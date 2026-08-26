Πτώμα με στολή δύτη και βατραχοπέδιλα ανοιχτά της Νάξου

Περισυνελέγη από το Λιμενικό

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: Ευρωκίνηση/Β. Παπαδόπουλος
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πτώμα σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου.
  • Το πτώμα περισυλλέχθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρεται στο λιμάνι της Νάξου.
  • Οι λιμενικές αρχές θα διερευνήσουν την υπόθεση και θα προσπαθήσουν να ταυτοποιήσουν το πτώμα.
  • Το πτώμα φορούσε στολή δύτη και βατραχοπέδιλα, αλλά η αναγνώρισή του είναι δύσκολη λόγω της αλλοίωσης.

Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Το πτώμα περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρεται στο λιμάνι της Νάξου.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση του πτώματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, το πτώμα έφερε στολή δύτη και βατραχοπέδιλα, ενώ η αναγνώρισή του δεν είναι προς το παρόν δυνατή, λόγω της προχωρημένης αλλοίωσης.
 

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