάννη Βρούτση.

Eπίσης, στις ιδιόχειρες σημειώσεις που βρέθηκαν αναφέρονται τουλάχιστον δύο ονόματα γνωστών αθλητών και δίπλα τους διατροφικά συμπληρώματα και ποσότητες σκευασμάτων. Μάλιστα, στις σημειώσεις καταγράφονται και τα κόστη, με την ακριβότερη ουσία να φτάνει τα 700 ευρώ.

Οι σημειώσεις αυτές βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών και δικαστικών Αρχών, καθώς εκτιμάται ότι αποτελούν σοβαρή ένδειξη πως ο 58χρονος ενδέχεται να χορηγούσε και να διακινούσε σε αθλητές της άρσης βαρών τις ουσίες ντόπινγκ που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Σε αυτές τις τρεις σελίδες φαίνεται να στηρίζεται και μεγάλο μέρος του κατηγορητηρίου που αφορά το εμπόριο απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ.

Ο αποκλεισμός του Οδυσσέα Δήμα για 12 χρόνια - Βρέθηκε θετικός σε ντόπινγκ ο γιος του

Ο Οδυσσέας Δήμας ήταν για χρόνια προπονητής στην άρση βαρών, ενώ το 2018 είχε διατελέσει και βοηθός ομοσπονδιακού προπονητή.

Ωστόσο, από τον Μάιο του 2025 του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού 12 ετών. Τότε είχε εντοπιστεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ ο γιος του, με τον ίδιο να είναι προπονητής του.

Παράλληλα, ο αθλητικός εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική έρευνα, η οποία διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο και τελικά οδήγησε σήμερα το πρωί στη σύλληψη του προπονητή από το Ελληνικό FBI.

Στον κατηγορούμενο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα. Το κακούργημα αφορά την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν θετικά την αγωνιστική απόδοση.

Ο πρώην προπονητής πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

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