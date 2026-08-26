Δύο συλλήψεις στη Σαντορίνη για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η κοπέλα για τις πρώτες βοήθειες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Σαντορίνη για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη.
  • Οι συλληφθέντες είναι 37χρονος ημεδαπός και 39χρονος αλλοδαπός, ιδιοκτήτες καταστήματος και μίνι μάρκετ.
  • Η ανήλικη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας για πρώτες βοήθειες.
  • Η αστυνομία προχώρησε σε διαδικασίες για την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.
  • Η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους έχει αυξηθεί ραγδαία σύμφωνα με την Αστυνομία.

Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Σαντορίνη για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Ραγδαία αύξηση κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το μεσημέρι της 25ης Αυγούστου 2026 συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας του νησιού ένας 37χρονος ημεδαπός και ένας 39χρονος αλλοδαπός.

Οι δύο άνδρες είναι ιδιοκτήτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και μίνι μάρκετ, αντίστοιχα, στα οποία, όπως αναφέρεται στην αστυνομική ενημέρωση, επετράπη η διάθεση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικη.

Η ανήλικη χρειάστηκε να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.
 

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